41 år gamle Camille Herron er i ferd med å bli en virkelig ultralegende. Hun har tatt VM-gull på 50 km, 100 km og 24-timersløp og vunnet det meget prestisjetunge Comrades Marathon. Hun har også verdensrekorden på 50 miles, 100 miles, 12-timers- og 24-timersløp. Og nå altså også på 48-timersløp. Hele fire ganger er hun blitt kåret til årets ultraløper.

Maratonpassering på 3.30

Persene hennes på kortere distanser er så gode som 16.46 på 5 km, 1.16.36 på halvmaraton, 2.37.14 på maraton, 7.08.35 på 100 km og 270,116 km på 24-timers.

Nå passerte hun maraton på 3.30.25, 100 km på 8.49.41, og etter 24 timer hadde hun løpt 239,200 km.

Hennes 100 kilometer nummer to, tre og fire gikk på 11.11.37, 11.06.24 og 12.40.32. Hun holdt en gjennomsnittsfart på 6.36 per km to hele døgn i strekk, og med tanke på et par korte power-naps og noen andre pitstopper så vil det si at hun hun løp en del fortere mens hun løp.



Underveis opplevde Camille Herron litt av hvert av vær, blant annet et kraftig og langvarig regnvær. (Foto: Sri Chinmoy 48 Hour Festival)



1088 runder

Rekordløpet foregikk på en vanlig 400 meters løpebane, noe som vil si at Camille Herron gjorde unna 1088 runder pluss 136 meter. En skal ha både fysisk og mental utholdenhet til slikt.

Camille Herron hadde klart den gamle på verdensrekorden etter litt over 45 timers løping, men hun var ikke fornøyd med å ha slått den og fortsatte ufortrødent videre for å få et så godt resultat som mulig. Etter rekordløpet skrev hun følgende på sin Instagram-side:

«Gjennom all smerte fant jeg glede ved å vite at jeg oppfylte en hensikt i livet. Jeg måtte fortsette – fortsette å presse meg gjennom alle utfordringene, som det var mange av, og finne ut hva som var mulig. Jeg kunne ikke ha gjort dette uten den inspirasjonen, motivasjonen og støtten jeg fikk fra sidelinja samt trua på meg sjøl og staheten som må til for å lykkes. Dette var mitt tredje forsøk på 48-timersløp. Til slutt fikk jeg det til. Ikke gi opp dine mål og drømmer, uansett hvor mange ganger du må prøve.»

Bare to menn har løpt lenger

Herrerekorden på 48-timers har den greske legenden Yiannis Koros med 473,495 km, mens den andre som har løpt lenger enn Herron, ukrainske Andrew Tkachuk, bare var marginalt bedre enn Herron med 435,466 km. Den gamle kvinnerekorden var på 411,458 km og ble satt av britiske Joasia Zakrzewski så seint som i februar i år. Den norske rekorden på 48-timersløp har Cecilie Holmgren som klarte 306,595 km på Bislett i 2015.



Sri Chinmoy 48 Hour Track Festival inneholdt også 24-timers, 6-timers og maratonløp. Men sjøl herrevinneren på 24-timersløpet hadde et dårligere resultat enn 24-timerspasseringen til Camille Herron.



Som på flere av de andre rekordløpene sine løp Camille Herron også nå i ordinære ikke-karbon-sko. (Foto: Sri Chinmoy 48 Hour Festival)