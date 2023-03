Tekst og foto: Sverre Larsen

Sandrip er et fint og spesielt sted med varierte naturopplevelser og et løypenett som er noe for enhver smak. Dette har blitt flittig brukt i vinter og løypemannskaper har både bidratt med nok kunstsnø og fine skispor og skitraséer. Det setter mange pris på, og fortsatt er det mulig for folk både i Kristiansand og på andre steder til å dra opp til Sandrip for å gå på ski.

Denne ettermiddagen, altså onsdag 29. mars, så ble det arrangert skirenn av Oddersjaa. De som var med i Skikarusellen i år under ledelse av Jon Viervang hadde muligheten til å gå dette rennet. Flere så muligheten og stilte opp. Humøret var det ingenting å utsette på.

Jeg tok en prat med to deltakere i Skikarusellen i 2023. I tillegg snakket jeg med lederen av arrangementet, Ådne Ausland (24), som representerer Oddersjaa. Det var prologer på programmet og barna og de unge gikk ei runde på enten 800 meter eller 1,1 km på ski. Deretter var det fellesstart med alle skiløpere, unge som gamle, klokken 19.00.

Dette rennet markerer avslutningen av sesongen for skiløperne i Skikarusellen, men det er fortsatt mulig å gå på Sandrip så lenge man kan produsere kunstsnø og så lenge løypene prepareres.

Se resultater nederst i artikkelen.



Anstein Mykland (48) har satt pris på renn i løpet av sesongen .Han synes rennene har vært fine og gjennomtenkte. Dette er kjempebra for mosjonister og betyr at man på vinteren kan gå disse rennene eller man kan velge Vinterkarusellen og løp på beina uten ski. Man får opp pulsen,og det gir bra trening kroppen. Det har vært skikkelig bra løyper, og traséen har tidvis vært bredere enn den pleier. Det har vært mer fleksibelt enn før, og man kan gå fortere enn ellers. Opplegget som vi har hatt fra desember 2022 til nå i 2023 har vært bedre enn før for både barn, unge og eliten. (Foto: Sverre Larsen)

Ole Lossius (61) synes løypeprepareringen har vært helt ellevill bra. Flere renn hadde regnet vekk, om det ikke var for kunstsnøen. 2 av 9 renn hadde blitt gjennomført om vi bare hadde hatt natursnø. Jeg kan ikke fullrose opplegget nok. Jeg liker ikke for mye is i løypene, men jeg liker å løpe fort og behagelig. Man kan heller kjøre på enn å slappe for mye av. Jeg kjenner at formen min er bra, og det er bedre å gi på enn å gå å lunke! På Hovden Tour var formen kjempebra, det var 22 km med løype, og jeg vant min klasse og det er jeg fornøyd med. (Foto: Sverre Larsen)

Ådne Ausland (24) ledet det siste rennet i Skikarusellen og for Oddersjaa og Birkenes. Dette rennet markerte avslutningen av sesongen for skiløping i 2023. Og etter rennet var det kake og brus etter målgang. Det satte mange pris på. Skikarusellen har vært hver tirsdag nå i denne sesongen, og mange har trivdes med det opplegget. Det har vært gode forhold for skigåing her på Sandrip siden desember i fjor. Vi har bare positive opplevelser og erfaringen med Skikarusellen i år. Jonny Bersås har kjørt opp løypene rett før start. Han er utrolig flink, og vi har gledet oss med både kunstsnø og naturlig snø i løypene her oppe. (Foto: Sverre Larsen)

Oddersjaa er utrolig takknemlig for gode skiløyper på Sandrip i år fra desember i fjor til påskeferien nå i år. Dette er det 3. året på rad som det skjer! Ådne Ausland er her flere ganger i uken. Han oppfordrer folk i Kristiansand og på andre steder til å ta turen opp til Sandrip og gå på ski. Sesongen har vært bra både når det gjelder deltakelse og prestasjoner. Opplegget og humøret har vært kjempebra, og folk har vært flinke til å bruke snøen.

Resultater Sandrip Mini-Tour 2023