Helga 25./26. mars avholdt Norges Friidrettsforbund (NFIF) sitt Friidrettsting. Av sakene som ble behandlet var det flere forslag om endringer i NFIFs lover. Flere av disse lovendringene påvirker øvelser innen kondisjonsidrett.

Lovendringer innen kondisjonsidrett

Som Kondis kunne melde om i går, så er det fra og med i år vedtatt å arrangere norgesmesterskap i hinderløp (OCR). Samtidig ble det også bestemt at det skal arrangeres NM i trugeløp.

Styret i NFIF foreslo også at det fra og med 2024 skal innføres NM på 5 og 10 km gateløp. Dette ble på friidrettstinget enstemmig vedtatt.

Det ble også enstemmig vedtatt at distansene i NM terrengløp lang løype skal samsvare med de internasjonale distansene. Dette innebærer at distansen for kvinner senior økes fra 6 til 8 kilometer. De øvrige NM-distansene forblir uendret.

Enstemmig vedtatt ble det også at klasseinndelingen i NM motbakkeløp endres slik at den samsvarer med de internasjonale klasseinndelingene. I praksis vil det si at juniorklassen endres fra U23 til U20.

3 kilometer beholdes som rekorddistanse

Som vi på kondis.no skrev om i forkant av friidrettstinget, så kom det opprinnelig et endringsforslag av NFIFs lover som ville innebære slutt på å notere norgesrekorder på 3 km gateløp.

Dette forslaget ble justert slik at loven nå lyder at det skal noteres norske rekorder i rekordøvelser definert av internasjonale forbund (World Athletics og European Athletics), men i tillegg vil tidligere rekordøvelser opprettholdes.

Siden NFIF i fjor begynte å notere norgesrekorder på 3 km gateløp, vil det i praksis si at 3 km gateløp opprettholdes som rekorddistanse til tross for at verken World Athletics og European Athletics har dette som rekorddistanser.

Denne lovendringen ble enstemmig vedtatt og endringen trådde i kraft omgående.

Gjeldende norsk rekord på 3 km gateløp for kvinner er for øvrig på 9.20, satt av Kristine Lande Dommersnes, mens tilsvarende rekord for menn er på 8.18 og innehas av Even Brøndbo Dahl. Begge satt i september i fjor.