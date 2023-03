For å komme med i bladutgaven av terminlista til Kondis, må arrangementene legges inn i den elektroniske terminlista innen søndag 16. april (altså uka etter påske). De elektroniske terminlistene til Kondis ligger til enhver tid tilgjengelige på nett og inneholder både løp, sykkel, langrenn og multisport: terminlista.kondis.no Nedenfor ser du oversikt over løp som lå inne i fjorårets terminliste, men som foreløpig mangler i årets terminliste. Selv om det er mange arrangement som mangler, så er allikevel terminlista til Kondis landets største og mest brukte terminliste for norske mosjonsløp. Men vi er takknemlige dersom du bidrar til å gjøre den enda mer komplett. Dersom du vet dato på noen av disse løpene, så send mail til terminlista@kondis.no eller legg inn løpet dersom du er arrangør og har fått brukertilgang til terminlista. Løp som mangler i årets terminliste (med forbehold om feil) Agder Risørløpet

Terrengkarusellen Kvinesdal

Feriespretten

Hovdenuten Opp

Fagerheikongen

Søgne Moroton

Silva Nightrun Kristiansand Innlandet Finnskogkarusellen

Åkersætra 666 moh

Solan Gundersens Bergmaraton

Egebergs minneløp

Kongsvinger maraton

Fagerhøyløpet

Malmvegen Minneløp

Grensetrimmen

Landskampen Opp

Red Bull 400

Rakt Upp

Strandvoldrunden

Hamar Backyard Ultra

Kondisløpet Elverum Møre og Romsdal Gateløpet - Rekrutteringscup

KM Terrengløp lang løype

Fjelløpet Varden Opp

Sommerløp Ålesund

Ola Åsbøs Minneløp

Kleivane Rundt

Nibbeløpet

Velledalen 24-timers

Bankmila

Stornebba Opp

Sandsøyløpet

Snipsøyrvatnet Rundt Nordland Bodø Run Winter

OfotenKarusellen

Midnattsolrittet Løp

Bodøstafetten

Bodø Run Bodøryggen

Baneløp Nordhus

Adventskarusellen Bodø Oslo Bislettmila

Kvalheimmila

Night of Highlights

Ekebergløpet

Ekebergstafetten

DHL-stafetten

Oslo Sticup

Østmarka Hodelyktløpet

Nydalsløpet

Bygdøymila

Silva Nightrun Oslo Rogaland Romjulstrim og stafett

Undheim halvmaraton og 10 km

The Beast

Ølmedal Rundt

Tysværtrimmen

Helgøyløpet

Viglesdalsløpet

Griegløpet

Kystjegerløpet

Hanatrappene Opp

Molo til molo

Bjoa Halvmaraton Troms/Finnmark Astafjordkarusellen

STIL-karusellen

Hålogalandstafetten

Lyngen Halvmaraton

Målselvkarusellen

Josefvatn IL terrengkarusell

Tromsø Skyrace - Blåmann Vertical

Fugeltindmarsjen

Melkesyra

Åsen Rundt

Harstadkarusellen - Folke5ern

Salmarmila

Savkadasløpet

Gaupedilten

Idrettsheialøpet Trøndelag Terrengløp Ørin

Klæbu løpeklubbs mosjonskarusell

3-vannsløpet vår

Nygårdsvollmarsjen

Hostovatnet Rundt

NKS Jentebølgen

Ingvar Høiås minneløp

Gauldalsløpet

Hokus Pokus Ultra

Knubben Rundt

Hardhaus - riasten rundt

Kvilhaugen Opp

Nerskogløpet

Galådalsløpet

Vennafjellet Opp

Hessjøen Rundt

Resfjellet opp

Heim halvmaraton

Bråtesten

Nidarø Rundt

Silva Nightrun Trondheim Vestfold/Telemark Vest-Telemark karusellen

Sport 1 karusellen

Sandvinløpet

Øvrumskollen Opp

Farrisløpene

Eikåsløpet

Fjellskar Opp

Bronane Opp

Glekse Opp

Tjøllingmila

RE-Mila

Moaløpet

Gulsetløpet Vestland Vårens raskeste eventyr

Trongjo Opp

Trongjo Ned

Holavatnet Rundt - sommer/høst

Bystrandløpet

Flyplassløpet

Bergen Fjellkarusell

Oldenstafetten

Askøytrippelen

Skansemyren Banekarusell

Radøyløpet

Siggjodilten

Fanaløpet

Molden Opp

Trollenykjen Opp

Trolljegerprøven Voss

Vidasete Opp

Ramnanuten Opp

Middagshaugen Opp

Jostein Sæverud mosjonsløp

Bystien Førde Opp

Under Brekka

Samnangerløpet

Lundstre OCR-race

Galdane Rundt

Fanaløpet

Loddefjordløpet

Hanguren Rundt

Mosjonsløp etter evne og vilje

Andersen Adventløp

Tarangers romjulshalvmaraton Viken Østmarka Backyard Ultra Last Man Standing

Linnatrimmen

Schjongstesten

Kanonløpet

Romerike Ultra 3-timers

Kanada Rundt

Sturlas markakarusell

Lommedalen Løpskarusell

Langtrampen

Sponestafetten

Fornebu Juleløp - avlyst 2022

Opp Kantebakk

Blomstermila

Oddvar Helleruds Minneløp

Oslofjorden Rundt

Kongsberg Runmore

Bringebærløpet

Folkekarusellen Lier

Nipkollen Challenge

Mjøndalsløpet

Mistbergløpet

Vestbyløpet

Åmotdammen Terrengløp

Årungen Rundt

Jungerløpet

Seterløpet

Sprinklet Opp

Skogbygda Rundt

Frogn på langs

Lisbetnuten Upp

Terrengløpet MILA

Rødseterpytten Rundt

Rognstadkollen Opp

Bringenatten Opp

Jar AllHelgensUltra

Fornebu Juleultra

Gratis til utøver og arrangør

Hensikten med terminlistene er todelt. De er ment å hjelpe mosjonister og utøvere til å få oversikt over det som finnes av kondisjonskrevende konkurransetilbud i Norge. Men terminlistene er også ment som et tilbud til arrangørene slik at de får markedsført sine arrangement på best mulig måte og dermed når ut til flest mulig potensielle deltagere.



Det beste av alt er at det er fullstendig gratis for arrangørene å ha arrangement oppført i terminlistene til Kondis. For utøverne, uansett om du er Kondis-medlem eller ikke, koster det heller ikke noe å benytte de elektroniske utgavene terminlistene.



Ønsker du derimot å være medlem av Kondis og motta bladutgaven av terminlista og støtte oss i arbeidet vi gjør, så kan du melde deg inn HER.



For at terminlistene skal blir så korrekte som mulig, må arrangørene selv legge inn sine egne arrangement. Arrangøren er de som sitter inne med mest kunnskap om arrangementet sitt, og med nærmere 3000 arrangement totalt i terminlistene har Kondis dessverre heller ikke kapasitet til å legge inn alle selv.

Legg inn arrangementet nå

Er du som arrangør ikke allerede registrert med brukertilgang, så send en mail til terminlista@kondis.no. Husk samtidig å oppgi hvilket arrangement og arrangør det gjelder.

Framgangsmåte for innlogging i terminlista

a) I terminlista.kondis.no trykker du på "Mine arrangement" øverst i høyre hjørne (eller direkte link: https://terminlista.kondis.no/login).

b) Du får da opp et felt der du skriver inn e-post-adressen som du er registrert med brukertilgang. Trykk "logg inn".

c) Det vil automatisk bli sendt en mail til denne e-post-adressen med en link du kan trykke på (om e-posten ikke dukker opp, så sjekk om den har havnet som reklame eller søppelpost).

d) Ved å trykke på linken i e-posten blir du logget direkte inn i terminlista (altså ingen passord som må huskes).

e) Etter innlogging får du opp arrangementene som er tilknyttet den arrangøren du har tilgang til.

f) Til høyre for løpene finner du et valg for "Kopier" slik at du kan kopiere løpene over til neste års terminliste og sette arrangementsdatoen for neste år.



Det er mulig å legge inn flere brukere (e-post-adresser) med tilgang til samme arrangør/arrangement.

Send en mail til terminlista@kondis.no om du har spørsmål.



Ha en flott vår og sommer!



Terminlista til Kondis inkluderte i 2022 blant annet langt over 1300 mosjonsløp og over 100 sykkelritt. (Foto: Bjørn Johannessen)