Det ble et svært jevnt løp da det ble gjort opp om mestertittelen for menn senior i Fristafetten. På de seks etappene vekslet lagene til Gneist og Gular stort sett innenfor samme sekund, og det hele ble ikke avgjort før sprinterne avgjorde det på den siste etappen, som ble løpt som en 200 meter inne på banen på Arna Idrettspark. Der kunne Gneists Herman Ellingsen bringe stafettpinnen over målstreken 1,15 sekund foran Gulars Andreas Bakketun.

Jevnt ble det også i kvinner senior, men der hadde Vareggs lag en slags kontroll over konkurrentene, i mål var de 3,5 sekund foran laget til Norna-Salhus. Gular tok her tredjeplassen.

I juniorklassen ble det Gular som kunne levere pinnen først i mål for mennene, de ble etterfulgt av Osterøy og Norna-Salhus. Lenge ledet Osterøy, men etter at Jon Petter Stevik fra Gular leverte en knallsterk 5. etappe var det Gular som ledet inn til mål. Etappetiden til Jon Petter Stevik var faktisk 10 sekunder bedre enn nest beste i denne klassen på etappen, som var Simon Skjerping fra Osterøy.

Kvinner junior ble vunnet av Osterøy foran Varegg.

Som vanlig hadde Fristafetten klart å samle mange lag i det som på denne kant av landet er sesongens første utendørs friidrettsarrangement. Værmessig bar det mer preg av vinter enn vår, en kald vind med en temperatur ikke så mye over frysepunktet blåste over løypen med start og mål på Arna Idrettspark. Men oppslutningen var stor: her deltok over 70 lag i klasser fra Rekrutt til Superveteran 60+. En del overlapp med løpere som deltok på flere lag var det riktig nok, så antallet løpere var nok noe mindre enn antall etapper ganger lag.

Herrer senior



På den tredje etappen klarer Espen Roll Karlsen fra Gneist å få 4 sekunder på Daniel Jacobsen fra Gular, men på de andre vekslingene var differansen innenfor samme sekund for disse to lagene.



Jon Henning Hilleren løper Asks lag opp til en tredjeplass på sin etappe, som de beholder helt til mål.



Laget til Osterøy IL løper inn til fjerdeplassen i menn senior. Her er det Jonas Skjerven som har tredjeetappen.



Når veksles for siste gang er det så og si helt likt mellom Gneist og Gular. For Gneist veksler Tobias Aller Hansen til Herman Ellingsen, for Gular veksler Eldar Fagerbakke til Andreas Bakketun.

Resultat herrer senior:

Startnr. Lag Klubb Klasse Tid 353 Gneist Il 1 Gneist IL Herrer senior 12:16 350 Gular Il 1 Gular IL Herrer senior 12:17 356 Ask Friidrett 1 Ask Friidrett Herrer senior 12:43 355 Osterøy Il 1 Osterøy Herrer senior 13:03 354 Gneist Il 2 Gneist IL Herrer senior 13:16 351 Varegg Fleridrett 1 Varegg Friidrett Herrer senior 13:33 352 Varegg Fleridrett 2 Varegg Friidrett Herrer senior 13:37



Vinnerlaget til Gneist: Phillip Massacand, Gjert Høie Sjursen, Tobias Aller Hansen, Herman Ellingsen og Sindre S. Løseth. Espen Roll Karlsen var ikke til stede.

Kvinner senior



Det er Gular som åpner i front ut fra den første etappen. Synne Amundsgård holder pinnen for Gular, like bak kommer Anna Dahlstrøm fra Norna-Salhus.



På den tredje etapper løper Thea Charlotte Knudsen Varegg opp i ledelsen, og de holder på den helt til mål.



Alexandra Tunes Lund på laget til Norna Salhus må se at Varegg stikker i fra.



Gular deltok med to lag i kvinner senior, fremst her er Karoline Harnes Mongstad.



Bertine-Helene Færø er en av dem som bringer laget til Varegg frem til seier.



Nathalie S.Hølleland, Norna-Salhus.



Siste veksling, Gular sikrer tredjeplassen. Ida Forsmo veksler til Hedda Skatvedt.

Resultat kvinner senior:

Startnr. Lag Klubb Klasse Tid 343 Varegg Fleridrett 1 Varegg Friidrett Kvinner senior 14:28 340 Norna-Salhus Il 1 Norna Salhus IL Kvinner senior 14:32 341 Gular Il 1 Gular IL Kvinner senior 15:08 344 Varegg Fleridrett 2 Varegg Friidrett Kvinner senior 15:22 342 Gular Il 2 Gular IL Kvinner senior 15:22



Vinnerlaget til Varegg.

Menn junior



Andreas Bakketun hadde ikke bare avslutningsetappen på Gular-laget i herrer senior, han tok også førsteetappen på junior-laget.



Osterøy ledet lenge juniorklassen, også her på tredjeetappen til Torstein Leiren Mastervik.



.. men like bak lurer Gular, her ved Benjamin Bjørnestad.



Norna-Salhus var lenge med i tetkampen. Her er Eivind Langøy på tredjeetappen.

Resultat herrer junior

Startnr. Lag Klubb Klasse Tid 360 Gular Il 1 Gular IL Herrer junior 12:38 359 Osterøy Il 1 Osterøy Herrer junior 12:50 357 Norna-Salhus Il 1 Norna Salhus IL Herrer junior 13:27 361 Gular Il 2 Gular IL Herrer junior 13:45 358 Gneist Il 1 Gneist IL Herrer junior 14:23



Gular vant herrer junior, her ser vi begge juniorlagene til Gular, for en felles posering.

Kvinner junior



Marianne Fedje Mjelde er en av dem som løper Osterøy inn til seier i kvinner junior.



Varegg inn til andreplass.



Magrethe Fjellskålnes, Osterøy IL.

Resultat kvinner junior

Startnr. Firstname Klubb Klasse Tid 345 Osterøy Il 1 Osterøy Kvinner junior 15:48 346 Varegg Fleridrett 1 Varegg Friidrett Kvinner junior 16:25



Osterøy IL: vinner av kvinner junior.

Se flere bilder fra premiepallen øverst i bildekarusellen her.