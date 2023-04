For Cisco Noreg er det viktig å leggje til rette for aktivitetar og møteplassar utanfor arbeidsplassen.

– Vi gjer det for å byggje kultur og arbeide for at vi skal ha Noregs beste arbeidsplass. Vår erfaring er at dei tilsette liker å vere med på arrangement som Sentrumsløpet, og det kjem vi til å fortsette med, seier kommunikasjonsansvarleg Madelén Ahlgreen Arnesen, og legg til at dei også planlegg å vere med på Holmenkollstafetten, Oslo Maraton og Fornebuløpet.

– Det er også nokre som skal delta på Nordmarka Skogsmaraton, i tillegg til Toughest 2023. Vi har også vore med på Vasastafetten i Sverige. Dei tilsette er veldig opne for å delta på idrettsarrangement, og dei er flinke til å kome med forslag og ta initiativ til det.

Målet med å vere med er i hovudsak å ha det gøy.

– Vi skal more oss og styrke samhaldet med og saman med kollegaer, motivere kvarandre og kanskje også jakte på nokre personlege rekordar, sier ho, og legg til at dei etter løpet vil møtast for middag og sosialt samvær.

– Då skal vi feire gjennomført løp, sier Madelén Ahlgreen Arnesen.