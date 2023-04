Intervalltreningane er inne på Bislett om vinteren, medan dei er ute om sommaren.

– Oftast møtest vi på Voldsløkka for å trene i sommarhalvåret. Vi opplever at treningane er ein fin moglegheit til å bli kjende med kvarandre på tvers av avdelingane, seier prosjektleiar Karoline Lewinsen i Sopra Steria, og legg til at Sentrumsløpet er eit arrangement som passar for alle.

– Det er utruleg moro å vere med på ein fest som dette i sentrum av Oslo. Vi plar å ha noko sosialt etter løpet for å samle alle som var med. Tidlegare har vi blant anna møttest i badstue. Noko liknande planlegg vi for i år også. Målet med å vere med er å skape eit sosialt samhald og motivere kvarandre til aktivitet, seier ho.

Dei tilsette i Sopra Steria har også vore med på Holmenkollstafetten og Oslo Maraton.

– I år planlegg vi også deltaking på Hytteplanmila og eit Rosa sløyfeløp i haust, seier Karoline Lewinsen.