Innendørs-VM i friidrett for veteraner er i skrivende stund på sin sjette dag, og lørdag 1. april er siste dag i mesterskapet for denne gangen. Vi har hatt noen norske utøvere til start på ulike distanser i uken som har gått, og på tirsdag kunne Kondis skrive om Øivind Bernes´ bronsemedalje på 3000 meter.



Gode norske resultater på 800 meter

Onsdag kunne Bernes ta et skritt høyere opp på pallen, etter at han løp i mål til 2. plass på 800 meter. I kvalifiseringsheatet ble han nummer tre med et løp på 2.27,57. Mens han i finalen sikret sølvet med 2.25,10. Britiske Paul Forbes vant på 2.22,84.

Eva Carlsen i klasse 80+ løp inn til 4. plass i sin 800-meterfinale, på tiden 5.24,05.



Halldis Nagell-Dahl tok sølv på 10 km

Onsdag var også dagen for 10 kilometeren, og Halldis Nagell-Dahl sørget for nok en norsk medalje da hun løp inn til andreplass i klasse 80+. Hun løp i mål på 1.08.08. Vant gjorde franske Josette Maillard på tiden 59.10.

Øystein Syversen løp også meget godt og ble nummer fire i klasse M70, med sluttid 42.14. Robert Qualls fra USA tok gullet med 41.12, Pablo Fervenza Entenza ble nummer to med 41.18, og polske Zygmunt Lysnicki ble nummer tre med 42.10. Best av alle på distansen var kenyanske Keneth Mburu i klasse M45, som løp på 29.28, og Andreia Santos fra Portugal. Hun løp i klasse K35, og vant kvinneklassen totalt med 34.58.



Maylem Lauvstad på 4. plass på 400 meter (K50)

På tirsdag kveld gikk 400-meteren av stabelen, og Maylem Lauvstad kvalifiserte seg enkelt til finalen med et løp på 1.03,63 i heatet. I finalen løp hun enda raskere, og kom i mål til 4. plass på 1.03,28. Løpet ble vunnet av amerikanske Emmanuelle McGowan på 1.00,83.

På mesterskapets siste dag skal Øivind Bernes og Eva Carlsen snøre på seg skoene igjen, denne gangen til 1500 meter. Kristian Nedregpård er påmeldt til halvmaraton.



