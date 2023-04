Zerei Kbrom Mezngi har 1.00.01 som pers på halvmaraton, satt i København i fjor høst. Den norske rekorden tilhører Sondre Nordstad Moen og er på 59.48. Det er med andre ord bare et drøyt halvsekunds forbedring per kilometer som skal til for at Zerei kan overta rekorden.

Med ei flat løype og et stort og sterkt elitefelt bør de ytre forholda ligge godt til rette for ei god tid. Det eneste som ikke ser ut til å være helt på løpernes side, er været. Værmeldingen i skrivende stund forteller om bare 3-4 varmegrader og 7-8 sekundmeters vind.

Ifølge Anders Huun Monsen og Friidrett1 har Zerei vært gjennom et lengre høydeopphold, men han har ikke lada spesielt opp til dette løpet.

Best pers av de påmeldt i herreklassen har Sabastian Sawe fra Kenya med 58.02. I tillegg til Zerei Kbrom Mezngi finner vi tre norske løpere med pers under 1.08: Einar Melsom, Karl Fremstad og Fredrik Sætran. Sverige stiller med David Nilsson som har pers på 1.01.40 og Emil Milan de la Oliva som har 1.02.53 som bestetid.

Ingen norske kvinner er å finne i elitefeltet, mens Sverige stiller med Carolina Wikström (1.11.01) og Sanna Mustonen (1.12.24). Tsigie Gebreselama fra Etiopia har best pers av kvinnene med 1.05.46.

I fjor fullførte 22239 løpere fra 121 ulike nasjoner Berlin Halvmaraton. Årets løp er fulltegna med 35000 påmeldte, så de breie gatene i byen vil nok fylles også i år.



Påmeldte i elite menn og kvinner



Vi ser svenske David Nilsson litt til venstre for midten da starten for Berlin Halvmaraton gikk i 2021. Nilsson er også med i år, men vil trolig få hard kamp fra Zerei Kbrom Mezngi om å bli beste nordiske løper. (Foto: arrangøren)