Etter at løpet for to uker siden måtte utsettes på grunn av is og snø i løypen, så var det denne gangen isfritt og trygt da Åsane Løpskarusell hadde årets fjerde løp. Men temperaturen var gjerne ikke så vårlig, men det er ikke noe løpere bryr seg om.

Denne gangen hadde de to beste kvinnene valgt hver sin distanse. Grethe Jørgensen løp 10 km og vant der, mens Aurora Veen Torkildsen tok hånd om seieren på 5 km. Forrige gang omtalte Kondis at duellen mellom disse to etter hvert så ut til å gå i favør av unge Aurora. Mens Grethe Jørgensen vant ganske klart i dag så ble det til gjengjeld hard kamp om andreplassen mellom Christine Bergvatn og Tonje Fløystad. Har var Tonje den som var best i motbakkene, mens Christine var best på flatene. Det hele ble avgjort i flatene inn mot mål, der Christine Bergvatn klarte å forsere Tonje Fløystad og innkassere andreplassen.

På 10 km ble det samme herrevinner som sist da Helge Simmenes tok en klar seier, nesten to minutter foran Mikkel Aas. En av dem som jaget ham sist på 10 km, Bjarne Andreas Bakke, hadde denne gangen valgt å løpe 5 km, som han vant. Et godt valg der altså. Etter ham fulgte unge Even Veen Torkildsen fra den løpssterke Torkildsen-familien.

Nå blir det en vår- og sommerpause i Åsane Løpskarusell, neste løp går ikke før 24. august.



Grethe Jørgensen (i midten) var den klare vinner på kvinnenes 10 km, men det ble denne gangen et beinhardt oppgjør om andreplassen mellom Tonje Fløystad (til venstre) og Christine Bergvatn. Og det ble Christine som tok den spurten og andreplassen.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 745 Grethe Jørgensen Alversund K45-49 45:42 2 764 Christine Bergvatn Åsane Løpegruppe K40-44 48:04 3 849 Tonje Fløystad Ebats K55-59 48:09 4 805 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 50:50 5 783 Anke. Seldal Tertnes K55-59 51:01 6 818 Renate Vik Morvik K35-39 53:25 7 714 Sophia Leiva Morvik K23-34 54:08 8 792 siri brendeland Norna-Salhus IL K45-49 54:30 9 762 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 55:10 10 728 Anne Marie Fenstad Ulset K55-59 1:00:01

Helge Simmenes er første løper som passerer enden av Liavatnet, og han vinner 10 km klart.



Frode Johansen og Mikkel Aas fulgte på de neste plassene etter Helge Simmenes, som her allerede var dradd hjem.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 906 Helge Simmenes Tertnes M40-44 37:14 2 904 Mikkel Aas Ulset M20-22 39:07 3 1294 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 40:37 4 782 Stian Eide Nyborg M45-49 41:55 5 1298 Ivar Løtveit Eikangervåg M23-34 42:01 6 917 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL M12-13 43:27 7 775 Sondre Michelsen Bergen M23-34 44:13 8 743 Jan-Erik Erichsen Flaktveit M40-44 45:17 9 817 Michal Rypalla Ågotnes M40-44 46:32 10 850 Bjarte Onar Birkeland Ebats M55-59 46:59 11 825 Are Flekke Norna-Salhus IL M23-34 49:14 12 750 John Mohus Morvik M60-64 50:10 13 779 Fredrik Kristiansen Flaktveit M16-17 50:50 14 739 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 52:35 15 867 Trond Harald Erdal Åsane vgs M40-44 54:01 16 816 Daniel Reknes Hjelmås M35-39 55:31 17 767 Frode Eikeland FRI IL M65-69 56:25 18 751 Karl Weydahl Fyllingsdalen M70-74 57:18 19 865 Christian Hope Åsane vgs M23-34 59:52 20 742 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL M75+ 1:00:50 21 863 Diego Wang Åsane vgs M35-39 1:02:03



Linda Nese Wilhelmsen tok en tredjeplass på 5-kilometeren som ble vunnet av Aurora Veen Torkildsen.

Kristine Bergby løp inn mellom dem.

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 873 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK K12-13 20:29 2 893 Kristine Bergby Eidsvågneset K23-34 22:47 3 1297 Linda Nese Wilhelmsen Tertnes K45-49 23:13 4 730 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:21 5 763 Kaja Daviknes Sørgard Eidsvåg I Åsane K23-34 23:39 6 717 Anette Alvær Norna-Salhus IL K35-39 24:04 7 1292 Karina Tysse Mjøsdalen IL K40-44 24:05 8 810 Elisa Finne Haugsgjerd Ulset K23-34 24:19 9 796 Ida Høsteng Flaktveit K50-54 24:23 10 834 Veronika ask Stuksrud Idrett Uten Alkohol K23-34 24:36



13 år gamle Emil Hannevik Fyhn gjør en solid 10 km, inn til tiden 43:27.



De tre beste på 5 km menn: Aleksander Mork-Knudsen, Bjarne Andreas Bakke og Even Veen Torkildsen.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 861 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50-54 18:22 2 874 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK M12-13 18:57 3 1290 Aleksander Mork-Knudsen Ragnvald Frisør M23-34 19:09 4 870 Tor Pedersen Åsane vgs M23-34 19:27 5 1286 Ray Scheijgrond Bergen Triathlon Club / Ray Scheijgrond M35-39 19:38 6 1295 Alexander Gaare Jansen Åsane Løpegruppe M35-39 19:41 7 724 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 20:10 8 823 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M14-15 20:38 9 869 Sebastian Vik Åsane vgs M23-34 20:49 10 1287 Ola Engelsen Bergen M35-39 20:50



Anette Brurås er president i Norges Triatlonforbund og deltar ofte i Åsane Løpskarusell. Men kun løping her altså.



Her kommer Sophia Leiva og Endre Thomassen, begge løper 10 km.

Løperne fra DNB har blitt skikkelig gode på å profilere bedriften de arbeider i. Dette er sikkert mye takket være Kari Lundekvam til høyre her, hun har i mange år vært drivkraften i DNB Løpegruppe. Her poserer hun sammen med Per Inge Larsen og Oddny Oen.