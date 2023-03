Veteran-VM

Veteran-VM i friidrett innendørs avsluttes på lørdag. Vi har hatt nordmenn i ilden gjennom store deler av uken, og medaljer har det blitt. Både på 3000 meteren på tirsdag, og på flere distanser på onsdag. Lørdag avsluttes det hele med 1500 meter og halvmaraton for våre norske løpere.



Du kan følge med på resultatene her



Reistadløpet og Summit 2 Senja

Ski Classics langløpssesong skal avsluttes denne helgen, og det skjer i Norge. Først ut er Reistadløpet på lørdag. Et tradisjonelt turrenn med opprinnelse helt fra 1958. Her skal hele langløpseliten i aksjon. Det skal de også på søndag, da rennet "Summit 2 Senja" arrangeres for første gang. Løypa går fra Bardufoss til Finnsnes, og en helt ny trasé er lagt i området. På Finnsnes er nå flere veier stengt og erstattet med skispor. Værmeldingen er meget lovende både for Reistadløpet og Summit 2 Senja.



Reistadløpet ser du på NRK1 fra 09:50 lørdag morgen og Summit 2 Senja på NRK2 fra 08:50 på søndag.





Det var utfordrende vær under Reistadløpet i fjor. I år er det varslet nydelig vær både lørdag, og spesielt søndag.



Drammen10K

Søndag formiddag er det klart for et annet nytt arrangement - Drammen10K. Det arrangeres av samme arrangør som stod bak Drammen Halvmaraton i høst, og løpet foregår i mer eller mindre samme paddeflate trasé. Nærmere 2000 løpere er påmeldt, og det ligger an til raske løpstider gjennom Drammens gater. De beste i eliteklassen har personlige rekorder på 27- og 28-tallet.

Det var folksomt under Drammen Halvmaraton i 2022. Denne helgen fylles de samme gatene når det skal løpes 10 kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Friidrett i utlandet

Veteran-VM pågår som nevnt i Polen. I tillegg skal Anne Gine Løvnes fra Vidar SK sesongdebutere utendørs på 800 og 1500 meter under stevnet Stanford Invitational i California, USA. Løvnes har henholdsvis 2.05,59 og 4.21,14 som bestetider på distansene, begge resultater fra juni i fjor.

I Berlin Half Marathon samme dag, skal Skjalgløperen Zerei Kbrom Mezngi teste formen etter et lengre høydeopphold. Etter en glimrende fjorårssesong blir det svært spennende å se hvordan denne sesongen starter. Du kan lese mer om søndagens halvmaraton i vår forhåndssak.

I Nederland har vi også en norsk løper til start denne søndagen. Awet Kibrab fra Ull/Kisa er påmeldt 10-kilometeren Parelloop. Under Hytteplanmila i høst løp han på 28.26, og for to uker siden løp han 28.38 i Lille, Frankrike.





Awet Kibrab (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)