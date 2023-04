I Ski Classics har det etter hvert blitt innarbeidet at det er staking på blanke ski som gjelder hvis man skal gå fort, men i Reistadløpet er stigningene så bratte at mange brukte festesmurning under skiene. Men etter at en av de bratte stigningene ble tatt ut av årets løype var det en mulighet for å få en skiløper med blanke ski på premiepallen. Og det gikk nesten slik, Thomas Ødegaarden gikk inn til en fjerdeplass uten skismurning. Men i Reistadløpet fikk vi altså se mye god gammeldags diagonalgang, som er den mest klassiske skiløpingen vi har.

Kvinner

For kvinnene var det Anniken Gjerde Alnes som åpnet raskest, men hennes mål var å ta spurtpoengene som ble kjempet om 5 km ut i løypen, noe hun også gjorde. Men deretter dreide det seg om Astrid Øyre Slind som dro jevnt i fra sine konkurrenter i den 5 kilometer lange stigningen med 500 høydemeter opp til Orta. Amerikanske Rosie Brennan var den som fulgte nærmest, og hun klarte etter hvert å komme opp til Astrid, og disse to ble en tet-duo helt til Astrid dro i fra i en langspurt inn mot mål. Det var nok ikke en fordel å ligge fremst, oppe på fjellet var det en del fokksnø i skisporene, men Astrid Øyre Slind holdt unna hele veien. Emilie Fleten gikk inn til tredjeplassen.

Sammenlagtleder i Ski Classics for kvinnene var før løpet Ida Dahl, men hun hadde ikke noen spesielt god dag i Reistadløpet og gikk inn til en 12. plass. Det innebærer at hun kun leder med ett poeng på Magni Smedås før hele serien avsluttes i morgen med Summt 2 Senja, som er et 70 kilometer langt renn fra Bardufoss til Finnsnes. Der vil sammenlagtseieren bli avgjort i kampen mellom Ida Dahl og Magni Smedås.



De tre beste kvinner: Rosie Brennan, Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten. (Foto: skjermdump NRK)

Menn

For mennene ble det på samme måte som for kvinnene store avstander mellom løperne. I de siste utforkjøringene ned mot målgangen på skistadion på Bardufoss så det ut til at det var tre løpere som skulle gjøre opp om seieren, nemlig Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Sverdrup Augdal og Andrew Musgrave. Men da Andrew Musgrave plutselig ramlet og dro med seg Augdal i fallet fikk Martin Løwstrøm Nyenget servert seieren på en sølvfat, og han vant dermed Reistadløpet slik han også gjorde i fjor.

Martin Løwstrøm Nyenget fortalte til NRK etter målgang at han følte seg bra i dag:

– Etter hvert hadde jeg mye å gå med, jeg følte meg sterk til å være med i en avslutning. Jeg tenkte at det skulle bli en spurt, men plutselig begynner de andre å slippe. Det var veldig gøy å komme alene til mål, det nøt jeg, sier Martin Løwstrøm Nyenget.

Sammenlagt i Ski Classics leder Emil Persson så klart at det ikke vil endre seg i løpet av de to rennene denne avslutningshelgen.

Reistadløpet – 5 beste menn:

Martin Løwstrøm Nyenget, Team Eksjöhus, 1:56:55.7 Eirik Sverdrup Augdal, Team Eksjöhus, +24.2 Andrew Musgrave, Team Næringsbanken Stora Enso, +41.2 Thomas Ødegaarden, Team XPND Fuel, +41.4 Herman Paus, Team Ramudden, +1:07.2

Reistadløpet – 5 beste kvinner: