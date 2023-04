Ski Classics fikk kåret denne sesongens sammenlagtvinnere i det splitter nye rennet «Summit 2 Senja». Og det ble en finale som fikk en perfekt ramme av nordnorsk natur, med solskinn og ypperlige forhold for skiløping. Fra fjell til fjord gikk rennet fra Bardufoss til målgang på hurtigrutekaien i Finnsnes. Helikopterbildene ble nok en veldig fin reklame for både rennet og Nord-Norge. Dette var et skikkelig langløp på 68 kilometer med to brutale stigninger underveis, så det var antagelig blant de mest krevende renn av alle i Ski Classics.

I den siste stigningen opp til Magdaskaret 10 kilometer før mål svingte løypen seg oppover den bratte fjellsiden. Man kan kanskje kalle løypen et svar på sykkelsportens Alpe d'Huez, den bratte stigningen som ofte inngår i en etappe av Tour de France.

Rennet gikk dagen etter Reistadløpet, så det ble en hard helg som avsluttet sesongen for langløperne på ski. Summit 2 Senja er et rent eliteløp, mens Reistadløpet hadde også turklasse.



Martin L. Nyenget vinner "Summit 2 Senja", rett etter Hurtigruten ankommer kaien i Finnsnes. Løypen ble da også beskrevet som "fra fjell til fjord". (Foto: Ski Classics)

Mennene

Blant mennene ble det en 7-mannsgruppe som skilte seg ut som en ledergruppe, og her fant vi Martin L. Nyenget, Johan Hoel, Herman Paus, Karstein Johaug, Amund Riegey, Petter Stakston og Tord Asle Gjerdalen. Etter hvert måtte Tord Asle Gjerdalen gi fra seg en del meter og måtte slippe gruppen fra seg.

Det hele ble avgjort i den siste harde stigningen, Magdaskaret, der Martin L. Nyenget dro i fra. Han vant dagen før i Reistadrennet, så han hadde vist at formen var på topp. Han var også den eneste i tetgruppen som hadde ski med feste, og i de bratte kneikene viste dette seg å være en fordel. Og når Martin L. Nyenget også er litt av en ekspert på klassisk diagonalgang så ble det stadig flere meter mellom han og resten av skiløperne i gruppen bak.

Det ble dermed en målgang i ensom majestet for Martin L. Nyenget, en målgang som lå på selve kaien i Finnsnes, der Hurtigruten nettopp hadde ankommet. Dette ble en helt spesiell avslutning på rennet, der Nord-Norge fikk vist seg fra sin beste side.

På de neste plassene fulgte Johan Hoel og Herman Paus.

Emil Persson vant sammenlagt i Ski Classics, dette var klart allerede før helgen siden han hadde en solid ledelse her. I dag endte han på en 19. plass, 10 minutter etter vinner Martin L. Nyenget.



De tre beste kvinner i "Summit 2 Senja":Ida Dahl, Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten. (Foto: Ski Classics)

Kvinnene

Før dagens renn var det stor spenning knyttet til hvem som tok sammenlagtseieren i denne sesongens Ski Classics. Det skilte nemlig kun ett poeng mellom Magni Smedås og Ida Dahl.

Utover i løpet ble det en trio med Astrid Øyre Slind, Ida Dahl og Emilie Fleten som utgjorde fronten, mens Magni Smedås falt litt av denne gruppen. Da de gikk inn i de harde stigningene til Magdaskaret lå Magni Smedås et par minutter bak denne trioen, men siden hun i motsetning til disse gikk med festesmurning så var det fremdeles en spenning til om dette likevel kunne gå. Lagleder på laget hennes, Espen Trädal i Team Eksjøhus mente dette ikke var kjørt, i en kort prat med NRK under sendingen. Og siden Martin L. Nyenget nettopp hadde vist at festesmurning var det beste så levde håpet for Magni.

Men oppover mot toppen av skaret viste det seg at Magni Smedås ikke klarte å ta noe innpå Ida Dahl. Aller raskest opp bakkene gikk Astrid Øyre Slind, og hun tok også seieren i dagens renn, foran Ida Dahl og Emilie Fleten, med Magni Smedås på fjerdeplass.