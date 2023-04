Tre mann under 29 minutter og elleve under 30 minutter på 10 km er sjelden vare på norsk jord. Kvinneklassen holdt også høyt nivå med vinnertid på 31.06 og fire løpere under 34 minutter.

Bak de aller beste fyltes det også veldig godt på med hele 55 mann under 33 minutter og 40 kvinner under 40 minutter. Til sammen fullførte 1286 løpere 10 kilometeren, og gledelig nok var også baktroppen fyldig med over 300 som brukte mer enn 50 minutter og nesten 100 som trimma i over en time.

På 5 km var feltet mer glissent med 154 løpere i mål, men også her var det mange store prestasjoner i både for- og baktropp. Ferdinand Kvan Edman imponerte med seier på sterke 13.51, noe som bringer han opp på delt sjuendeplass på den norske alle-tiders-statistikken. Både i fjor og hittil i år er det bare en norsk løper – Abdullahi Dahir Rabi – som har løpt fortere enn 13.51.

Like mye imponerte Senay Fissehatsion som først hadde blitt nummer to på 10 km med 28.30 og bare halvannen time seinere tok andreplassen på 5 km med 13.59. Begge tidene var pers for Senay som fra før hadde 28.49 og 14.22 som bestetid. Ull/Kisa-løperen ser ut til å gå mot en sterk sesong.

Even Brøndbo Dahl ble klar tredjemann med 14.12, noe som for hans del var pers med hele 29 sekunder.





Ferdinand Kvan Edman kunne motta seierspokalen etter å ha vunnet 5 kilometeren på sterke 13.51. (Foto: Samuel Hafsahl)



Even Brøndbo Dahl spurta inn til klar pers og tredjeplass på den røde løperen som var rulla ut utenfor Drammenshallen. (Foto: Samuel Hafsahl)



5 km menn 1 Ferdinand Kvan Edman IK Tjalve M23-34 00:13:51 2 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa M23-34 00:13:59 3 Even Brøndbo Dahl FIK Orion M23-34 00:14:12 4 Henrik Marius Laukli Strindheim IL M20-22 00:14:52 5 Mathias Moen SK Vidar M35-39 00:14:52 6 Johannes Teigland IL Gular M23-34 00:15:00 7 Kristoffer Petersen Skonnord Lillehammer IF M23-34 00:15:15 8 Magnus Warvik Sportsklubben Vidar M23-34 00:15:19 9 Sander Dybwad Mathiesen sportsklubben Vidar M20-22 00:15:21 10 Tobias Holdø Skog Sportsklubben Vidar M20-22 00:15:35



I kvinneklassen ble det dobbel Wigene-seier til datter Othelie Stave-Wigene på 17.09 og mor Susanne Wigene på 17.12. Othelie er bare 11 år og forbedra sin egen rekord i klasse 11-12 år med 25 sekunder. Susanne satte norsk rekord i klasse 45 - 49 der Anne Nevin hadde den gamle på 17.26.

Beste ikke-Wigene var Hanna Larsen som ble tredje kvinne under 18 minutter med 17.47.





Stor pokal ble det også på Othelie Stave-Wigene som var best av alle kvinnene med 17.09. Othelie som ikke blir 12 før til høsten, forbedra samtidig sin egen norske rekord i klasse 11-12 år til 17.09. (Foto: Samuel Hafsahl)





Susanne Wigene, som løp 5000 m på 14.48,53 i 2005, satte nå norsk rekord i klasse 45 - 49 år med 17.12. Det holdt også til andreplass totalt, bare slått av sin egen datter. (Foto: Samuel Hafsahl)



5 km kvinner 1 Othelie Stave-Wigene Haugesund IL 00:17:09 2 Susanne Wigene Haugesund IL K45-49 00:17:12 3 Hanna Larsen SK Vidar K23-34 00:17:47 4 Kjersti Christina Moody Romerike ultraløperklubb K45-49 00:19:08 5 Marianne Dønnem SK Vidar/ IMOM K50-54 00:19:12 6 Signe Bredholt Jørgensen NTNUI K23-34 00:19:44 7 Hannah Martine Bergh Konnerud IL 00:20:01 8 Anette Krogstad SK Vidar K35-39 00:20:15 9 Emma Leiner SK Vidar K23-34 00:20:17 10 Mai Strøm-Andersen 00:21:31



Fyldig felt og sterke tider på 10 km

10 kilometeren åpna ballet allerede klokka 10. Termometeret hadde så vidt tippa over på plussida etter nok ei frostnatt, og en svak vind imot på første halvdel gjorde at mange prøvde å få både ly og drahjelp i noen av de mange gruppene som danna seg. Fra 5,5 km og til mål hadde løperne vinden i ryggen og sola i fjeset. I tillegg var det aldri så lite netto nedoverbakke på "heimturen", og dette var så absolutt en dag for negativ split-løping. Alt i alt var det en av de få dagene i året da både vær, løype og felt gjorde at det var mulig å løpe virkelig fort.

Det gjorde da også Grace Nwowuna som vant kvinneklassen på meget sterke 31.06. Hun var over 2 minutter foran Sigrid Jervell Våg som var best av de norske med 33.19. Ine Bakken ble nummer tre med 33.42. Sterkt også av Kristin Waaktar Opland som vant klasse 40-44 år med 33.55. Det er bare 16 sekunder bak Kristin Marathon Melkeviks norske klasserekord fra 2009.





Sigrid Jervell Våg (til venstre) og Ine Bakken kunne glede seg over andre- og tredjeplass, bak suverene Grace Nawowuna. (Foto: Samuel Hafsahl)



10 km kvinner 1 Grace Nawowuna Kenya K20-22 00:31:06 2 Sigrid Jervell Våg IK Tjalve K23-34 00:33:19 3 Ine Bakken Sportsklubben Vidar K23-34 00:33:42 4 Kristin Waaktaar Opland Bratsberg IL K40-44 00:33:55 5 Vienna Dahle Sandnes IL K23-34 00:34:16 6 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K23-34 00:34:30 7 Sigrun Gjølberg Rygge IL K23-34 00:34:50 8 Karoline Wisløff Rud K23-34 00:35:00 9 Adele Norheim Henriksen Gular IL K20-22 00:35:04 10 Marianne Harnes SK Vidar lang K23-34 00:35:37



Også i herreklassen ble det kenyansk seier, til Justine Kipkoech, som løp på 28.23. Med det var han 7 sekunder foran Senay Fissehatsion på andreplass og 56 sekunder foran Sjur Krystad Prestsæter på tredjeplass. Gledelig var det også å se Simen Halle Haugen tilbake i konkurransedrakt etter et par trøblete år, og comeback på 29.20 lar seg absolutt høre.

Også på herresida var det mange gode veterantider. Anders Penne Nygård vant klasse 40-44 år på 30.43. Øystein Mørk leverte varene i klasse 45-49 år med 32.30, mens Håkon Hjemly gjorde det samme i 50-årsklassen med 33.43.

Vi må også ta med Ger van Graas som 68 år gammel løp under den norske rekorden i klasse 65-69 år. Tida hans ble 37.44, men siden van Graas ikke er norsk statsborger, så vil den ikke telle som norsk klasserekord. Nederlenderen løp for øvrig på 37.36 for to år siden, så dermed har han nå to tider som er bedre enn Henning Wibetos klasserekord på 37.45.



Sjur Krystad Prestsæter var dagens overraskelsesmann med 29.19 og tredjeplass. Bak ser vi Simen Halle Haugen, Archie Casteel og Erik Udø Pedersen spurte om de neste plassene. (Foto: Samuel Hafsahl)



10 km menn 1 Justine Kipkoech Kenya M23-34 00:28:23 2 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa M23-34 00:28:30 3 Sjur Krystad Prestsæter SK Vidar M23-34 00:29:19 4 Simen Halle Haugen Runar IL M23-34 00:29:20 5 Archie Casteel Spårvägens friidrott M23-34 00:29:20 6 Erik Udø Pedersen Ull Kisa M23-34 00:29:23 7 Targan Yousif Spirit friidrett M23-34 00:29:39 8 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett M20-22 00:29:42 9 Didrik Røssum Jensen Nittedal friidrett M20-22 00:29:48 10 Axel Djurberg Hässelby SK M23-34 0:29:54



Alle resultat



Løpere i alle aldre med ulik påkledning og forskjellig fart fikk seg en fin løpsopplevelse i solskinnet i Drammen. (Foto: Runar Gilberg)