185 skiløpere i alle aldre, 35 flere enn i fjor, gjør seg klar til en kjapp skitur til Tørberget.

Rennet har kun blitt avlyst en gang grunnet snømangel i 2011 og kunne i år gå for for 36. gang, inkludert virtuelle utgaver i koronaårene 2020 og 2021. Som påskeskirenn flest er Munksjørennet et familievennlig arrangement med en distanse på overkommelige 10 km og en snill løypeprofil med 80 meter nettofall fra Vestbyvegen ved Munksjøen ned til samfunnshuset i Tørberget.

35 av de 185 deltakerne titulerte seg selv som "racere" og stilte i konkurranseklassene på tid. Vel 140 tok hele turen i trimklassen, og noen av de yngste med voksenfølge startet fra drikkestasjon ved Johnslåtten med fire flate kilometer til mål.

Med fortsatt vinterlige temperaturer på nettene ble det ikke helt rekordføre i år, men sol fra en knallblå himmel ga akkurat den starten på påsken som arrangører, lokale deltagere og skiturister kumme drømme om.

Drømme-påskeskirenn!

Tenåringer på topp

Munksjørennet er med sin lengde blitt populært for både lokale og påskeferierende ungdommer, og det var også flust av tenåringer i toppen av listene i år. Junioren Philip Georg Johansen fra Trysil IL tok førstepremiepotten på 1000 kr og Hallgeirs pokal etter å ha vunnet klubbduellen med Qinghang He med fem sekunder på 23:39, drøye minutter bak Lars Bovolds rekord fra 2017. Dermed fikk Borg Faldmo revansje fra fra et år tilbake da senior He var sekundet for rask for junioren. Ivar Hesselberg lndby, Rustad IL knep 3. plassen i en kvartett omtrent minuttet foran 15-åringen Kristian Moen Bonden som den hardeste utfordreren.

I kvinneklassen var en av landets beste 15-åringer denne vinteren, Hedda Faraasen Alme fra Strandbygda IL, aller best med 26:20, bare ni sekunder bak løyperekorden fra 2019 satt av Martine Smedsrud og årets toer Lin Iren Sætre, Nybergsund IL som klokket inn halvminuttet bak. Helle Nordhagen Rotneberg (14), også Strandbygda IL, fikk også med seg en påskebonus etter sin 3. plass.

Hedda Faraasen Alme har vunnet større og viktigere skirenn i vinter, men et napp i skilegenden Hallgeir Brendens pokal og et gavekort på 1000 kr ble en perfekt start på påskeferien for den allsidige elverumsingen.

Helle Nordhagen Rotneberg fra Strandbygda IL staker inn til en sikker 3. plass i Tørberget.

Resultatliste Munksjørennet 02.04.2023: Kvinner Racer Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Hedda Faraasen Alme Strandbygda IL 26:20 2 Lin Iren Sætre Nybergsund IL 26:50 00:30 3 Helle Nordhagen Rotneberg Strandbygda IL 29:50 03:30 4 Sara Sanderlien Strandbygda IL 34:27 08:07 5 Hanne Sætre Bekkeoset NOTEAM 34:34 08:14 Menn Racer 1 Philip Georg Johansen Trysil IL 23:39 2 Qinghang He Trysil IL 23:44 00:05 3 Ivar Hesselberg lndby Rustad IL 24:36 00:57 4 Kristian Moen Bonden Trysil IL 24:38 00:59 5 Jørgen Jarsve Gjelleråsen IL 24:42 01:03 6 Jørgen Stensløkken Strandbygda IL 24:51 01:12 7 Marius Nordsveen Trysil IL 25:08 01:29 8 Simen Sanderlien Strandbygda IL 25:15 01:36 9 Erik Rømo Årvoll IL 25:35 01:56 10 Anders Nordhagen Rotneberg Strandbygda IL 26:20 02:41 11 Atle Rømo Årvoll IL 26:25 02:46 12 Birk Bakke Sundnes Gjelleråsen IL 26:44 03:05 13 Jan Rune Gilde NOTEAM 26:46 03:07 14 Helge Nysted Vestre Trysil IL 27:03 03:24 15 Iver Bakke Sundnes Gjelleråsen IL 27:21 03:42 16 Simen Smested Nordbygda/Løten Ski 28:11 04:32 17 Kristian Larsen Søre Osen IL 28:28 04:49 18 Rolf Bakken Hernes IL 28:56 05:17 19 Ole Jonas S. Bekkevold Lillehammer Skiklub 29:00 05:21 20 Rune Alme Strandbygda IL 29:02 05:23 21 Erling Sundnes Gjelleråsen IL 29:04 05:25 22 Erlend Olsen Søre Osen IL 29:11 05:32 23 Jan Storsveen Vestre Trysil IL 30:54 07:15 24 Ola Pfister Gjelleråsen IL 31:06 07:27 25 Marius Sveløkken Wang NOTEAM 31:26 07:47 26 Oliver Hjertum Jarsve Gjelleråsen IL 31:45 08:06 27 Tobias Emblem Nysted Bekkelaget SK 33:18 09:39 28 Trond Midtsveen NOTEAM 35:43 12:04 29 Evald Rømo Årvoll IL 36:13 12:34 30 Willian Hjertum Jarsve Gjelleråsen IL 56:14 32:35

