Captare podcast arrangerer 15. april eget ultraløp som går rundt den 400 meter lange tartanbanen i tilknytning til Sofiemyr stadion. Dette er et lavterskel mosjonsløp for alle uansett nivå, enten du har som mål å debutere på ultraløp eller sette ny PB på 6 eller 12-timers. Her blir altså tilrettelagt for de som ønsker og løpe fort, men også de som ønsker å jogge eller gå i perioder. Løpet har også innlagt offisiell maratontid på begge distanser, og alle som når denne distansen er garantert løpets egen deltakermedalje for innsatsen.

Initiativtakerne Marius Hauge og Magnus Thorud lover god stemning på løpsdagen. Rammen for løpet blir å skape god Captare-stemning (ref. podcasten Captare) med løping, musikk, prat og distansepers. De mener også det er på høy tide med et eget 12-timersløp utendørs på bane da dette ikke har vært arrangert tidligere, dette er også bakgrunnen for initiativet.

12 timers løp var en av distansene innendørs på Bislett Ultrafestival siste gang i 2016, mens det i 2014 gikk delvis på bane under Romerike Ultrafestival.

Norsk bestenotering på 12-timers ble satt av Gjermund Sørstad fra IF Sturla på Ringerike i 2011 med 147,985 km, mens den kvinnelige bestenoteringen ble satt tre år tidligere av Margrethe Løgavlen fgra Tønsberg FIK med 135,426 km på Bislett innendørs.



Gjermund Sørstad under rekordløpet i 2011. (Foto: Olav Engen)

Løpet er i utgangspunktet et self-support løp som betyr at folk tar med seg et eget bord for utstyr og det de ønsker å spise og drikke. Arrangørene stiller allikevel med en servicestasjon som vil servere løperne sportsdrikke, cola, vann og enkel matservering (brødskiver, snacks etc.). Det vil også være garderober med dusj tilgjengelig i tilknytting klubbhuset til Kolbotn IL.

Påmelding

Tre uke før start er det påmeldt 48 løpere, hvorav 34 på 12 timers. Blant påmeldte løpere finner vi profiler som Simen Holvik, Harald Bjerke og Ninette Banoun som alle er sterke 24 timers løpere. Påmelding og deltakerliste

Reise

Sofiemyr Stadion ligger like syd for Oslo og er tilgjengelig med kollektiv transport. 81 bussen bruker 20.min fra Oslo sentrum til Fløysbonn holdeplass som ligger i gangavstand fra stadion. Kommer du reisende med bil er det gode parkeringsmuligheter utenfor arenaen. Sjekk kart her.

Sofiemyr stadion. (Arrangørfoto)

NB!

Løpet arrangeres frittstående av Captare podcast. NFIF registrerer i sine oversikter bare resultater fra løp arrangert av NFIF-klubber, derfor vil ikke en eventuell norsk bestenotering komme med her. Den vil derimot registreres i Kondis sin omfattende ultraløpstatistikk og på DUV.



Terminliste, påmeldings- og deltakeroversikt, link til reportasjer/resultater mv







Magnus på banetrening på Kolbotn, men løpsdagen er han arrangør.... På bildet ser vi også Ranveig Hansen som i 2022 løp inn til en flott 8. plass i EM 24-timers.(Arrangørfoto)