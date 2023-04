Etter 113 dager, 4 timer og 50 minutter alene i en robåt på vei over Atlanterhavet kunne Linda Evenstad Emilsen tirsdag kveld (norsk tid) endelig sette føttene på fast grunn og møte andre mennesker igjen. Hun hadde da gjennomført det som går for å være verdens tøffeste rokonkurranse: Talisker Whisky Atlantic Challenge (TWAC 2022).



Målet er nådd: Linda Emilsen er på land igjen etter 113 dager 4 timer og 50 minutter alene i robåten Brugda. (Foto: skjermbilde fra livestreamingen av målgangen)

Det var et rørende øyeblikk vi var vitne til på livestreamingen av målgangen da Linda Emilsen etter nesten fire måneder alene i en robåt kunne ta sine første vaklende skritt på fast grunn og møte og klemme noen av sine kjære igjen.

– Jeg vet ikke. Det føles bare merkelig. Veldig, veldig merkelig, sa en tydelig rørt Linda Emilsen på spørsmålet om hvordan det var å komme på land igjen etter 113 dager alene ute på sjøen.

Videre fikk hun spørsmål om det var ting hun ville gjort annerledes.

– Ja, tonnevis. Men det er derfor man tar en utfordring som dette. For å lære. Det er derfor jeg er her, sa hun - før hun sendte en tårevåt hilsen til familie og venner hjemme i Norge.

I videoen nedenfor kan se du hennes målgang og høre hele intervjuet. Selve landgangen er ca. 24 minutter ut i videoen. Intervjuene følger deretter.

Les også intervju i lokalavisa Ytringen



Streaming av målgangen: Linda Emilsens ankomst til Antigua i Karibien ble streamet. Her kan du se hennes første vaklende steg på land etter nesten fire måneder alene i robåten Brugda - og det rørende gjensynet med andre mennesker.



Alene over Atlanterhavet: Man blir ganske liten når man ror alene over et svært verdenshav. (Foto hentet fra Lindas facebook-side)

Totalt 43 båter deltok i Talisker Whisky Atlantic Challenge og det var alt fra en til fem personer i hver av båtene. Linda Emilsen var en av seks deltakere som skulle ror alene. Det gjorde hun i den åtte meter lange båten Brugda.



Ferden: Streken viser Linda Emilsens ferd over Atlanterhavet. (Grafikk: YB Races)

På sin nettside Ocean Calling presenterte Emilsen seg på forhånd på følgende vis:

Jeg, Linda Evenstad Emilsen, er ei 35 år gammel kvinne, født og bosatt i Trøndelag. Til vanlig er jeg høgskolelektor i norsk, men i desember 2022 vil jeg ro alene over Atlanterhavet. Ingen norsk kvinne har rodd alene over et verdenshav før. Jeg blir den første. Jeg har ingen erfaring med denne typen utfordringer fra tidligere, men jeg har ei sterk eventyrlyst og et stort ønske om å flytte mine egne grenser. Jeg ror for å utfordre meg selv, og utvikle meg fysisk og mentalt. Jeg håper å gå i land i Antigua sterkere, tryggere og mer selvstendig.

Mer om Linda Emilsen og hennes ferd over Atlanterhavet finner du på facebook Ocean Calling, instagram lindaror2022 og på hennes hjemmeside.

Hard medfart: Å ro over Atlanterhavet er en hard påkjenning både fysisk og psykisk. (Foto hentet fra Lindas facebook-side)

Flere norske deltakere

I rokonkurransen TWAC 2022 var det totalt 43 båter som deltok, med mannskap fra en til fem personer. Den største klassen var med fire personer, hvor det var 16 båter som deltok. Blant disse fant vi også det norsk-britiske laget Enginoars som bestod av de fire norsk-britiske ingeniørene Rufus Mitchell-Heggs, Simen Sandtorv Hansen, Sindre Toft Nordal & Thor-Martin Sandtorv. Kvartetten gjennomførte på solid og overbevisende måte og ankom Antigua i Karibien den 17. januar. Da hadde de brukt 36 dager, 8 timer og 57 minutter på sin ferd over Atlanterhavet.

Enginoars: Det norsk-britiske laget Enginoars bestod av fire norske og britiske ingeniører. (Foto: privat)

På Talisker Whisky Atlantic Challenge sin nettside finner du oversikt over alle deltakerne.

