Maratonløpet i Paris ble vunnet av Abeye Ayana fra Etiopia på 2.07.15. Landsmannen Guye Adola var nærmest med 2.07.25. Samuel Tsegay ble nummer sju med rekordløpet sitt som altså ikke var personlig rekord. Den satte han i 2021 med 2.06.53.

– Jag tackar gud för att jag nu fick både starta och gå i mål utan problem. Och så är jag nöjd med resultatet och rekordet, för det var ett tungt lopp med mycket motvind, fortalte han til friidrott.se etter løpet.

Samuel som i resultatlista er oppført med sitt tredje namn, Tesfamarian, er 35 år. Han har sølv fra VM halvmaraton i København i 2014. Da løp han på 59.21 som også er persen hans på den distansen.

Helah Kiprop fra Kenya vant kvinneklassen i Paris Marathon på 2.23.19. Kenyanske Atalel Anmut på andreplass hadde samme tid, og det var bare 10 sekunder skilte de fire første i mål.

Resultatlistene fra Paris er ikke søkbare på nasjon, men vi har funnet to norske menn med tider under 2.40 og tre norske kvinner under 3.20. Monica Ragnvaldsen ble nummer fire i klasse 50-54 år med 3.03.51, mens Julia Enger løp på 3.12.51 og ble nummer 195. Nora Johansen løp på 3.18.08 og ble nummer 288.

Jostein Andersen og Andreas Høye, som begge har o-bakgrunn, løp på 2.34.23 og 2.36.64. For Andersens del holdt det til en sjuendeplass i 45-årsklassen.



Samuel Tsegay da han jubla for sølv i VM halvmaraton i København i 2014. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 1. Helah Kiprop (KEN) 02:23:19 2. Atalel Anmut (ETH) 02:23:19 3. Fikrte Wereta (ETH) 02:23:22 4. Yeshi Chekole (ETH) 02:23:29 5. Winfridah Moseti (KEN) 02:23:38 6. Linet Masai (KEN) 02:24:49 7. Judith Jerubet (KEN) 02:25:54 8. Etagegne Woldu (ETH) 02:26:00 9. Solange Jesus (POR) 02:28:15 10. Ruth Chebitok (KEN) 02:30:29 11. Lilia Fiskovici (ROM) 02:34:44 … 92 Monica Ragnvaldsen (NOR) 50-54 år 03.03.51 195 Julia Enger (NOR) 35-39 år 03.12.51 288 Nora JOHANSEN (NOR) 40-44 år 03:18:08 Menn 1. Abeye Ayana (ETH) 02:07:15 2. Guye Adola (ETH) 02:07:35 3. Josphat Boit (KEN) 02:07:40 4. Elkanah Langat (KEN) 02:08:24 5. Adeledelew Mamo (ETH) 02:08:49 6. Leonard Korir (USA) 02:09:32 7. Laban Korir (KEN) 02:09:34 8. Samuel Tesfamariam (SWE) 02:09:47 9. Mehdi Frere (FRA) 02:11:05 10. Evans Sambu (KEN) 02:12:25 … 157 Jostein Andersen (NOR) 45-49 år 02:34:23 217 Andreas Høye (NOR) 35-39 år 02:36:54



Alle resultat





Helah Kiprop tok en knepen seier i kvinneklassen. (Foto: arrangøren)



Abeje Ayana satte seg litt nedpå etter å ha løpt fra alle konkurrentene i herreklassen. (Foto: arrangøren)





Ifølge arrangøren så var det hele 51 100 som fullførte årets utgave av Paris Marathon.