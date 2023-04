Mens Runa Skrove Falch var 34 sekunder for seint ute til å ta seg under 2.40, mangla Didrik Hermansen 46 sekunder på å bryte 2.30-grensa. 2.40.33 og 2.30.45 gav henholdsvis 12. og 19. plass i et løp der 4618 tok seg til mål.

Men helt fornøyd var ikke de to beste norske. Runa skrev følgende i Instagram-oppdateringen sin:

«Milano Maraton ✅ På ingen måte en drømmedag, men fikk dratt meg over målstreken til slutt. Som alltid en stor opplevelse å løpe denne distansen som bjuder på alt.»

Runa har 2.33.52 som pers og løp så seint som i fjor vår på 2.33.53. Sist helg vant hun 5 kilometeren i Fredrikstadløpet. Nå passerte hun halvmaraton på 1.17.40, og andre halvdel gikk følgelig på 1.22.53.





Runa Skrove Falch da hun løp inn til sitt tredje NM-gull på halvmaraton i Oslo i 2021. (Foto: Bjørn Johannessen)



Maratonløpet i Milano ble vunnet av kenyanske Sharon Jemutai Cherop på 2.26.30. De sju første var østafrikanske løpere, mens italienske Frederica Sugamielfe var best av resten med 2.34.08.

Nest best av de norske kvinnene var Ingeborg Lianes som står oppført med akkurat 3.00.00 i resultatlista. Men heldigvis for Lianes så er nettotida 2.59.28, og dermed kan hun kalle seg sub-3-løper. Fride Bakken var ikke så langt bak, med 3.02.10 som nettotid. Emilie Dyrseth løp på 3.57.47.

Fin fartstrening for ultraløper Hermansen

Didrik Hermansen er terrengultraløper på høyt internasjonalt nivå, og så seint som i februar vant han etappeløpet The Coastal Challenge på Costa Rica.

43-åringen har imidlertid mange ganger løpt fort også på vei, og han har både NM-gull på 100 km og bronse fra NM maraton. Nå var det ei god stund siden sist han konkurrerte på flat asfalt, og i sin egen Strava-oppdatering var han nokså klar i talen:



«Not even close to my expectations. Just wasn’t my day🤷‍♂️ I better just stay in the mountains😅»

Da vi slo av en liten prat dagen etter løpet, utdyper han opplevelsen slik:

– Jeg hadde håpet du skulle gå raskere, men det er nok større forskjell på asfaltløping og mølleløping enn det jeg hadde håpet. Det gikk fint i starten, men det ble langt etter hvert, og så ble jeg løpende alene hele løpet fordi jeg havnet mellom de beste herrene og de beste damene.

Didrik forteller videre at maratonløpet var et prosjekt der fokus var å jobbe med farten.

– Jeg trenger utfordringer for å holde motivasjonen oppe, så dette var et totalt annerledes løp enn et etappeløp på Costa Rica. Det er fortsatt terrengultra som er det jeg satser på, så det blir ultraløp resten av sesongen. Så får vi se om jeg finner tid i kalenderen til å prøve meg på en rask maraton senere.

Dette var Didrik Hermansens tolvte maratonløp, og faktisk har han klart å perse i alle løpene. Bestetida før Milano-løpet var på 2.32.45. Med en noe jevnere disponering bør det være en god del å gå på. Nå gikk første halvdel på 1.11.34 og siste halvdel på 1.19.10. Men neste løp blir uansett ikke et maratonløp.

– Nei, det blir et 60 kilometers terrengløp i Spania om tre uker, et løp som heter Penyagolosa.

Det blir spennende å se om fartstreningen på mølle og gatelangs slår positivt ut der.





Didrik Hermansen da han jubla for seieren i Transgrancanaria i 2016. (Foto: Transgrancanaria)



Herreklassen i Milano Marathon ble vunnet av Andrew Rotich Kwemoi på 2.07.14. En av Europas beste langdistanseløpere, italienske Yemaneberhan Crippa, debuterte på maraton med 2.08.47 og femteplass. Det er en solid debut, men med tanke på at han har 59.26 på halvmaraton og 27.10,76 på 10 000 m, hadde nok noen trodd at det skulle gå enda fortere.

Den andre norske mannen som var i aksjon, var Lasse Andreas Hanssen som løp på 3.21.00.



De brede gatene i Milano fyltes opp av ivrige løpere under byens store maratonløp. (Foto: arrangøren)





Skovalg og fotisett varierer, men løpegleden har de felles, også når det skal løpes maraton i Milano. (Foto: arrangøren)