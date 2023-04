Konseptet var at en kunne gå valgfrie runder i skianlegget, og den som først hadde nådd 100 km på Strava, ble løpets vinner. Det viste seg å bli Herman Liverud Knudsen som i snitt gikk over to mil i timen og kom i mål på 4.57.06. Nivået var generelt høyt med åtte mann under 6 timer, og sjøl sistemann i mål brukte bare 7 timer og 10 minutter på tilbakelegge 100 km.

Rapperen Mr. Pimp Lotion som ble intervjua i siste nummer av Kondis, var også med, og han vant "munnplasterklassen" med god margin som eneste deltaker. Mr. Pimp skøyta sine 100 km på 6.52.24 iført olabukse, med bare nesepusting og uten å innta mat og drikke.

– 100 km med 100 prosent nesepust, 100 prosent uten næring, 100 prosent i jeans og 100 prosent på trass, fortalte rapperen om sin tilnærming til skirennet til langrenn.com.

"Den breiale milen" på 14,5 km ble vunnet Esben Andreas Rusås som brukte 48.25. Espen Søndre Kållåk brøt 100 kilometeren, men endte i stedet opp som vinner av 87,3-kilometeren på svært så habile 5.55.00.

Resultatlista er fri for kvinner, og når vi spør Gaute Høyland i arrangørstaben om ikke kvinnene var invitert, svarer han:

– Jo, vi har invitert inn jenter også, og vi hadde hatt to på start om vi hadde kjørt den opprinnelige datoen 25 mars. Det ble derimot et skikkelig drittvær den lørdagen, så vi forskjøv rennet en uke. Dermed mistet vi både kvinneklassen og en del andre deltakere grunnet påskeferie. Opprinnelig het rennet DAB 100K – altså 100 kilometer – og det skremte nok noen deltakere fra å stille. Uken før rennet åpnet vi for distansen "Den breiale milen" på 14,5 km, for å favne litt bredere. Til neste år har vi som ambisjon å ha flere jenter på start, på både "Den breiale" og 100K, forteller Høyland som sjøl endte på en meget respektabel tredjeplass totalt og i tillegg ble klubbmester i DAB Ultra Skaters.

Klubben jobber særlig for å gjøre skøyting mer utbredt, og de har fått Skiforeningen med seg som sponsor for DAB Invitational.

– Slike arrangementer gjør at nye og flere langrennsløpere og brukere blir eksponert for det fantastiske friluftstilbud Oslo-folk har rett utenfor døra. Det er viktig med arrangementer som bidrar til lavterskel gjennomføring på arrangementssiden, og nye måter å nå Marka-brukere på, uttaler markedssjef i Skiforeningen Magnus Sandnes til langrenn.com.

I år hadde DAB Invitatinal et tak på 40 påmeldte, og planen for neste år er å øke dette.

– Vi skal ha en debrief etter årets arrangement etter påske for å sette limiten til neste år. Vi vet allerede nå at vi har over 50 som er gira på å være med. Vi jobber også med å få enda mer liv å røre rundt arrangementet, og har innledet dialog med Ludde Jensen angående DAB100 m supersprint samme dagen som 100K, forteller Gaute Høyland til Kondis.



En må stå tidlig opp om en skal gå 100 kilometeren i DAB Invitational. (Foto: Dag Markus Andreassen)

DISTANSE 100K plassering navn klubb tid 1 Herman Liverud Knudsen NTNUI 04:57:06 2 Kristoffer Røstad Fossum IF 05:04:05 3 Gaute Høyland DAB Ultra Skaters 05:18:55 4 Lars Knudsen DAB Ultra Skaters 05:25:57 5 Runar Thorsrud Avanade 05:36:56 6 Truls Maarud GP Elektro 05:45:38 7 Nils Due-Gundersen Fossum IF 05:45:46 8 Ketil Skorstad Tigerstaden 05:59:00 9 Bjørn Lier Bjørn Lier IL 06:12:18 10 Lars Haugvad DAB Ultra Skaters 06:13:13 11 Jens Hersløv Mustad Eiendom BIL 06:27:00 12 Mads Harlem Bærums Verk IL 06:28:48 13 Mr Pimp Lotion Da Playboy Foundation IL 06:52:24 14 Marius Otterstad DAB Ultra Skaters 07:10:18 15 Espen Søndre Kållåk DAB Ultra Skaters DNF DISTANSE 87,30K plassering navn klubb tid 1 Espen Søndre Kållåk DAB Ultra Skaters 05:55:00 DISTANSE 14,50 K (DEN BREIALE MILEN) plassering navn klubb tid 1 Esben Andreas Rusås DNV BIL 48:25:00 2 Nikolai Haukeland Sniko IL 01:00:12 3 Erik Slettvold Regio 360 BIL 01:04:40 4 Oral Bee Da Playboy Foundation 01:30:28

Mads Harlem (492) og Gaute Høyland hadde tilgang på både smurning og væske under 100 km-løpet. (Foto: Dag Markus Andreassen)



Smurte ski er gode ski, og Erik Dag Knudsen stilte som frivillig smører og lege under rennet. (Foto: Dag Markus Andreassen)