Håvard Kne Galåen (24) tok den fem mil lange turen fra Røros til Tufsingdalen i nabokommunen for å hente vandrepokalen han sikret seg i sin forrige deltagelse i det 20 km lange påskerennet i 2019. Skiskytteren som også sikret seg sin første norgescup-seier i sin primær-idrett denne vinteren, gjorde også en god figur på den klassiske NM-femmila på Tolga for en drøye uke siden.

Nærmest ved målgang etter 20 kjappe km var fjorårsvinner og nok en skiskytter, Vetle Meli Narjord fra Os IL, som var 47 sekunder bak etter den heftige nedkjøringen til Tufsingdal samfunnshus, også er kjent som sjekkpunkt i det årlige Femundløpet i februar. Bare sekunder bak fulgte årets vinner av Trysil Skimaraton, stakespesialisten Andreas Ruud Tronsmoen fra Alvdal IL.

Ingen kvinner deltok i aktive klasser i år, men arrangørene i Tufsingdal IL kunne likevel fornøyd notere seg en økning fra fjorårets 110 til årets 134 registrerte i mål. Med 13 aktive var det også et lite steg i riktig retning under de gode snøforholdene i år. Det er likevel langt igjen til rekordoppslutningen blant de aktive for fem år siden da nesten tre ganger så mange tok på seg startnummer ved starten ved tidligere Narbuvoll Fjellstue.

En munter gjeng fra "Særpelia" etter å ha gjennomført Narkuten i trimklassen. (Foto fra arrangørens facebookside)

Rennet har en historie tilbake til 1966, og tirsdag i påskeuka har alltid vært dagen for "kuting" på ski mellom Narbuvoll og Tufsingdalen. I de senere årene har det blitt mindre kuting blant de aktive i en relativt lett trasé som egner seg ypperlig til staking. Utfordringen ved typisk påskeføre og rikelig med snø er løst stavfeste for stakespesialister selv om løypa prepareres etter beste evne med scooter og slodd som tilgjengelig utstyr.

Anne Røsten og Roar Kvilvang fikk se mange - og glade - fjes i mål etter årets Narkut. (Foto: Jan Erik Bakken)

