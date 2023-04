Roncer Kipkorir Konga fra Kenya var eneste løper under 60 minutter, mens ugandiske Maxwell Kortek Rotich ble nummer to foran ytterligere fire kenyanere. I kvinneklassen tok Irine Jepchumba Kimais en klar seier med 1.06.00 med Janeth Chepngetich, også hun fra Kenya, på andreplass med 1.06.42.

Gneist-løperen Andreas Iden var beste norske herre med 1.10.01 på 27. plass. Hakket fortere løp Oslo-bosatte Steven Bayton som er britisk statsborger med løper for SK Vidar. Han ble nummer 24 med 1.09.23. I Strava-rapporten oppsummerte han løpet slik:

"First race since 2018 and felt it hard. Aerobically in dreamland, but legs a train wreck towards the end (plus strong headwinds). Main positive: body in one piece after long time out and something to build on. Now time to relax for a week."

Kristian Tjørnhom fra Kristiansand Løpeklubb løp også godt og kom i mål på 1.11.28. I alt 53 norske menn tok seg til mål.

Best av de norske damene var Marlene Mautseth Elveos som med 1.29.03 klarte 1.30-grensa med god margin. Det gjorde ikke Tonje Marie Bergem som løp på 1.30.45. I alt fullførte 19 norske kvinner.



Roncer Kipkorir Konga tok en klar seier i årets Praha Halvmaraton. (Foto: RunCzech)



Publikummet i Praha er entusiastisk og heier minst like mye på de som tar seg tid til å takke for omtanken. (Foto: RunCzeh)



Kvinner Brutto Netto 1 Irine Jepchumba KIMAIS KEN - WAM 01:06:00 01:05:59 2 Janeth CHEPNGETICH KEN - WAM 01:06:42 01:06:42 3 Ftaw Zeray BEZABH ETH - WAM 01:07:15 01:07:15 4 Aynadis Mebratu TADESSE ETH - W35 01:08:45 01:08:43 5 Nesphine JEPLETING KEN - WAM 01:10:04 01:10:04 Marlene Mautseth Elveos NOR - WAM 01:29:21 01:29:03 Tonje Marie Bergem NOR Sweco Norge AS WAM 01:31:39 01:30:45 Karoline Sandersen Skotaam NOR - WAM 01:40:51 01:39:30 Anette Nøstbakken NOR - W35 01:42:35 01:39:53 Mette Gjødestøl NOR CG Glass og Fasade W55 01:49:11 01:45:34 Anne Johannessen NOR - W40 01:51:57 01:49:14 Eline Sjolie Osmundsen NOR Sweco Norge As WAM 01:55:01 01:51:24 Monica Bando NOR - W45 01:56:08 01:51:19 Emilie Therese Skurdal NOR Maratånegl WAM 01:57:51 01:50:36 Mariann Halvorsen NOR Løpvorsen W45 01:58:13 01:55:04 Marte Brenna Steinbakken NOR - WAM 02:07:51 01:59:26 Victoria Guryeva NOR IHS Solutions WAM 02:08:18 01:59:27 Malin Røyseng NOR Sparbu IL WAM 02:10:44 02:00:28 Gunn Grevsnes NOR - W45 02:14:32 02:12:14 Khatiya Smith NOR - W40 02:20:51 02:19:36 Cecilie Clasen-Protuder NOR Joying BIL W50 02:21:20 02:15:06 May Jorun Vold Busvold NOR - W60 02:22:50 02:15:19 Monika Djupevåg NOR - W50 02:27:01 02:16:25 Agnieszka Kedzierska NOR - WAM 02:35:30 02:23:09 Menn 1 Roncer Kipkorir KONGA KEN - MAM 00:59:43 00:59:42 2 Maxwell Kortek ROTICH UGA - MAM 01:00:06 01:00:06 3 Geoffrey Kimutai KOECH KEN - MAM 01:00:11 01:00:10 4 Laban KIPLIMO KEN - MAM 01:00:13 01:00:13 5 Kelvin KIBIWOTT KEN - MAM 01:00:14 01:00:14 Steven Bayton GBR SK Vidar MAM 01:09:27 01:09:23 Andreas Iden NOR Gneist IL MAM 01:10:04 01:10:01 Kristian Tjørnhom NOR Kristiansand LK MAM 01:11:35 01:11:28 Eirik Nordvik NOR Namdal løpeklubb M40 01:13:30 01:13:30 Simon Haldorsen NOR - MAM 01:15:36 01:15:13 Yng Mathisen NOR Kristiansand LK M35 01:16:35 01:16:28 Simen Røssland NOR Dæhlie MAM 01:19:11 01:18:59 Arnt Eirik Landa NOR Stamaica Prontos MAM 01:21:07 01:20:52 Ole-Petter Askim Vatne NOR - MAM 01:22:44 01:22:25 Øyvind Rossvoll NOR - MAM 01:23:37 01:23:17 Ole Andre Kristiansen NOR - MAM 01:25:04 01:24:43 Fredrik Jonassen NOR Stamaica Prontos MAM 01:26:53 01:26:38 Bjarne Lyngnes NOR ConocoPhillips M50 01:27:00 01:26:42 Martin Sahlen NOR Stamaica Prontos MAM 01:27:16 01:27:02 Kevin Smith NOR - MAM 01:27:33 01:27:01 Anders Slaatten NOR BPI M40 01:27:39 01:27:13 Stian Gundersen NOR Dynamic M45 01:28:38 01:28:19 Simen Nordeide NOR - MAM 01:28:57 01:28:37 Ove Pollestad NOR Kristiansand LK M50 01:29:10 01:28:59 VADYM MAKOHON NOR - M35 01:29:58 01:29:15 Morten Alver NOR Old Town Running M40 01:30:01 01:28:53 Sjur Millidahl NOR Mårhundens Venner 2 M40 01:30:03 01:29:47 André Hamre NOR - M40 01:30:33 01:30:08 Robin Smith NOR - M40 01:30:33 01:30:33 Lars Erik Aftret Nielsen NOR - M35 01:32:11 01:30:59 Geir Arne Nordengen NOR Lillehammer if M45 01:33:51 01:32:56 Andreas H.F. Olsen NOR Stamaica Prontos MAM 01:34:14 01:33:09 Anders Røsvik NOR - MAM 01:34:36 01:34:20 Einar Jan Melbo NOR Old Town Running M45 01:34:51 01:33:32 André Simonsen NOR Loddefjordløperne M50 01:36:01 01:34:27 Kristian Sætre NOR Stamaica Prontos MAM 01:36:24 01:35:27 Bernt Andersen NOR Old Town Running M45 01:37:30 01:36:11 Torleif Halseth NOR Stamaica Prontos MAM 01:37:49 01:36:21 Kare Johannesen NOR - MAM 01:38:36 01:37:45 Johne Landa NOR Stamaica Prontos MAM 01:38:45 01:37:17 Jørgen Dahl Olsen NOR Kristiansand LK MAM 01:38:48 01:37:05 Ingulf Nordahl NOR IL Gular M50 01:39:31 01:38:55 Ole Egeberg NOR Maratånegl MAM 01:39:33 01:37:38 Ragnar Wolff NOR Bergen politi M55 01:40:31 01:38:19 Daniel Fossbakken NOR Fotlandsvåg IL MAM 01:40:37 01:39:05 Tommy Ellertsen NOR Brajedalen Racing M45 01:41:07 01:40:18 Stian Hauge NOR Søre Ål IL M45 01:42:53 01:41:57 Bernt-Erik Olsen NOR - M40 01:43:25 01:40:46 Steffen Sandal Gjøstein NOR - MAM 01:47:42 01:46:10 Ole Kristian Thoresen NOR - M45 01:48:44 01:46:29 Lars-Erik Notevarp Bjørge NOR Varegg Fleridrett MAM 01:56:23 01:56:19 Roger Larsen NOR Old Town Running M40 01:58:09 01:49:06 Christoffer Lysaker NOR Jump for Carroll MAM 02:10:45 01:58:53 Adrian Søndergaard NOR - MAM 02:12:00 02:03:29 Hans Gunnar Steinbakken NOR IL BUL M65 02:12:19 02:03:35 Sindre Haaland NOR Stamaica Prontos MAM 02:17:10 02:08:35 Børge Busvold NOR - M60 02:22:49 02:15:19 Rutkay Sabri NOR Jump for Carroll MAM 02:24:42 02:12:49



Alle resultat



Brostein og trikkespor så ikke ut til å dempe farten på gutta i tet. (Foto: RunCzech)



Maria Stewartova ble beste tsjekkiske løper med sjuendeplass og 1.12.43. Det var litt bak målet hennes om å løpe under 1.12. (Foto: RunCzech)



Festlige utkledninger er det mye av i Praha Marathon. Forhåpentligvis fikk ikke denne ambulansen noen hasteoppdrag underveis. (Foto: RunCzech)