9 kvinner og 22 menn deltok i det tradisjonsrike påskearrangementet. Her handla det mer om sosialt felleskap og det å være på løpetur i lag enn om å oppnå gode maratontider.



Men noen dro også godt på, og best tid av gutta fikk Morten Grønneberg med 3.02.48. Raskeste dame var Line Valåmo med 3.46.11, tett fulgt av Ninette Banoun med 3.48.00.



Løypa har et netto fall på ca. 120 høydemeter, men samtidig er det såpass mange motbakker underveis, at traseen er mindre rask enn ei helt flat løype. Deler av løypa går også på mjukt underlag. Siden løypa ikke var merka, kunne løperne laste ned GPX-sporet til klokkene sine.

Kondis.no-reportasje fra fjorårets Påskeharemaraton



Starten foregikk utenfor Ski Storsenter der Löplabbet har butikk. (Foto: arrangøren)



Det var lite å utsette på stemningen underveis, og mange fant noen på sitt eget nivå å løpe med. (Foto: Erlend B Jenssen)



Kvinner 1 Line Valåmo 03:46:11 2 Ninette Banoun 03:48:00 3 Anne Kirsti Wøien 03:56:36 4 Agnes Benediktsdottir 04:13:39 5 Marit Strengen 04:21:00 6 Isabel Aarnes 04:22:45 7 Vibeke Bergsletten 05:23:28 8 Edna Brun 06:53:45 9 Liv B. Jegteberg Lystad 06:53:45 Menn 1 Morten Grønneberg 03:02:48 2 Arne Martinus Lindstad 03:34:26 3 Asgeir Hjorthaug 03:34:27 4 Geir Jensen 03:45:50 5 Vegard Saga 03:46:11 6 Leif Foss 03:48:48 7 Øystein Helmikstøl 03:53:02 8 Anders Thinn Breian 03:55:00 9 Daniel Stubsveen 03:56:07 10 Per Ove W Nordli 04:02:55 11 Gunnar Jonsson 04:03:52 12 Anders Haraldsen 04:14:00 13 Simon Nett 04:14:00 14 Bjørnar Tyberg 04:22:45 15 Stig Laursen 04:26:00 16 Lars Møller 04:36:39 17 Andreas Lervik 04:36:50 18 Gaute Edøy Martinsen 04:37:00 19 Thomas Stordalen 04:50:00 20 Tom-Rune Bertelsen 05:31:00 21 Henrik Aasbø 05:38:08 22 Jan-Olav Bergsletten 06:39:00

Store deler av løypa går langs Oslofjorden.



De som ønska seg en solskinnsdag, fikk det. (Foto: Erlend B Jenssen)