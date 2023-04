- Vi gleder oss til å få arrangere NM i terrengultra 2024! Utrolig stolte over å bli plukket ut blant tre gode og etablerte ultraløp, sier Irvin Kilde, nestleder i Grenland Ultra Runners - som sammen med Gjerpen IF er tildelt NM terrengultra neste år.

- Når det gjelder arrangement skal vi forsterke i alle ledd. Vi satser på å levere det beste terrengultra-NM noensinne, sier en entusiastisk Kilde.

De to andre søkerne til NM terrengultra var Svene IL i samarbeid med Blefjells Beste og IL Varden Meråker i samarbeid med Meråker Mountain Challende.



Her ser vi Irvin Kilde under NM terrengultra i Oslo i fjor. Han er nestleder i Grenland Ultra Runners, og klubbens "pressetalsmann". (Foto: Olav Engen)

NM 27. april 2024

NM vil bli lagt inn i det årlige "Skogvokteren Ultra" 27. april 2024. Løpsleder vil bli Tobias Dahl Fenre, som nok er mest kjent som skiskytterlandslagets smøresjef, men som også er en av norges desidert beste terrengultraløpere med VM-deltakelse i fjor og forhåndsuttatt til VM i år. Også Gjerpen ILs leder, Otto Gullesen, er et kjent navn i ultramiljøet. I fjor løp han også Norge på langs uten support med trillevogn.





Otto Gullesen på vei mot Nordkapp i 2022. (Privat foto)

Årets løp 29. april

Skogvokteren Ultra arrangeres i år 29. april med start og mål fra rådhustrappa i Porsgrunn. Løpet er på 88 km og har 3500 høydemeter, og går på blåmerka sti rundt Porsgrunn og Skien. Underlaget er både teknisk og uteknisk sti, noe traktorvei, og bare det helt nødvendige av grus og asfalt. Cut-off 20 timer totalt.



Løpets hjemmeside

Påmelding/påmeldte

Vi har sakset en del fra NM-søknaden (noe forkortet):



Om løpet:

Skogvokteren er et 88 km langt ultraløp med en samlet stigning på 3500 m som går i en stor sløyfe gjennom bymarkene i Porsgrunn, Siljan og Skien. Start og mål er langs elva i Porsgrunn sentrum kl. 0500 lørdags morgen den siste helga i april. På denne tida er det akkurat rukket å lysne, lufta er tjukk av sevje og skogen står og dirrer. Stiene er nakne og godt synlige etter vinteren, men bjørka er irrgrønn og fuglene helt koko. Etter en kort transport gjennom byen er man snart på blåsti, og foruten enkelte korte transportetapper på grus eller asfalt er dette et tilnærma reinspikka stiløp.

Fra beskrivelsen på løpets hjemmeside: Skogvokterruta binder Grenlands to største byer sammen i en grønn, snirklete oval, fra travle bygater til smale stier, skåret frem av småvilt og turgåere i kuperte kollelandskap. Du tar liksom en del variert og spennende natur og geologi, og putter oppi en del magisk stinettverk, og så har du en mix som står til fem stjerner. Minst.



Skog, masse skog! (Arrangøfoto)

Historikk

Ruta er komponert av Tobias Dahl Fenre, som trengte lekegrind etter at han gjenfant utholdenhetsmonsteret inni seg etter noen år med bare jobb og pølser. Grenlands samla ubebygde areal ble tidlig runda, og bossen var å kirsebærplukke de absolutt gøyeste stipartiene og koble dem sammen til én grandios signaturrunde - Skogvokterløypa.



Parallelt fant Tobias seg en håndfull lokale lekekamerater, som led av samme uhelbredelige stisykdom. Slik som likesinnede, nygira sjeler har en tendens til å gjøre, stima de sammen som fluer til lyset. Slik oppsto Grenland Ultra Runners, og bortsett fra verdensherredømme, var det tidlig klart at det overordna mantraet var å spre det gode ord til flest mulig.



Den 13. juni 2020 arrangerte vi testløp, hvor 18 deltakere stilte til start, og 8 fullførte på alt fra 9 til 19 timer. Dette ble fulgt opp av den første offisielle Skogvokteren den 1. mai 2021. Denne gang sto det 80 på start, hvorav 57 fullførte. Blendet av gode tilbakemeldinger uppa vi gamet foran 2022-utgaven, og tilbød formell resultatservice, tracking, ITRA-poeng, fem matstasjoner, medalje, og mye mer. Av 120 påmeldte, startet 100 stk. Av disse fullførte 74.



Skogvokteren ruller ufortrødent videre med tredje utgave den 29. april 2023, og har store forhåpninger om et nytt flott arrangement med nye og gamle smil, prestasjoner i alle spenn og generell entusiasme rundt sti- og ultraløping. Vår visjon er at Skogvokteren skal fortsette å etablere seg som et attraktivt ultraløp i Norge. Det ville vært en absolutt ære å kunne skilte med NM-status for 2024.





Løypekonstruktør og løpsleder Tobias Dahl Fenre har lagt vekk skismurningen og funnet fram løpeskoa. Snart er det klart for et nytt Skogvokteren Ultra. (Arrangørfoto)