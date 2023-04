– Jeg trener en god del på ski, selv om det er løpstreninga som er prioritert, fortalte Ingeborg Østgård til lokalavisa Arbeidets Rett etter å ha vunnet det tradisjonsrike fristilrennet og snek seg akkurat under timen med ett sekunds margin. Kvikne-skiskytteren Eline Grue var akkurat to minutter bak, og Ida Vang fra Tynset IF tok 3. plassen på totallista på kvinnesiden.

Kampen om seieren blant herrene ble en svært jevn affære mellom to som skiskyttere. Håvard Kne Galåen fra Røros IL og hjemmefavoritten Tore Leren begge klokket inn på 53:46 med førstnevnte dømt først over målstreken. Dermed tok rørosingen sin andre turrennseier på to dager på tampen av en god sesong siden han også var best i tirsdag i nabokommunen i Narkuten. Jørgen Schjølberg fra Tynset IF tok tredjeprisen totalt snaut minuttet bak tetduoen.

– Det er helt i orden at Håvard vinner, for det var han som gjorde jobben over fjellet, fortalte Tore Leren til Arbeidets Rett etter målpassering.

Håvard Kne Galåen da han tok hjem pokalen i Narkuten to dager før Egebergrennet. (Foto: Jan Erik Bakken)

Tolga IL avsluttet akkurat et strålende NM på ski-del 2 helga før påske, før klubben tradisjonen tro arrangerte Egebergrennet skjærtorsdag, i år for 54. gang. Mange hundre for påskeskiløpere fra fjern og nær tar hvert år den 23 km (alt. 14 km) lange turen fra tidligere Hodalen fjellstue til Sætersgård stadion på Tolga helt uten tidspress, mens 61 stilte i konkurranseklsassene i år, inkludert i 10 i klassen trim med tidtaking. Dette var fem flere enn forrige år som var det første fellesarrangement etter pandemiavlysninger i 2020 og 2021.

Egebergrennets nettsider

Reportasje med bilder på rette.no:

Så jevnt var det mellom de to beste i Egebergrennet

(NB! Krever Amedia-innlogging!)

Samleside for Egebergrennet med resultater 2004 - 2023