I følge Gular-løperens egne kommentarer på Strava var det det kraftig motvind på den første km som ble passert på 2.58, tre sekunder bak haren og Eivind Øygard. Den neste kilometeren gikk på 2.41 før han etter eget utsagn i gikk i kjelleren og avsluttet med på 2.35 på den siste kilometeren.

Det var Eivind Øygard i Jølster IL som bød inn til eliteløp med planlagt norgesrekordforsøk på 3 km landevegsløp torsdag. Løypa var lagt til sletta ved Vindheim/Øygard og er kontrollmålt, men rekorden er foreløpig uoffisiell.



Som Kondis nylig har omtalt så ønsket NFIF å fjerne 3 km som rekorddistanse på årets ting. Dette forslaget ble imidlertid justert på tinget 25./26. mars slik at tidligere rekordøvelser opprettholdes. NFIF begynte å notere norgesrekorder på 3 km gateløp i fjor, og rekorden både for kvinner og menn er allerede senket flere ganger. Even Brøndbo Dahl, FIK Orion satte gjedende rekord på 8.18 i Perseløpet på Eidsvoll 22. septenber i fjor.

RESULTATER STARDALEN GRAND PRIX 06.04.2023: Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marius Vedvik Gular, IL M23-34 08:14 +0:00 2 Eivind Øygard Jølster IL M23-34 08:18 +0:04 3 Åsmund Sunde Førde Jølster IL M15-17 08:54 +0:40 4 Lars-Martin Melheim Olden IL M20-22 08:59 +0:45 5 Håvard Klakegg Jølster IL M20-22 09:11 +0:57 6 Knut Olav Øygard Jølster IL M23-34 09:13 +0:59 7 Anton Tveito Jølster IL M18-19 09:32 +1:18 8 Kjell Øygard Jølster IL M60-64 11:16 +3:02 Kvinner: 1 Gyrid Øygard Jølster IL K20-22 11:24 +3:10 2 Maria Klakegg Jølster IL K13-14 11:42 +3:28 3 Aase Britt Øygard Jølster IL K55-59 14:11 +5:57

RESULTATER MED SPLIT-TIDER