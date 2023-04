Sjutoppsturen går over sju fjelltopper på Sandsøya på Sunnmøre, midt mellom Sunnmørsalpane og Stadhavet. Løypa er 15 km lang og byr på 1000 høydemeter - både opp og ned, og deltakerne kan velge mellom mosjons- eller konkurranseklasse over fjellene, eller turmarsj langs landeveien.

Det var i 2004 at løpet ble arrangert for første gang, og siden da har arrangementet vært et svært populært årlig arrangement for idrettslaget på Langfredag i påsken. I 2019 satte løpet rekord i antall deltakere, da hele 867 sprekinger stilte til start. I år ble det totalt omlag 500 barn og voksne som deltok på en av distansene.



Årets løp uttaksløp til VM i fjelløping

Nytt av året var at Sjutoppsturen har status som ett av flere norske uttaksløp til VM i fjelløp som arrangeres i Østerrike 7. til 10. juni i år. Derfor ble det et sterkt startfelt.

Det ble ganske så tett i front i herreklassen. På siste toppen var Jonas og Anders likt, men Jonas løp fra ned til mål. I dameklassen var det litt mer avstand.



25 fullførende deltakere i herreklassen og 9 i dameklassen.



Alle resultater (søkbare)





Kvinner



For mer om løpet Sandsøy IL sin hjemmeside og facebookside.

Les kondis omtalen fra Sjutoppsturen i 2022

LØYPEREKORDER

01:22:37 Eirik Voksøy Bringsvor, Sandsøy IL (2018)

01:31:51 Karoline Holsen Kyte, Førde (2019)



Jonas Hesthaug. Foto: Ingar Støyle Bringsvor





Anders Kjærevik, Eivind Klokkehaug og Sebastian Krogvig. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Eli Anne Dvergsdal. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Ida Amelie Robsahm, Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Shanga Balendran, Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Herrepallen, Anders Kjærevik, Jonas Hesthaug og Sebastian Krogvig. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





Damepallen, fra venstre Ida Amelie Robsahm, Eli Anne Dvergsdal og Shanga Balendran. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.