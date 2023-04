Artikkelen er skrevet av Eidsvollpuls - Med hjerte for Grunnlovsbygda



Da klokken var 16.00 kunne Perseløpets gründer Bjørn Saksberg sende av gårde et startfelt bestående av kun 11 løpere. Åtte av disse løp 5 km, mens de tre øvrige løp 10 km. EidsvollPuls heier på alle lag og foreninger, og i den forbindelse må vi si at 11 deltagere er et ganske beskjedent antall. Vi mener at et konsept som dette fortjener bedre, dvs. flere deltagere.

I rettferdighetens navn må vi legge til at man neppe kan regne med å samle de store massene midt i påsken. Det tror vi heller ikke Hr. Saksberg regnet med. Kjenner vi løpsgründeren rett er han fornøyd uansett hvor mange som stiller til start.



Enkelt konsept

Perseløpet er like enkelt som det er genialt. Runden som tilbakelegges er veldig lite utfordrende, med kun noen få høydemeter. I tillegg er mye av runden skjermet for trafikk, da den går på gang- og sykkelveg. Det eneste partiet hvor man kan støte på trafikk er langs Vestvangvegen. Siden man løper runden to eller flere ganger, avhengig av distanse, så er man aldri langt unna mat- og drikkestasjonen. Ei heller er man langt unna bilen hvis man må bryte.

Har man en nerdete tilnærming til løp og kontrollmåling kan Bjørn Saksberg forsikre alle om at runden også er AiMS-godkjent, noe som betyr at alle distanser er kontrollmålt etter e internasjonalt godkjent løypemålingssystem. Alle distansene i Perseløpet er derfor godkjent for rekorder og statistikk. Og hvis du lurer på hvor lang runden er fra Ås skole, via Vestvangvegen og tilbake igjen, så er svaret 2633,8 meter.



Gode tider

Vinner av 5 kilometeren Langfredag var forresten latvieren Janis Arsenikovs. 39-åringen løp på 16.24, og var godt fornøyd med tiden.

- Jeg var omtrent ett minutt bak persen, men den ble satt for 13 år siden så dette er godkjent. Jeg blir 40 år i mai, og da må det være greit å løpe 5 km på 16.24, sier han med et smil.



Etter en drøy runde er Janis Arsenikovs langt foran nestemann. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

På samme distanse deltok også den eneste deltageren fra Eidsvoll, nemlig Øystein Bieltvedt Skeie. 45-åringen, som forresten er leder i Eidsvoll O-lag, løp sine 5 km på 24.28.



Øystein Bieltvedt Skeie var eneste eidsvolling i Perseløpet Langfredag. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Børre Olsen fra Driv IL blir 60 år i oktober og løp 5 km på solide 19.46. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Det var på 5 km løpets eneste kvinnelige deltager var med; Dorte Foss fra Raufoss. Dorte er mer eller mindre fast deltager i Perseløpet, og har det siste året lagt seg på rundt 22 minutter på distansen. Så også denne gangen med 22.08.

- Jeg ga det jeg hadde for å komme under 22, men det gikk ikke. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å løpe fortere igjen, men kanskje jeg bør begynne med litt styrketrening, sier hun spørrende. Vi synes uansett det er godt gjort å løpe 5 km på 22 minutter, uavhengig av alder. For vi velger selvsagt ikke å nevne at Dorte er født i 1967.



Dorte Foss fra Raufoss var eneste kvinnelige deltager i Perseløpet Langfredag. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Siden løpet heter «Perseløpet» må vi ta med at det var på 5 km vi fikk dagens eneste pers, det vil si personlige rekord. Den var det Kjetil Pedersen fra Geithus som sto for da han løp på 25.34.



Kjetil Pedersen fra Geithus var den eneste som satte pers. 25.34 er Kjetils nye pers på 5 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Rolf Meek er i sitt 73. år og løp 5 km på imponerende 23.32. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

På 10 km vant Roger Thompson som representer Driv Idrettslag. 47-åringen fra Ytre Enebakk løp på 35.00, og var godt og vel halvannet minutt foran nummer to, Andreas Grøteide Polden fra Stord IL. Tredjemann på 10 km ble Martin Narum fra Romedal med tiden 41.22. Det vil vi si er sprekt av en kar født i 1963.



Roger Thompson vant 10 km på 35 blank, (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Hvis noen lar seg friste av Perseløpet så er neste mulighet søndag 23. april. Da står det halvamaraton, maraton og 50 km på menyen. Hvis dette blir for langt kan man 14. mai prøve seg på 5 km, 10 km og halvmaraton. Og selv om Bjørn Saksberg holder i det meste rundt arrangementet er det Feiring IL som er teknisk ansvarlig, og alle inntekter fra Perseløpet går til Feiring IL.



