Rennet hadde 79 aktive i jubileet i tillegg til god deltakelse i trimklassen i det gode påskeværet. Som i Egebergrennet på Tolga skjærtorsdag var Håvard Kne Galåen og Tore Leren med i tetkampen, men denne gangen måtte de to skiskytterne se seg slått av stakespesialisten Haakon Holden som har hatt en god sesong i Ski Classics for Team Næringsbanken Stora Enso med 22. plass i det avsluttende Summit 2 Senja som høydepunktet.

Langløperen staket fra i de siste motbakkene sog skaffet seg den avgjørende luka etter at lokalkjente Håvard Kne Galåen hadde gjort som mye av drajobben. I mål kunne Holden strekke armene i været etter 1 time og 36 sekunders innsats med 13 sekunder foran Kne Galåen og 22 sekunder før Leren gikk over mål som førstemann med feste under skiene.

I kvinneklassen var Sigrid Nordgården fra Lillehammer Skiklub i en klasse for seg på 1:10:46 og med vel fem minutters margin både til Pernille Gullikstad, Søre Ål IL på 2. plass og Eline Grue, Kvikne IL på 3. plass.

Dermed fikk påskerennet på Rørosvidda samme vinnere som Furusjøen Rundt-rennet på Kvamsfjellet tidligere i vinter:

Haakon Holden og Sigrid Nordgården vant Furusjøen Rundt-Rennet

Reportasje med bilder fra Kromgruverennet på retten.no:

Bjørg gikk Kromgruvrennet for 40. gang som aktiv, og Haakon Holden var rasket over fjellet (NB! Krever Amedia-innlogging!)

De beste i Kromgruverennet 08.04.2023: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Kubb Klasse Tid Etter 1 Sigrid Nordgården Lillehammer Skiklub K21-35 1:10:46.0 0:00.0 2 Pernille Gullikstad Søre Ål IL K21-35 1:15:48.0 5:02.0 3 Eline Grue Kvikne IL K21-35 1:16:25.0 5:39.0 4 Berit Vestermo Hovin IL K61-65 1:20:33.0 9:47.0 5 Stina Johanne Sandberg K21-35 1:21:58.0 11:12.0 6 Eline Rød Feragen Tynset IF K15-16 1:22:19.0 11:33.0 7 Camilla Brørs Beitstad IL K17-20 1:23:39.0 12:53.0 8 Kristin Vågå Fløttum Skaun IL K21-35 1:25:01.0 14:15.0 9 Maren Feragen Bergkameratene Ski K36-45 1:32:17.0 21:31.0 10 Erle Heksem Kjellås Buvik IL K15-16 1:32:47.0 22:01.0 Menn 1 Haakon Holden Team Næringsbanken Stora Enso M21-35 1:00:36.0 0:00.0 2 Håvard Kne Galåen Røros IL M21-35 1:00:49.0 0:13.0 3 Tore Leren Tolga IL M21-35 1:00:58.0 0:22.0 4 Vegard Kjølhammer Fossum IF M36-45 1:01:30.0 0:54.0 5 Andreas Ruud Tronsmoen Alvdal IL M21-35 1:03:37.0 3:01.0 6 Henrik Gullikstad Søre Ål IL M21-35 1:05:37.0 5:01.0 7 Benjamin Kulsetås Strindheim IL M17-20 1:05:48.0 5:12.0 8 Philip Linkvist Fløtten Strindheim IL M17-20 1:06:04.0 5:28.0 9 Per Martin Sandtrøen Tynset IF M36-45 1:07:50.0 7:14.0 10 Nikolai Hassel Trondhjems Skiklub M21-35 1:07:52.0 7:16.0 11 Erik Slettum Røros Motorklubb M21-35 1:08:22.0 7:46.0 12 Vebjørn Bredesen Rønning Sande Sportsklubb M21-35 1:08:32.0 7:56.0 13 Magne Harborg Røros IL M21-35 1:08:39.0 8:03.0 14 Sverre Smistad Byåsen IL M17-20 1:09:10.0 8:34.0 15 Brage Krohn Garnæs Byåsen IL M17-20 1:09:23.0 8:47.0 16 Samuel Tyvold Byåsen IL M17-20 1:09:36.0 9:00.0 17 Morten Brørs Beitstad IL M46-55 1:09:55.0 9:19.0 18 Eirik Lindahl Garnæs Byåsen IL M46-55 1:10:08.0 9:32.0 19 Henrik Kvikne Team Plassryssen M21-35 1:12:02.0 11:26.0 20 Erik Sjømo Strindheim IL M17-20 1:12:09.0 11:33.0

