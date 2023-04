I helgens stevne i Arena Games Triathlon i London ble det arrangert en tratlonkonkurranse innendørs, der mange av verdens beste utøvere innen sporten kjempet om en sammenlagtseier i en serie av tre arrangementer med triatlon.

Gustav Iden fra Bergen er en av sportens største stjerner, i fjor ble han verdensmester i fulldistanse Ironman slik han også ble i 2021 på 70.3-distansen, og han ble etter fjorårssesongen kåret til l Male Triathlete of The Year.

I utgangspunktet er triatlon en utendørssport, men det arrangeres også innendørs konkurranser i triatlon. En slik er Arena Games Triathlon som ble avsluttet med et stevne i London i helgen. Det er tidligere i vinter holdt liknende stevner i Canada og Sveits.

Konkurransen foregår i en svømmehall, i dette tilfelle i London Aquatics Centre i Queen Elizabeth Olympic Park , der det er oppstilt sykkelruller og tredemøller som administreres av Zwift-plattformen. Arena Games Triathlon som baseres på Zwift er et unikt format som kombinerer virkelige og virtuelle konkurranser

Du kan lese mer om Zwift i denne Kondis-saken.

I det avsluttende stevnet i London var konkurransen lagt opp med tre etapper som hver inneholdt 200 meter svømming, 4 km sykling og 1 km løping, med en kort pause mellom hver etappe.

Dette er mye kortere distanser enn det Gustav Iden har spesialisert seg på de siste årene, som verdensmester i Ironman måtte han svømme 3,9 km, sykle 180 km og deretter løpe en full maraton på 42,2 km. Innendørsserien er dermed en ren sprintdistanse for en langdistanseutøver som Gustav Iden, som uansett skal trene inn kortere distanser i sin satsing frem mot OL i Paris neste år.

Den første etappen startet med 200 meter svømming, som er Gustav Idens svakeste kort. Han kom opp av vannet 13 sekunder etter ledende McQueen, men hentet mye inn på løpingen og syklingen.

Gustav Iden hadde også et litt dårligere utgangspunkt enn sine konkurrenter siden han ble tillagt en tilleggsstraff på 5 sekunder for å ha ankommet for sent til konkurransestedet. Han kunne forklare at dette ikke skyldtes tilfeldig slendrian:

– Jeg tror ikke min fem sekunders straff før sykkeldelen kommer til å hjelpe meg mye, men jeg tok en kalkulert risiko for å komme ned fra høydetreningen, men dessverre sviktet British Airways meg igjen.

Etter at den tredje etappen var gjennomført i London Aquatics Centre hadde like fullt Gustav Iden klatret seg opp til en femteplass:

– Det var hardt mot slutten, jeg var virkelig sliten, men jeg var virkelig imponert over hvordan jeg kom meg og gjorde det bra i finalen. Det er så mange gode idrettsutøvere her, forteller Gustav Iden etter konkurransen.

– Svømmingen er lenger her enn i en normal konkurranse, det er ikke min favoritt, men jeg er fornøyd slik det gikk i dag, sier Gustav Iden.

Les også vårt intervju med Gustav Iden fra i fjør høst.



Utøverne gjennomførte sykkeldelen på sykkelruller som står inne i London Aquatics Centre. (Foto: skjermprint fra streamingen til superleaguetriathlon.com)

På skjermer kan utøverne følge seg selv og sine konkurrenter inne i det virtuelle Zwift-universet. (Foto: skjermprint fra streamingen til superleaguetriathlon.com)



Resultatliste finale menn.



Gustav Iden ble tillagt en tilleggsstraff på 5 sekunder, som han måtte ta mellom en svømme- og sykkeldel.



Resultatliste finale kvinner.