(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Litt vinterlig på Myrsprinten.

Etter en fin påskeuke med strålende sol fra blå himmel ble det væromslag natt til 2. påskedag. Det var lett regn og noen plussgrader da Vang OL arrangerte Myrsprinten. Løpet ble arrangert på sprintkartet fra Ingeberg skole med stort sett bare veger, men med noe snø og is på de åpne områdene og i et lite skogsområde. Løypene var fra 1,5 km for nybegynnere og opp til 3,1 km i junior- og seniorklassene. I alt stile drøyt 120 løpere til start.

Dette var sesongstart for o-løp i Innlandet. I de kommende ukene begynner klubbene med treningsløp og nybegynnerkurs mm. Nammocup for yngre og ungdom opp til og med 20 år har det første løpet på Gjøvik onsdag 19. april.

Konsentrerte løpere ut fra start.

Martine Skjelsvik på siste post.

Ola Dåsnes på vei mot mål.

Vegard Ølstad Dalberg sjekker siste strekket.

Storfint besøk

Kasper Fosser kommer til det første løpet i Nammo-cupen. Han er i en alder av 23 år allerede verdensmester både i sprint- og i langdistanse-orientering. I tillegg har han som eneste nordmann vunnet verdenscupen to ganger på rad. Kasper vil i tillegg til å være trøyeutdeler, ekspertkommentator og autografskriver holde et foredrag for Mjøs-O rett etter NAMMO-cupens målgang!

Mjøs-O sine nettsider: Nammo-cup løp 1 med Kasper Fosser

Kasper Fosser da han tok sølv i VM i Østfold 2019. (Foto: Stein Arne Negård)

Søndag 23. april arrangeres Odalsløpet av Odal OL, og da er sesongen i gang for fullt.

Terminliste for orienteringsløp i Norge