Tom-Rune Bertelsen stod også i år i spissen for Kickmaster Påskemaraton i Drammen. I år var det bare 18 som fullførte de to alternative distansene, fordelt på 11 på hel- og 7 på halvmaraton. Årets løp gikk under gode forhold i passende temperatur. Også i år preget god organisering og hyggelig stemning arrangementet som har slitt med deltakelsen siden to år med koronapause.

Kickmaster Påskemaraton går vanlivis i en flat rundløype på 10,55 km med start og mål ved Muusøya på Landfalløya. Pga. is og snø i traséen lble det løpt en kortere runde på 5,3 på nordsiden av elva. Altså fire runder for halvmaraton og åtte på maraton.