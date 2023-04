Resultater

D 17-, 3 210 m:

1) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 19.13,

2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 19.14,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 19.56,

4) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 20.31,

5) Emma Stenbacka, NTNUI, 20.52,

6) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 20.57.'

H 17-, 3 160 m:

1) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 15.36,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 16.03,

3) Jørgen Baklid, NTNUI, 16.06,

4) Oskar Leinonen, OK Kolmården, 16.19,

5) Lars Young Vik, Nydalens SK, 16.34,

6) Per Melander Often, Nydalens SK, 16.42.