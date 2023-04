Like før start for dagens største startfelt i 95 km klassisk på Venabu kl 0815 med 101 løpere i feltet. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Nytt av året var at alle fire distanser hadde tilbud om både klassisk og fristil. 120 km-løperne ble overført til 95 km to dager før renndagen, og som tidligere stod 45 km og 13 km på programmet, denne gangen i begge stilarter enten med eller uten tidtaking.

Deltakelsen i Troll Ski Marathon avhenger i større grad enn i kortere renn i sesongen av værprognosene uka før rennet. Ikke siden 2016 har det vært så tøffe forhold i Troll-løypa fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen med 50 cm nysnø og frisk bris midt i mot på det meste av den 95 km lange turen. Det er forståelig at påmeldingene ikke akkurat strømmet på de siste dagene, og 36 av de 156 startende på 95 km valgte også å avbryte turen, dvs. hver fjerde løper. I nyere tid er det bare 2016-utgaven som var mer krevende da en av tre på den lengste distansen valgte å bryte.

Om det var utfordrende forhold for løperne var det også tøft for de mange funksjonærene som må til for å serve deltagerne i et så langt renn. Arbeidsbetingelsene for "de gode hjelperne" la absolutt ingen begrensninger på servicen på matstasjonene, og undetegnede som også gjennomførte rennet kan skrive under på de mange gode tilbakemeldingene gitt i etterkant. Det er Ringebu/Fåvang IL med samarbeidspartnerne Øyer-Tretten IF, Mesnali Skilag og Søre Ål IL som skal ha all honnør for ha loset den 26. utgaven av det renommerte rennet vel i havn og som tar sikte på arrangere neste års renn lørdag 6. april.

Internasjonal interesse

De langveisfarende deltakere var imidlertid på plass, og med 75 utlendinger på start er det tydelig at Troll Ski Marathon har appell til utenlandske løpere som ønsker en utfordring litt utenom det vanlige. Med fristil på programmet kan nok det antallet økes i framtiden, og det nye tilbudet er trolig hovedårsaken til at det ble nesten en dobling av internasjonale deltakere fra i fjor selv om deltakelse totalt sett var lavere i år.

Spurtoppgjør etter 95 km

På hoveddistansen 95 km klassisk ble det kamp helt inn etter at det naturlig nok ikke var så lett å komme i fra i front. Vel tjue mann hang med over snaufjellet ned til Øksendalen etter 25 km, og ved Goppollen etter 45 km var det seks mann igjen i tetguppa. Derfra og inn stod kampen mellon tre mann: De to Team Næringsbanken Stora Enso-løperne Haakon Holden og Magnus Bleken samt Lyns Henrik Haugland Syverinsen. Helt på oppløpet sikret Håkon Holden seg nok en seier to sekunder foran Henrik Haugland Syverinsen med Magnus Bleken ytterligere to sekunder bak over streken på Sjusjøen Langrennarena.

Etter vel fem timers samløp var det fire sekunder som skilte de tre beste (fra venstre) Magnus Bleken, Haakon Holden og Henrik Haugland Syverinsen. ​(Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Blant kvinnene var Michelle Hasle fra Exsitec Ski Team i en klasse for seg med over 40 minutters margin til Guri Sollien Hulbak, Team NTNUI Sweco. Begge vinnertidene, 5.11 og 6.01, er for øvrig over en time lenger enn i fjorårets renn som var begunstiget med drømmeforhold.

Den suveren vinner på 95 km Michelle Hasle (til venstre) sammen med Ragnhild Haukåen som gikk i mål som vinner av 45 km klassisk nesten samtidig. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Utenlandske fristil-vinnere

Vinnertidene i fristil var naturlig nok sterkere selv om skøyterne dro av gårde 15 minutter før klassikerne. Estiske Merilin Jürisaar, Team Nordic Jobs Worldwide var best av et fåtall kvinner etter å ha skøytet inn på 5.39, og Eirik Andreas Mortensbakke NTNUI ble også en klar vinner og dagens raskeste i motvinden fra Venabu til Sjusjøen på 4.42. Med det var han vel 10 minutter raskere enn Lars Berger (43) fra Dombås IL som for lengst har lagt opp som skiskytter men holder et høyt nivå i sin andre idrett fra glanstiden.

Ragnhild Haukåen, Ringebu/Fåvang SK og Ole Petter Dirdal Moxnes, Bergkameratene Ski vant 45 km klassisk, mens det på halvdistansen ble internasjonale seire i fristil ved italienske Anna Zanotto Schio og slovakiske Artur Iskhakov, Kuzmina Team.

Vinner av kvinnenes 95 km, Merilin Jürisaar, dro på en gruppe mannfolk med Odd Solvold nærmest vel midveis i løpet. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Dagens raskeste over fjellene, Eirik Andreas Mortensbakke, sammen med rennleder Turu Elise Kaus. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Lillehammer Troll Ski Marathons nettsider