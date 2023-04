Det var brukbare forhold i løypen langs Store Lungegårdsvannet i årets første løp i Bykarusellen, kun med litt vind. Men tørr asfalt og flat løype er ikke så verst. Arrangør Gular annonserer med at dette er Bergens raskeste gateløp, og det ble noen gode tider i kveldens løp, i herreklassen var det vinnertider på 34-tallet på 10 km, og to av kvinnene var under 19 minutter på 5 km. Men det er selvsagt hver enkelt løpers kamp med seg selv som den flate løypen skal hjelpe med.

På 5 km var det tre Vareggjenter som ble de tre beste, med Christina Ellefsen Hopland som det første i mål. Hun ble etterfulgt av Ine Birgitte Nyhus og Hannah Silgjerd. For mennene ble det en kamp mellom Endre Berg Leiren og Magnus Kallager på 5 km, de lå likt halvveis, men mot slutten fikk Endre dradd i fra Magnus med en del meter. Ulrik Wie-Soltvedt var også med i tetkampen her, han løp inn som nummer tre.

På 10 km ble det et oppgjør mellom Anders Veum, Espen Andre Vadøy og Ådne Skogsbakken, der Espen og Ådne var de første som passerte vending på 5 km, men på den andre runden satte Anders Veum inn ekstra krefter og tok seieren 5 sekunder foran Espen Andre Vadøy, mens Ådne Skogsbakken ble hektet av inn mot mål.

Det var bare to kvinner som løp 10 km, og her ble det Marie Abelsen Arntsen som kunne motta premien som arrangøren hadde satt opp for beste kvinne.



Christina Ellefsen Hopland er ofte blant de beste kvinner i gateløp i Bergen, her vinner hun 5 km.

10 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 745 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K20-34 18:33 2 731 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K20-34 18:48 3 743 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett K20-34 19:03 4 756 Anne-Mette Juuhl Gular, IL K35-39 19:25 5 751 Live Færø Linde Varegg Fleridrett K1-14 19:57 6 749 Julie Kilen Bergen K20-34 21:20 7 737 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:22 8 923 Lisbeth Hammersland Indre Arna K60-64 24:12 9 940 Evelyn Kvamme Wold Paradis K55-59 24:32 10 933 Elise Dahle Grøsvik Søreidgrend K15-19 25:05



Ine Birgitte Nyhus.



Hannah Silgjerd.



Anne-Mette Juuhl



Et godt løp av unge Live Færø Linde som her ser ut til å komme svevende over broen fra ADO Arena.



Her avgjør Endre Berg Leiren kampen om seieren på 5 km for herrene da han drar i fra Magnus Kallager.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 554 Endre Berg Leiren Strindheim IL M20-34 16:32 2 732 Magnus Kallager Varegg Fleridrett M20-34 16:42 3 535 Ulrik Wie-Soltvedt Lovstafetten Bergen M20-34 16:51 4 750 Ludvig Færø Linde Varegg Fleridrett M1-14 17:06 5 590 Pau Castañer Llido Nesttun M20-34 17:28 6 928 Torstein Olai Leiren Mastervik Osterøy IL M20-34 18:00 7 915 Sjur Grevsgård Bjørndalstræ M20-34 18:10 8 754 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M55-59 18:31 9 919 Svenn Ove Flo Hoem Bergen M20-34 18:37 10 531 Espen Skønberg Fyllingsdalen M35-39 18:41



Ulrik Wie-Soltvedt inn til en tredjeplass.



Det var flere medlemmer av Færø Linde-familien som gjorde gode løp, her kommer Ludvig Færø Linde i rygg på pappa Lorentz Linde. 17:06 er et løp for toppen av statistikken for 13-åringer.



Pau Castañer Llido løper inn til tiden 17:28 og en femteplass.



Marie Abelsen Arntsen kunne innkassere premien for kvinner 10 km. Men hun ville gjerne sett 41-tallet, tiden ble 42:00.5.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 742 Marie Abelsen Arntsen Bergen K20-34 42:00 2 938 Anja Strøm Bergen K35-39 52:55



På 10 km blir det også kamp om seieren, her ligger Luca Klingenberg i rygg på Anders Veum da de skal inn mot vending halvveis. Men i mål er det over et minutt differanse mellom dem.



Espen Andre Vadøy åpner sterkt på 10 km, ved 7,5 km leder han med 10 sekunder.



Ådne Skogsbakken åpner også sterkt, og han vender halvveies som førstemann.



..men i mål er det Anders Veum som blir tildelt vinnerpremien etter en solid innspurt.

Resultat menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 736 Anders Veum EY BIL M20-34 34:53 2 577 Espen Andre Vadøy Nordhordland Folkehøgskole M20-34 34:58 3 934 Ådne Skogsbakken Søndre Land IL, Friidrett M20-34 35:38 4 739 Luca Klingenberg Varegg Fleridrett M20-34 35:59 5 741 Ole Morten Gjøsæter EY BIL M20-34 37:46 6 744 Arne Kalland-Olsen EY M20-34 38:05 7 734 Aleksander Bjorøy Ava of Norway M35-39 38:17 8 946 Karl Magnus Nygaard Nesttun M35-39 39:24 9 752 Tore Nymark Varegg Fleridrett M55-59 39:32 10 755 Helge Dahle Nesttun M70-74 39:36 11 578 Geir Dahle Frekhaug M40-44 39:55 12 733 Bjørnar Eidsheim Eikanger IL M55-59 40:12 13 592 Bård Ølmheim Rådal M35-39 41:34 14 925 Gunnar Lorens Lien Eviny BIL M50-54 45:16 15 579 Jan-Erik Steen Bergen M35-39 45:20 16 747 Lars Olav Knutsen Samnanger IL M60-64 46:24



Deltagerne i Bykarusellen måtte dele løypen med en del grupper som testet løypen til Bergen City Marathon, med fartsholdere i hver gruppe. Det var enkelte episoder med løpere som ble hindret.

I Damsgårdsundet rett etter målgang var det noen som hadde sjøbad. Det skal her legges til at den flytende bygningen er en badstu, det hjelper nok på å holde varmen i begynnelsen av april.



Evelyn Kvamme Wold tar klasseseieren i K55-59.



Lisbeth Hammersland tar en klasseseier i K60-64. Tiden 24:12 vil stå seg godt i aldersstatistikken.