Til toss for regn og fuktig løype, så var det trivsel og upåklagelig humør blant de fremmøtte deltakerne. Dagens karusell-løp var årets 2. løp. Det første skulle ha blitt arrangert før påske, men måtte utsettes på grunn av vær og vanskelige forhold.

Undertegnede tok en prat med noen av løperne, blant annet Ivar Fjermeros. Han synes det var godt å komme i gang med karusellen igjen etter den siste tidens pandemisituasjon. Det han liker ved løping er å komme seg ut i skogen og få brukt kroppen. Denne dagen hadde han med datteren sin Christina (12) for første gang. Det er godt at rekrutteringen fungerer og at yngre folk er med på løpene. Karusellen er jo for folk i alle aldre, og nye medlemmer setter man stor pris på.

Jon Fredrik Olsen er en annen fornøyd deltaker i karusellen. Han kjenner løypa etter å ha gått en del på ski der.

- Det er gøy og løpe i denne løypa. Det er gjerne litt gjørmete, og jeg har falt her en gang, forteller han. Han oppfordrer også flere til å bli med på karusellen, og lover at man blir bitt av basillen.

Til tross for litt trist vær ble det altså en fin start på årets Terrengkarusell. Folk var positive og synes det var fint å komme i gang igjen, og denne gangen kom også leder av Bedriftsidretten i Agder innom, Geir Rykhus.



De raskeste, uansett alder, ble de følgende

I ordinær løype ble det seier blant jentene på Selma White (17:03), foran Anne Haaland Simonsen (17:30), Elisabeth Gill (18:30), Astrid White (18:56) og Anne Kari Borgersen (19:28). Hos guttene vant Truls Klungland (15:34), foran Tarjei Breiteig (15:53), Tormod Klungland (16:02), Frode Lindblom (16:17) og Jens Christian Iglebæk (16:20).

På milslukeren ble det hos jentene seier til Trine Holmer-Hoven (41:59), foran Dung Tuyet Nguyen (42:20) og Malin Frestad Nygaard (43:44). Hos guttene vant Jørgen Solli Strøm-Olsen (32:37), foran Ken Rosseid (35:15) og Martin Knudsen (35:20).



Mer informasjon

Terrengkarusellens hjemmeside

Se alle resultater og rapport her