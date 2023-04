På lørdag den 15. april åpner den nye gangtunnelen som går mellom Fyllingsdalen og Bergen sentrum, og som en del av åpningsseremonien blir det arrangert et Tunnelløp. Det blir to distanser, 3 og 5 km, og forholdene kommer til å bli ganske så optimale for gode løp og nye personlige rekorder. Det er ingen vind, temperaturen er 11-12 grader, løypen er nesten flat og underlaget er et blått gummidekke.

Tunnelløpet er en del av åpningshelgen for gang- og sykkelveien fra Fyllingsdalen til sentrum, og vil starte etter den offisielle åpningen som begynner klokken 09.

5 kilometerløpet er også kretsmesterskap for Hordaland. Tunnelløpet er et samarbeid mellom klubbene BFG Bergen løpeklubb og Fyllingen friidrett, som er den lokale klubben der tunnelen ender, i Fyllingsdalen. Det er god deltakelse i disse løpene, nå to dager før er det rundt 850 påmeldte.

Vi ser av startlistene at her vil det blir flere gode løpere som kan gi svært gode løpstider:

Ine Bakken, Marius Vedvik, Eli Anne Dvergsdal, Trond Einar Moen Pedersli, Johannes Teigland, Rebecca Hilland, Marius Sørli, Adele Henriksen.

Man regner med at den nye gangtunnelen vil bli en populær treningsarena for mosjonister og løpere av alle slag, beskyttet som den er av vær og vind.

Program

10.00 Oasen Tunnelløpet 3 km starter i Fyllingsdalen.

11.00 Oasen Tunnelløpet 5 km starter i Fyllingsdalen.

12.30 Tunnelløpet fortsetter med sykkelritt for barn i tunnelen. Påmelding for sykkelrittet er nå stengt.

13.30–15.00 Oppdag tunnelen! Gratis familieaktivitet hvor alle får mulighet til å gå gjennom og oppleve tunnelen for første gang. Ingen påmelding.