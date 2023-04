"Snart Wien Marathon – forberedelsene går bra!" skrev Sondre Nordstad Moen i en Instagram-oppdatering for fire dager siden. Videoen viser han løpe uanstrengt på ei økt som består av 5 x 5 km med 1 km flyt som pause. Med oppvarming og nedjogging i tillegg ble det 34 tilbakelagte km.

I en pressemelding fra Wien City Marathon er overskrifta: "Moen and Jepkesho head Vienna's jubilee start list."

Løpet som skal arrangeres for 40. gang søndag 23. april, har over 9000 påmeldte på maratondistansen og over 38000 påmeldte til sammen på alle distansene.

Elitefeltet rommer elleve menn som har løpt under 2.10, og med 2.05.48 har Sondre Nordstad Moen best pers. Målet hans er imidlertid ikke å vinne, men å klare VM-kravet på 2.09.40 og få en positiv opplevelse.

– Jeg håper på et positivt løp i Wien – fysisk så vel som mentalt. Jeg planlegger å få til et kontrollert løp med negativ split. Fjoråret var et år som bare er å glemme på grunn av skader. Nå vil jeg ha en god løpsopplevelse igjen, forteller han i en forhåndsomtale av løpet hos Athletics Illustrated.

I pressemeldingen fra arrangøren beskrives Sondres sjanser slik:

"Mens Sondre Moen har den beste personlige rekorden med tiden 2.05.48, vil den norske tidligere europarekordholderen konsentrere seg om å få til et solid sub 2.10-løp for å komme tilbake fra en mindre vellykket periode. Derfor er Abdi Fufa og Bethwel Yegon, som begge har blitt lagt til feltet de siste dagene, samt Samwel Mailu og Titus Kimutai mer sannsynlige favoritter."

Weldu Negash Gebretsadik som ble nummer 14 i fjor, står på startlista også i år, riktignok med Eritrea som nasjon – sjøl om han for lengst er blitt norsk statsborger. Weldu har 2.09.14 som pers, altså under VM-kravet. Men i og med at det begynner å bli ganske mange år siden han løp så fort, ville det være en stor positiv overraskelse om han skulle klare det.



Elitefelt menn Sondre Moen NOR 02:05:48 Abdi Fufa ETH 02:05:57 Bethwel Yegon KEN 02:06:14 Elias Kemboi KEN 02:07:04 Samwel Mailu KEN 02:07:19 Titus Kimutai KEN 02:08:31 Joshua Kogo KEN 02:09:09 Weldu Negash ERI 02:09:14 Felicien Muhitira RWA 02:09:18 Abe Gashahun ETH 02:09:25 Joel Melly KEN 02:09:45 Sebastian Hendel GER 02:10:37 Kamil Jastrzębski POL 02:11:08 Sibusiso Nzima RSA 02:11:43 Dominic Letting KEN 02:12:03 Josphat Bett KEN 02:13:59 Marcus Schöfisch GER 02:15:05 Andreas Vojta AUT 02:23:21 Elvis Cheboi KEN Debut Yakoub Labquira MAR Debut



På kvinnesida rommer elitefeltet fem løpere med pers under 2.30. Best tid har Visiline Jepkesho fra Kenya med 2.21.37. Her er VM-kravet 2.28.00, og det er nok noen europeiske kvinner som har det som siktemål.



Vi ser herrefeltet fra fjorårets maratonløp der norske Weldu Negash Gebretsadik i gul trøye med startnummer M7 enda henger med teten. Til slutt ble BUL-løperen nummer 14 med 2.17.19. (Foto: VCM / Herbert Neubauer)