Orienteringsløperne i Bergensområdet som utålmodig har ventet på å komme i gang med å finne poster i terrenget startet sesongen med et sprintløp i området rundt Haukeland Universitetsykehus.

Sprintløp eller gateløp hører jo med til orienteringssporten, og i Bedriftsidretten Vestland han man gjort det til en tradisjon å starte sesongen med et slikt løp på asfalten. Løypen hadde start og mål inne på sykehusområdet med dets mange ulike bygninger.

Haukeland universitetssykehus er landets største sykehus målt i antall pasienter, og det er fylkets største arbeidsplass, så sykehusområdet har en størrelse av en middels stor skog. Men de mange gangveiene egner seg godt for raske løp på jakt etter poster.

O-løpene til bedriftsidrettene trekker til seg løpere på alle nivåer, og denne gangen hadde man med seg en skikkelig toppløper på startstreken. Trond Einar Moen Pedersli hadde nemlig meldt seg på i den lengste løypen. Han er en o-løper som har landslagserfaring, og i de siste årene har han også gjort glimrende løp på bane. Senest for en måned siden vant han et internasjonalt 10-km-løp i Nederland.

Nå ble det ikke Trond Einar Moen Pedersli som hadde den beste tiden i den lengste løypen, det ble Markus Kjærner-Semb. Og imellom dem kom en som pleier å være med i disse løpene, Trygve Buanes. Og bak disse kom Lars Røttingen som heller ikke er ukjent med å ha løpesko på beina.

Beste kvinne i langløypen ble Christiane Troesse foran Mariann Schei og Maja Morawska. Og det gikk raskt unna for alle disse.

Det deltok totalt rundt 235 i dette løpet, medregnet de som arrangerte og fikk registrere løpet i totaloversikten for sesongen. Det oppstod dessverre noen problemer med det tekniske utstyret, noe som skapte en del køer i påmeldingen.



Starten gikk som løpet ellers inne på sykehusområdet.



I den lengste løypen fikk vi et oppgjør mellom to løpere som har prestert løp på høyt nivå på både bane og i terreng, Trond Einar Moen Pedersli og Markus Kjærner-Semb. Her fra Boysen Memorial på Bislett 5000m i 2021. (Foto: Samuel_Hafsahl)

15 beste i den lengste løypen:

Trygve Buanes inn på nest beste tid i langløypen. Her fra et løp i fjor.



Løpsleder Grete Lind fra arrangørklubb HSI syntes at sykehusområdet egnet seg bra for et sprintløp:

– Vi har selvsagt fått tillatelse av sykehusledelsen til å bruke området til et o-løp, og det virket som om de var litt stolte over å kunne ha et slikt helsevennlig arrangement på området her.



Jan Holdhus og Lene Hjertnes styrte starten.



Feil med IT-systemet skapte en del kø i påmeldingen.



Anders Sagevik fra DNB har fått meldt seg på og er klar til å løpe ut.



Statuen "Tiggerne" har fått en post, midt inne i den klassiske sykehushagen foran en av de eldste byggene i området.



Post 35 er litt skjult av treet, men Karen C. Kayser har ingen problemer med å finne den.



Arrangøren HSI vartet opp med salg av vafler.

Neste løp i Bedriftsidretten Vestlands o-sesong er onsdag 19. april, i Kanadaskogen. Se terminlisten.