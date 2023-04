Garmin lanserte nylig de nye GPS-sykkelcomputerne Edge 540 og Edge 840. Enhetene skal ifølge produsenten kombinere et bredt utvalg av prestasjonsbaserte treningsdata, med unike og adaptive treningsprogram som er individuelt tilpasset syklistens personlige mål. Sykkelcomputerne skal ha forbedret navigasjon, avansert ytelsessporing, trådløse funksjoner og ha et mer brukervennlig design. Med solcellelading skal man kunne sykle lengre mellom hver lading, med opptil 32 timer batteritid ved krevende bruk i GPS-modus og opptil 60 timer i batterisparemodus (1).

Uansett om man trener for å være med på et ritt eller strever for å nå nye personlige mål, kan avanserte ytelsesfunksjoner og prestasjonsdata gi forslag til daglige treningsøkter, vise forventet prestasjonsnivå og beregne ruteforslag. Edge 540 og 840 skal gi dynamisk innsikt og analyse. Ved hjelp av dette kan man prestere bedre og få informasjon om styrker og svakheter før kommende ritt eller mål.

– Vi er stolte av å introdusere de nye Edge 540- og 840-seriene. Med nye funksjoner for prestasjonsovervåking, forbedrede kartfunksjoner og solcellelading er disse innovative sykkelcomputerne perfekte verktøy for å øke treningsopplevelsen for syklister, forteller Dan Bartel hos Garmin.

Noen av de nye funksjonene

Edge 540- og 840-serien er, ifølge produsenten, designet av syklister, for syklister og er fullspekket med innovative funksjoner:

Prestasjonsnivå og ruteberegning: Identifiser dine styrker og svakheter som syklist og forbered deg på kravene for en spesifikk rute ved å fokusere på riktig trening (2).

Identifiser dine styrker og svakheter som syklist og forbered deg på kravene for en spesifikk rute ved å fokusere på riktig trening (2). Daglige foreslåtte treningsøkter: Uansett om du sykler innendørs eller utendørs kan du få daglige foreslåtte treningsøkter og treningstips med personlig treningsveiledning som er tilpasset (2) og basert på treningsbelastning, restitusjon og kriterier før kommende ritt.

Uansett om du sykler innendørs eller utendørs kan du få daglige foreslåtte treningsøkter og treningstips med personlig treningsveiledning som er tilpasset (2) og basert på treningsbelastning, restitusjon og kriterier før kommende ritt. Real-time stamina: Følg med på utholdenheten din i sanntid under sykkelturen for å holde oversikt på energinivå og se hvor lenge du kan holde nåværende hastighet (2).

Følg med på utholdenheten din i sanntid under sykkelturen for å holde oversikt på energinivå og se hvor lenge du kan holde nåværende hastighet (2). Power guide: Viser deg hvordan du bør disponere kreftene gjennom løypen (2).

Viser deg hvordan du bør disponere kreftene gjennom løypen (2). ClimbPro: Se gjenstående stigning når du er på tur, også uten preprogrammerte løyper, eller søk etter klatreetapper direkte på sykkelcomputeren og i appen Garmin Connect™ før du sykler.

Se gjenstående stigning når du er på tur, også uten preprogrammerte løyper, eller søk etter klatreetapper direkte på sykkelcomputeren og i appen Garmin Connect™ før du sykler. Multibånd-GNSS: Syklister kan finne veien med forbedret posisjonsnøyaktighet via multibånd-GNSS teknologi. I tillegg fungerer Edge 540 og 840 godt også i utfordrende miljøer som i tett skog, krevende terreng eller bymiljøer med høye bygninger.

Syklister kan finne veien med forbedret posisjonsnøyaktighet via multibånd-GNSS teknologi. I tillegg fungerer Edge 540 og 840 godt også i utfordrende miljøer som i tett skog, krevende terreng eller bymiljøer med høye bygninger. Solcellelading: Power Glass™ solcellelinse på Solar-modellene forlenger batteritiden opptil 60 timer i batterisparemodus, som gir syklister opptil 25 minutter ekstra per time på dagtid (1).



Garmin Edge 840 Solar: Har en 2,6 tommers fargeskjerm, knappestyring og også en responsiv berøringsskjerm.

Robust design

Alle modellene i Edge 540- og 840-serien leveres med en 2,6 tommers fargeskjerm og knappestyring. Edge 840-serien har også en responsiv berøringsskjerm. Uansett hvor du beregner neste tur skal Edge 540 og 840 tilby en imponerende batteritid. Modellene uten solcellelading skal ifølge produsenten ha opptil 26 timer batteritid ved krevende bruk i GPS-modus, mens modellene med solcellelading tilbyr enda lengre tid når man er ute på sykkelen.

Prester bedre

Edge 540 og 840 er fullspekket med avanserte treningsdata og navigasjonsverktøy. Med innsikt og analyse fra Firstbeat Analytics™, som VO2 maks, treningsstatus og treningsbelastning, restitusjonstid og mer kan man følge med på hvordan kroppen responderer på treningen. Om man i tillegg har en Garmin smartklokke kan man få en mer fullstendig helseoversikt med innsikt som Pulse Ox (3), Body Battery™ energioversikt, avansert søvnmåling, Sleep Score og mer.

Ved hjelp av sykkelcomputeren kan man se hvordan kroppen håndterer og akklimatiserer seg til varme og høyde. Man kan også få varsler når det er på tide å fylle på med energi eller væske. I tillegg gir avanserte sykkeldata innsikt om prestasjon. Som MTB-syklist får man spesifikke terrengsykkeldata som viser antall hopp, avstand og verdier som grit og flow som hjelper med å følge opp hver enkelt sykkelturs episke detaljer.

Uansett hvor du er skal kan avanserte navigasjonsfunksjoner hjelpe deg med å holde deg på riktig vei eller sti. Oppdaterte kart gir en community-følelse og forbedrede sykkelspesifikke kart som benytter Trendline™ Popularity Routing som viser populære veier og stier samt søkbare POI’er (interessante plasser). I tillegg får man tilgang til internasjonalt Trailforks-innhold, som gjør det enkelt å finne stier og veier rundt om i verden. Når man utforsker nye steder kan man pause navigeringen for å senere raskt aktivere den igjen for å komme tilbake til løypen eller startpunktet.



Garmin Edge 540 Solar: Fullspekket med avanserte treningsdata og navigasjonsverktøy.

Trådløst tilkoblet

Med innebygde sikkerhet- og sporingsfunksjoner som LiveTrack kan man føle seg trygg når man er på tur. Med disse funksjonene kan man sende og motta gruppemeldinger, samtidig utløse automatiske varsler med hendelsesregistrering. Edge 540- og 840-seriene er også kompatible med Varia™sykkelradarer- og lys, samt med inReach®-enheter med SOS-alarm og mulighet til å kommunisere via satellittkommunikasjon om man befinner seg i områder uten mobildekning.

Ved trening innendørs kan man enkelt koble Edge 540 og 840 med Tacx®sykkelruller, benytte Garmin Connect appen for å lage eller sende ruter til sykkelcomputeren, se prestasjonsdata og følge med på treningsutvikling. I tillegg kan man laste ned tilpassende datafelt, apper og widgets i Connect IQ™.

Edge 540 Solar har en veiledende pris på kr. 5 899,-

Edge 840 Solar har en veiledende pris på kr. 7 099,-

Edge 540 uten solcellelading har en veiledende pris på kr. 4 699,-

Edge 840 uten solcellelading har en veiledende pris på kr. 5 899,-

Seriene er også tilgjengelige i Bundle-versjoner.

Mer informasjon finner du på Garmin sin nettside

(1) Forutsetter kontinuerlige lysforhold med 75 000 lux per dag.

(2) Når paret med kompatible sensorer (må kjøpes separat).

(3) Dette er ikke en medisinsk enhet og er ikke beregnet for diagnose eller overvåking av medisinsk tilstand. Les mer på Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksimetri er ikke tilgjengelig i alle land.