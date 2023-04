Det var både stor oppslutning og mange gode løpere i Tunnelløpet, som markerte åpningen av den nye gang- og sykkelveien som er anlagt parallelt med bybanen fra Fyllingsdalen til Bergen sentrum. Det var både 3 km og 5 km, med flest av de aller beste løperne på startstreken i 5 km, som også var kretsmesterskap for Hordaland friidrettskrets. Her fikk vi en skikkelig duell mellom Marius Sørli og Marius Vedvik, der Marius Vedvik stilte med stor selvtillit og en fersk norgesrekord på 3 km i baklommen.

Men ut av tunnelmunningen inn mot mål viste det seg at det var Marius Sørli som dukket opp først, han hadde klart å komme fra Marius Vedvik i sluttspurten, og i mål skilte det ett sekund.

Marius Vedvik hadde sagt før start at målsetningen hans var å komme inn på 14;14, noe som viste seg at han også gjorde, men da var det altså en konkurrent sekundet foran ham. Og Ask-løperen Marius Sørlie var veldig fornøyd med å slå sin navnebror:

– Jeg må bare lande først, dette var helt uvirkelig, sier Marius Sørlie og rister på hodet.

– Jeg lå stort sett som nummer to og tre og hang i ryggen på Vedvik hele tiden. Etter hvert forsvant de andre rundt meg, og etter to kilometer var det han og meg. Jeg var redd for at han skulle dra i fra meg de siste 300 meterne, da var jeg ganske ferdig, men han klarte ikke å opprettholde farten.

– Nå er jeg veldig fornøyd, jeg er kretsmester og har ny pers. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med banesesongen.

Etter de to Mariusene fulgte de to Gularløperne Tore Akerlie og Johannes Teigland. Trond Einar Moen Pedersli fra Strindheim fulgte etter disse. Han deltok for øvrig på begge distansene.

Sigrid Jervell Våg ble beste kvinne, og hun likte både løypen og løpet sitt:

– Jeg har aldri løpt i en tunnel før, så det var en ny opplevelse. Det begynte slakt nedover så man følte seg lett, men så kjenner man det når man snur at det blir vesentlig tyngre. Men alt i alt så var det en lett løype.

Sigrid Jervell Våg lå hele veien fremst av kvinnene, der hun hang på en guttegjeng, og hun forbedret også sin personlige bestetid på denne distansen.

– Formen er bra, jeg er veldig fornøyd med å gjøre det bra så tidlig, jeg pleier vanligvis å løpe meg i form, alle persene mine har jeg fra høsten. Men dette var et godt tegn, det er første gang jeg perser på våren, smiler hun.

Sigrid Jervell Våg delte premiepallen med Kristine Dommersnes og Ine Bakken.

3 km

På den korteste distansen 3 km var det en del færre deltakere enn på 5 km, og her ble det en ganske ung vinner av kvinneklassen, Othelie Stave-Wigene løp i mål tre sekunder foran Synne Amundsgård. Det måtte målfoto til for å finne ut hvem som tok tredjeplassen, den gikk til Ida Forsmo på samme tid som Sofie Karlsen Amundsgård.

For herrene ble det Johannes Sandvik Bø fra Fitjar som litt overraskende slo favoritten Trond Einar Moen Pedersli.



Premiepallen menn 5 km: Marius Vedvik applauderer for Marius Sørli som vant. Tore Akerlie tok tredjeplassen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett Menn senior 14:13,0 2 2 Marius Vedvik Gular, IL Menn senior 14:14,0 3 12 Tore Akerlie Gular, IL Menn senior 14:33,0 4 6 Johannes Teigland Gular, IL Menn senior 14:51,0 5 4 Trond Einar Moen Pedersli Strindheim IL Menn senior 14:52,0 6 36 Daniel Jacobsen Gular, IL Menn senior 15:04,0 7 14 Daniel Beeder Gular, IL Menn senior 15:07,0 8 16 Jonas Lillejord Osterøy IL Menn senior 15:15,0 9 29 Jonas Skjerven Mjøsdalen I.L U 20 Menn 15:16,0 10 39 Ådne Nesje Hernes Gular, IL Menn senior 15:17,0 11 18 Martin Schei Stord IL Menn senior 15:29,0 12 43 Børge Larsson Varegg Fleridrett Menn senior 15:35,0 13 37 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL G 15-17 15:39,0 13 40 Martin Karlsen Deloitte Menn senior 15:39,0 15 17 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett / Statens Vegvesen Menn senior 15:45,0



Johannes Teigland klokker i mål sekundet foran Trond Einar Moen Pedersli. Dette ble dagens andre løp for Trond Einar.



Kristine Dommersnes tar andreplassen med Ine Bakken i god avstand bak seg.



Premiepallen kvinner 5 km: Kristine Dommersnes, Sigrid Jervell Våg og Ine Bakken. Vinnerne kunne ta med seg hjem en premie på 10.000 kroner.



11 år gamle Othelie Stave-Wigene imponerte igjen med å gjøre et solid løp, og vinner 3 km.

Premiepallen kvinner 3 km: Synne Amundsgård, Othelie Stave-Wigene og Ida Forsmo.



Det måtte målfoto til for å finne ut hvem som tok tredjeplassen, den gikk til Ida Forsmo på samme tid som Sofie Karlsen Amundsgård.

15 beste kvinner 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Othelie Stave-Wigene Haugesund Idrettslag K 0-17 10:00 2 5 Synne Amundsgård Gular, IL K 18-34 10:03 3 195 Sofie Karlsen Amundsgård SK Vidar K 18-34 10:19 3 78 Ida Forsmo Gular, IL / Gular K 18-34 10:19 5 150 Rebekka Birkeland Ask Friidrett K 18-34 10:50 6 123 Synne Heggøy Fjeldberg Gular, IL K 18-34 10:57 7 129 Tuva Thomassen Fagerbakke Gular, IL / Gular IL K 18-34 11:07 8 187 Live Færø Linde Varegg Fleridrett K 0-17 11:15 9 25 Elis Angeli Fana IL K 18-34 11:23 10 63 Monika Benserud Klinikk for Alle K 18-34 11:24 11 189 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL / Fana il Orientering K 0-17 12:00 12 170 Elise Orten FRI IL K 55-59 12:11 13 165 Karoline Sandersen Skotaam PwC K 18-34 12:29 14 27 Christine Bartz Loddefjord Løperne K 18-34 12:52 15 10 Ina Nesje Hernes Ulset K 0-17 13:41



Det var flere unge løpere som gjorde det godt her: Live Færø Linde løper inn til en 8. plass.



Othelie Stave-Wigene har litt å slekte på, men denne gangen kunne ikke mamma Susanne Wigene delta på grunn av skade. Men Sivert Stave-Wigene var med.



Thomas Iversen fra Gular tok den siste pallplassen.



Johannes Sandvik Bø har gjort det bra i i ungdomsklassene i flere år, og nå fikk han prøve seg mot seniorene. Og da vant han.

15 beste menn 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 190 Johannes Sandvik Bø Fitjar M 0-17 08:55 2 197 Trond Einar Moen PEDERSLI Strindheim IL M 18-34 08:56 3 15 Thomas Iversen Gular, IL M 18-34 09:09 4 2 Eivind Langøy Fil Aks-77 M 18-34 09:42 5 48 Brage Mjelde Hanstveit Mjøsdalen IL M 18-34 09:54 6 158 Jørgen Wengaard Bergen M 18-34 09:58 7 4 Sigurd Aakre Fil Aks-77 M 0-17 10:04 8 105 Sebastian Skoge-Nilse Fyllingen Friidrett M 0-17 10:06 9 62 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett M 0-17 10:07 10 55 Eirik Markussen Fyllingen IL / Fyllingen Friidrett M 0-17 10:17 11 18 Marius Pedersen Haugesund Idrettslag M 0-17 10:24 12 113 Kristoffer Høyheim Mathopen M 35-39 10:32 13 135 Nicolay Aannestad Tertnes IL M 18-34 10:38 13 118 Abdirahman Osman Hassan Norna-Salhus IL / Springbrett for Ungdom M 18-34 10:38 15 41 Espen Krohn-Hansen BFG Bergen Løpeklubb M 35-39 10:43



Premiepallen menn 3 km: Trond Einar Moen Pedersli, Johannes Sandvik Bø og Thomas Iversen.





Starten har gått på 5 km, alle løper inn i gangtunnelen.

Gang- og sykkelveien fra Fyllingsdalen til sentrum

I motsetning til andre tunnelløp som har vært i Bergensområdet de siste årene så var ikke dette et løp som ble arrangert før en ny vei eller tunnel ble tatt i bruk for biler. Denne tunnelen er en ren gang- og sykkelvei og skal brukes til det fremover. Den går parallellt med bybanen til Fyllingsdalen, og skal også være en evakueringstunnell for denne. Bak denne satsingen står Miljøløftet, der både stat, fylkeskommune og kommune samarbeider om det nasjonale målet om nullvekst i persontransport med personbil.

Åpningshelgen for denne tunnelen var derfor et stort arrangement som foruten tunnelløpet også hadde en formell åpning med fylkesordfører og byråd, samt sykkelparade og sykkelshow.

Les mer om Tunnelløpet.

Den formelle åpningen ble foretatt av fylkeordfører for Vestland, Jon Askeland og byråd for byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad.



Gjennom Miljøløftet samarbeider omegnskommunene til Bergen, og det var derfor naturlig at ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik og ordfører i Alver kommune, Sara Hamre Sekkingstad, deltok i Tunnelløpet.



Morten Hauso fra BFG Bergen Løpeklubb håndterer puljestartene med en stø hånd på megafonen.



Hilde Stokvold Gundersen er trener i Fyllingen Friidrett og hun er også med i styret i Norges Friidrettsforbund:

– Det er stort for oss i en liten klubb som Fyllingen å få være med på å arrangere noe slikt som dette, forteller hun.



Etterpå var det sykkelparade for de yngste.