Det var både hel- og halvmaraton, 5- og 10 km samt Ultra og Mini i årets utgave av Holmestrand Maraton. De aller fleste deltok på halvmaraton, deretter fulgte 5 og 10 km og maraton, når vi måler etter antall deltakere.

Løperne fikk kjenne på både regnvær og vind gjennom løypen.

Helmaraton ble vunnet av John Henry Strupstad, minuttet foran Øyvind Snilsberg. I kvinneklassen var det veteranen Kristin Overvaag som kom først i mål, foran Ida Slorafoss, som hadde både fart og lengde til å komme godt opp på resultatlistene for både 10 km og Ultradistansen også.

På halvmaraton var det trioen Ole Heldal Larsen, Bjørnar Tho og Fabian Stenhaug som okkuperte premiepallen, men de tre beste kvinner ble Elisabeth Stubberud, Nora Brennmoen og Sigrun Aker Nordeng.

Se resultatene for de 10 beste på hver distanse under her:

10 beste menn maraton:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 73 John Henry Strupstad Avdanka runners FC M40-44 2:41:06 3:50 min/km 2 25 Øyvind Snilsberg M23-34 2:42:05 3:51 min/km 3 106 Stian Tveten Gjerpen/Grenland Ultrarunners M45-49 2:47:33 3:59 min/km 4 35 Peter Jensen Romerike Ultraløperklubb M45-49 2:49:04 4:01 min/km 5 30 Sindre Gjøystdal Hydro M35-39 2:49:15 4:01 min/km 6 116 Morten Grønneberg Sankthanshaugen løpeklubb M50-54 2:52:46 4:06 min/km 7 124 Joackim Ryen Mjøndalen IF M23-34 2:53:09 4:07 min/km 8 105 Kim Bertheussen M40-44 2:54:38 4:09 min/km 9 53 Josef Moradi M23-34 2:55:01 4:09 min/km 10 58 Andreas Gossner Løpetrening.no M50-54 2:56:37 4:12 min/km

10 beste kvinner maraton:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 86 Kristin Overvaag SK Vidar K55-59 3:08:54 4:29 min/km 2 111 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K35-39 3:13:31 4:36 min/km 3 119 Solveig Faleide Guldberg K23-34 3:17:52 4:42 min/km 4 56 Sidsel Mohn Kongsberg Running club K55-59 3:22:11 4:48 min/km 5 34 Kjersti Ervik Team Kondis K45-49 3:23:43 4:50 min/km 6 47 Kari Beate Hovde Sauland IL K45-49 3:24:42 4:52 min/km 7 104 Karine Heum K35-39 3:26:24 4:54 min/km 8 54 Elisabeth Henriksrud K35-39 3:54:12 5:33 min/km 9 122 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb K35-39 3:57:18 5:38 min/km 10 97 Christine Marcussen Bamford 1869/BNBIL K35-39 4:01:26 5:44 min/km



De tre beste menn på halvmaraton ble Fabian Stenhaug, Ole Heldal Larsen og Bjørnar Tho.

10 beste menn halvmaraton:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 762 Ole Heldal Larsen Gjerpen IF M23-34 1:11:24 3:24 min/km 2 622 Bjørnar Tho HRC M35-39 1:15:56 3:36 min/km 3 402 Fabian Stenhaug M23-34 1:16:33 3:38 min/km 4 753 Eivind Andersen M45-49 1:16:37 3:38 min/km 5 794 Lars Heldal Larsen Gjerpen IF M23-34 1:17:10 3:40 min/km 6 461 Gjermund Steinsland M23-34 1:17:54 3:42 min/km 7 756 Jing Jin Jotun BIL M35-39 1:18:21 3:43 min/km 8 760 Anton Zimmermann Børresen Dammen 1182, Sandefjord løpeklubb M23-34 1:18:42 3:44 min/km 9 771 Kristian Werner Nordby Nøtterøy M35-39 1:19:08 3:45 min/km 10 606 Ken-Robert Jakobsen IL I BUL M40-44 1:19:16 3:46 min/km

10 beste kvinner halvmaraton:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 452 Elisabeth Stubberud Strindheim IL K35-39 1:24:15 4:00 min/km 2 416 Nora Brennmoen K23-34 1:26:38 4:07 min/km 3 764 Sigrun Aker Nordeng SK Vidar K35-39 1:27:59 4:11 min/km 4 450 Mette Ottesen Bergh Kniveåsen Rønners K40-44 1:28:03 4:11 min/km 5 681 Clotilde Ginestet SK Vidar K23-34 1:28:11 4:11 min/km 6 651 Anna Grande Tønsberg Triathlonklubb K23-34 1:28:47 4:13 min/km 7 645 Hanne Winger Pedersen Rygge IL K40-44 1:30:11 4:17 min/km 8 418 Anna Stenvaag Asker Skiklubb K40-44 1:30:27 4:18 min/km 9 453 Mette Eid Løvås Strindheim IL K50-54 1:30:41 4:18 min/km 10 656 Åsa Klakegg Thorsen K23-34 1:30:44 4:18 min/km



De tre beste kvinner 10 km: Line Valåmo, Astrid Brathaug Sørset og Johanne Knoph Sandvand.

10 beste kvinner 10 km:

1 1210 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K23-34 0:35:08 3:31 min/km 2 1242 Line Valåmo Ski il friidrett K35-39 0:39:09 3:55 min/km 3 1112 Johanne Knoph Sandvand K23-34 0:40:31 4:04 min/km 4 1063 Hilde Bergh Madsen Sykehusapotekene HF K40-44 0:40:51 4:06 min/km 5 1062 Anne Fjørkenstad Sykehusapotekene HF K40-44 0:41:09 4:07 min/km 6 1250 Lillian Grongstad KIF friidrett K55-59 0:43:33 4:22 min/km 7 1196 Hanne Vigander Team Kondis/NCC BIL K45-49 0:43:43 4:23 min/km 8 1166 Nora Funkqvist SK Vidar K23-34 0:43:53 4:24 min/km 9 1190 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K35-39 0:45:36 4:34 min/km 10 1030 Kamilla Vedeler Husvik Løbeforening K35-39 0:46:23 4:39 min/km



De tre beste menn på 10 km: Marcus Gill, Øyvind Wiger og Benjamin Dolva.

10 beste menn 10 km:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 1195 Øyvind Wiger M45-49 0:34:15 3:26 min/km 2 1244 Marcus Gill HLK M23-34 0:34:32 3:28 min/km 3 1211 Benjamin Dolva M23-34 0:34:46 3:29 min/km 4 1134 Edvard Martinius Ustad Oseberg Skilag M16-17 0:35:04 3:31 min/km 5 1121 Finn Ivar Lied Liabygda IL M23-34 0:35:16 3:32 min/km 6 1224 Eivind Kjennerud Sande sportsklubb M23-34 0:35:19 3:32 min/km 7 1252 Magnus Therkelsen Heistad Løpeklubb M23-34 0:35:42 3:35 min/km 8 1139 Anders Tveit Birkenes IL M23-34 0:36:01 3:37 min/km 9 1241 Jonas Thunes Team Thunes M23-34 0:36:26 3:39 min/km 10 1122 Thor Kristian Øvergaard Team Ingrid kristiansen M23-34 0:37:34 3:46 min/km

10 beste menn 5 km:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 1665 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF M23-34 0:14:47 2:58 min/km 2 1690 Dag Skretteberg Team Skretteberg M40-44 0:15:50 3:10 min/km 3 1695 Øystein Sandvik PwC BIL M40-44 0:16:12 3:15 min/km 4 1800 Tobias Hansen SK VIdar M23-34 0:16:24 3:17 min/km 5 1688 Max Ratus Semb M18-19 0:16:45 3:21 min/km 6 1727 Sander Sælid SEM IF M16-17 0:17:20 3:28 min/km 7 1720 Haroun Ute M23-34 0:17:39 3:32 min/km 8 1759 Birk Eyde Oslo Idrettslag M20-22 0:18:00 3:36 min/km 9 1691 Fredrik Skretteberg IF Sturla M14-15 0:18:03 3:37 min/km 10 1724 Fredrick Jablonski Sturla IF M12-13 0:18:49 3:46 min/km

10 beste kvinner 5 km:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 1712 Frida Byfuglien Lillehammer IF K20-22 0:18:02 3:37 min/km 2 1755 Marie Haga Oslo Idrettslag K23-34 0:19:26 3:54 min/km 3 9018 Sofie Steinsvik K23-34 0:19:26 3:54 min/km 4 1757 Kathinka Hartvedt OI triatlon K18-19 0:19:48 3:58 min/km 5 1686 Maren Sandqvist Bjorli Bærumsvømmerne triatlon K16-17 0:19:53 3:59 min/km 6 1545 Hannah Martine Bergh Sturla IF K14-15 0:19:56 4:00 min/km 7 1573 Emilie Thrane Hof IL K23-34 0:21:43 4:21 min/km 8 1723 Aina Helene Hole K35-39 0:21:53 4:23 min/km 9 1750 Signe Lovise Gausen K12-13 0:22:20 4:28 min/km 10 1718 Karoline Løvstad GIL K23-34 0:22:27 4:30 min/km

Resultater Ultra - dagens dobbel: