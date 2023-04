Dersom man som løper har lyst å oppleve de fineste stiene i området rundt Kristiansand, er det lureste man kan gjøre å delta i Mizuno KRSUltra 60 km. Løpet arrangeres av et svært engasjert ultramiljø i Kristiansand med løpsleder Thomas Øderud i spissen, og hele arrangementet gjennomsyres av positivitet og engasjement. Løypen går nesten utelukkende på sti, og det er tydelig at løypesjefen har lagt sin sjel i å lose deltakerne inn på de beste stiene i området med til tider kreative avstikkere. Veldig bra! Heldigvis er løypen meget godt merket hele veien.

Underveis er man innom mange av de fineste utsiktspunktene, og overraskende nok må man gjennom hele 2400 høydemeter i de nokså kuperte skogene bak Kristiansand. I årets utgave så man ikke mye til utsikten da skydekket var lavt, men det er allikevel morsomt å løpe opp de små toppene som ofte byr på fin løping på svaberg.

Løypene lignet i år til tider mer på bekker enn stier, men mesteparten av stiene er fine flytstier, og det er en bra ting at det arrangeres terrengløp i krevende løyper som stiller krav til tekniske ferdigheter.

Samtidig som Mizuno KRSUltra 60 km arrangeres gjennomføres også AQ Bymarka 21 km, og den løypen går i stor grad på de mest bynære stiene til det lengre løpet.

Løpet er lagt opp slik at deltakerne ikke trenger å ha med egen mat, drikke eller GPS-klokke. Løypa er meget godt merket, og det er mange mat- og drikkestasjoner underveis hvor man blir hjulpet og heiet frem av de hyggelige arrangørene som stort sett er ultraløpere selv. For å kompensere for at de ikke kan delta i sitt eget løp, pleier arrangørstaben å reise på et annet ultraløp i utlandet sammen. Frivillighet og samhold på sitt beste!



Starten for 60 kilometeren er gått, og vi ser han som skulle komme først til mål, Ludvik Rød Benco, helt til høyre. (Foto: Svein Erik Bjorvand)



Sterke prestasjoner i Mizuno KRSUltra 60 km

Vinnertiden i både herre- og dameklassen var meget sterke. Ludvik Rød Benco kom i mål på 5.32.46 og var dermed 6 minutter foran fjorårsvinneren Steffen Brufladt. Tiden er også 11 minutter raskere enn Steffen sin tid i fjor. Det er svært imponerende med tanke på de vanskelige forholdene i årets løp. Selv skrev Steffen på sin Instagram-side etter løpet at hans prestasjon i år var bedre enn i fjor da han vant. Roald Frøskeland kom i mål til en tredjeplass på 5.52.34.



Etter løpet var Ludvik storfornøyd med løypa og arrangementet:

– Mitt utgangspunkt for løpet var å få herdet beina etter en lang vinter med periodevis fantastiske skiforhold. Jeg hadde sjekket værmeldinga og regnet med det ville bli en våt og tung affære. Dette viste seg å stemme. Heldigvis var vi en bra gjeng på fire stykk som pushet hverandre i en morsom, til tider teknisk og godt merket løype. Kudos til arrangøren som hadde satt ut rikelig med drikke/matstasjoner, og varm suppe etter målgang. Godt for kalde ultraløpere. Jeg fikk en luke etter ca. 35 km i stigningen til løypas høyeste punkt. En luke som viste seg å holde helt til mål. KRSUltra er et løp jeg vil anbefale, og jeg vil selv delta om muligheten dukker opp. Kanskje værgudene er med oss neste gang?

Prestasjonen til Ludvik er enda mer imponerende med tanke på at han begynte med ultraløping så sent som i fjor. Den tidligere fotballspilleren fra Lørenskog som nå er bosatt i Molde prøvde seg også på maratondistansen i Amsterdam i 2021 og løp på sterke 2.26 i sin maratondebut. Etter en vinter hvor en stor del av treningen har vært med tunge randoneeski på beina, gleder hans seg til mer løping:

– I og med at jeg startet med ultraløping forrige sesong, er målet mitt for denne sesongen å fortsette den progressive utviklingen, hvor jeg vil fortsette å teste ut hva slags løpsopplegg, ernæring og formtopping som fungerer for meg. KRSUltra var en god start på løpssesongen, og jeg turer videre til Sandnes førstkommende lørdag hvor jeg skal løpe 50-milesdistansen. Videre er planen å løpe Molde7topper på ”hjemmebane”, Nøsen100 i juni og Hamperokken skyrace i august. Så lenge jeg har gleden av løping, vil jeg fortsette å utfordre meg selv. 26 år er ingen alder i denne idretten, så hvem vet hva framtiden vil bringe?

Det blir helt spennende å følge Ludvik sin videre løpesatsing.

I dameklassen utklasset finske Marjo Liikanen konkurrentene og kom i mål på sterke 6.25.02. Det er hele 45 minutter raskere enn vinnertiden til meritterte Therese Dahl Årvik i fjor og bare 6 minutter bak løyperekorden til Sylvia Nordskar fra 2019, men da var løypa litt annerledes og noe kortere. Marjo er bosatt i Stavanger og vant i fjor 75 km-distansen i Hornindal Rundt og var med det også rett bak herrevinneren Lars Olaf Haaheim. Hun kom også på andreplass og var kun halvannet minutt bak Mari Dahl Fenre i fjorårets NM terrengultra i Oslomarka.

I AQ Bymarka 21 km vant Eirik Solvang Jensen herreklassen på 1.47.27 og Tiril Bjønnes dameklassen på 2.06.31.



Finske Marjo Liikanen som bor i Stavanger, tok en klar seier på 60 km. (Foto: Svein Erik Bjorvand)



Kvinner 60 km 1. Marjo LIIKANEN FIN GTI Friidrett/Laerdal Medical BIL 06:25:02 2. Katja Lykke TONSTAD DEN Fløy 08:02:49 3. Gro Siljan HJUKSE NOR Salomon Norge 08:29:12 4. Grete RUGLAND NOR Konsmo IL 08:42:19 5. Silje ANDREASSEN NOR SØGLE 09:11:55 6. Øyunn BYGSTAD NOR Romerike ULK / SØGLE I.L 09:13:37 7. Liv-Anna FOLGERØ NOR Tromøy IL 09:13:59 8. Bjørg Kari HAUGLAND NOR Nikkelverk BIL 09:30:43 9. Hilde FURUBORG NOR kristiansand løpeklubb 09:30:43 10. Tone Marie USLAND NOR Marnardal Bondekvinnelag 09:56:16 Menn 60 km 1. Ludvik RØD BENCO NOR Romsdal Randonee 05:32:46 2. Steffen BRUFLADT NOR Romerike ultraløperklubb 05:38:47 3. Roald FRØSKELAND NOR 05:52:34 4. Sven KILANDER NOR Heming IL 06:18:39 5. Jonas RESARE SWE Grenland Ultra Runners 07:15:45 6. Torbjørn HØVDE NOR Østmarka mjød og knivstikkarlag 07:15:45 7. Tobias LØMO NOR Tjalve IK 07:30:56 8. Jim Werner AMDAL NOR Sandnes Ultratrail / Dale Fjelløpere 07:45:18 9. Simen NORDBY NOR Gjerpen IF/Grenland Ultra Runners 07:46:35 10. Robert Stenersen MCSHANE NOR Vågsbygd Runners 08:02:50 Kvinner 21 km 1. Tiril BJØNNES NOR SCK 02:06:31 2. Elisabeth GILL NOR Kristiansand triathlon klubb 02:12:06 3. Guri ASBØLL NOR Svorkmo NOI 02:19:14 4. Mari JØRGENSEN NOR Romerike Ultraløperklubb 02:20:07 5. Kine BRELAND NOR 02:23:53 6. Marte DANIELSEN NOR 02:24:14 7. Janne FORSDAL NOR 02:26:25 8. Ilka HUBER GER Arendal Triathlon 02:26:44 9. Marta DUBAS NOR COACH_POTATOS 02:26:46 10. Ingeborg LANGELAND NOR Marnardal IL 02:26:56 Menn 21 km 1. Eirik SOLVANG JENSEN NOR 01:47:27 2. Jørgen STRØM-OLSEN NOR Trucknor krs 01:50:10 3. Jonas Veka TRETLI NOR Team Salomon Norge 01:53:44 4. Håkon SVALAND NOR 01:54:20 5. Jan ASKLAND NOR Kristiansand løpeklubb 01:54:41 6. Bård JOHANNESSEN NOR Kristiansand Løpeklubb 01:55:04 7. Eivind PEDERSEN NOR 01:55:24 8. Åge Harald DRANGSHOLT NOR Fædrelandsvennen 01:56:35 9. John BRATTELI NOR Romerike Ultraløperklubb 01:57:30 10. Petter BRØVIG NOR Nekkar 01:57:55



Hilde Furuborg fra arrangørklubben Kristiansand Løpeklubb løp inn til en niendeplass på 60 kilometeren. (Foto: Svein Erik Bjorvand)



Også 20 km-løperne la av gårde i friskt regnvær. (Foto: Svein Erik Bjorvand)



Stiene i KRSUltra er utfordrende nok, sjøl i godvær. I år ble de våte og sleipe av alt regnet - uten at det så ut til å legge noen demper på bevegelsesgleden. (Foto: Svein Erik Bjorvand)