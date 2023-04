Tekst og foto: Øystein Lie

Før løpet var det knyttet spenning til om Steinkjerløperen Mathias Flak, som bor i et løpekollektiv i Trondheim, ville slå Thomas Fremos rekord fra 2019 i den 35. utgaven av Frostatingløpet.

Det gikk radig unna på søndag. Flak ble klokket inn på 23.38 minutter, 13 sekunder raskere enn den tidligere rekorden. Vi bør også fortelle at Fremo løp en knusktørr, men vindfull versjon av Frostatingløpet, mens Flak slapp unna med svært lite vind, men ble tvunget til en smule, ikke mye, tyngre stegavvikling.

Den 7,6 kilometer lange løypa går vekselsvis på asfalt (1,5 kilometer til sammen), og der resten er grusveier og hardpakket sti/traktorvei i naturskjønne omgivelser på Frosta, halvøya der våren kommer først til Midt-Norge. Løypa passerer forøvrig et gult lite hus, der slektninger til Sondre Nordstad Moen bor.

– Det var viktig å få til en gjennomkjøring før NM i terrengløp som allerede går neste helg. Så er det jo artig å stille opp i lokale løp. Frostatingløpet er alltid en av de aller første løpene som arrangeres på våren, sier Flak og legger til: Jeg ga full spiker. Hensikten var å sjokkere kroppen litt.

– Rekordløpet ga uttelling. Premien var to lokalproduserte flasker med saft og vippsoverføring på 1500 kroner. Vinneren av dameklassen, Silje Nyborg fra Markabygda løp på 30.10 minutter, fikk selvsagt også samme påskjønnelse.

Flak løp med konkurransesko som til vanlig er å se på gateløp og maraton, men hadde likevel godt feste til tross for at løpet alltid arrangeres første søndag etter påske.

– Jeg følte meg bra, sier Flak, før han fortsetter:

– Jeg klarte å angripe hele veien. Når bakkene kom på slutten, var det ikke sånn at jeg datt sammen. Jeg klarte å få fram hofta. Det fløyt bra. Så prøvde jeg å ta løperekorden. Det motiverte litt.



De to vinnerne: Silje Nyborg og Mathias Flak.

Skifte av trener

Flak har hatt Henrik Sandstad som trener, men fra i år har Eivind Jenssen tatt over. Jenssen er en tidligere mellomdistanseløper og er bosatt i Trondheim, byen Flak også har tilhold i. Ut over at det er mer praktisk å ha en trener som bor i samme by, har Flak endret treningen noe. Han har blant annet jevnlig økter der han hopper i trapper - en halv time om gangen. I tillegg trener han terskel som alle andre utøvere, og nå har Flak håp om å forbedre tidene både på 3000 meter (8.10.29 min), 5000 meter (13.58 min) og 10.000-meter (29:41.84 min) i løpet av sesongen.

– Jeg løper mye og trener lite alternativt. Har kun gått litt på ski i vinter. I løpet av en vanlig treningsuke, tilbakelegger jeg 160-170 kilometer, forteller Flak.

Under årets Frostatingløp deltok godt over 200 deltagere. Rundet 70 stilte til start i konkurranseklassen, som er nesten på nivå med rekorden som ble satt før pandemien. Barneløpet var populært som alltid, det samme kan sies om trimklassen.

Det var også et barneløp som en del av Frostatingsløpet.



Frostatinget er den eldste lovforsamlingsplassen i Norge. På Frosta holdt trønderne midtsommers sine årlige ting gjennom vikingtida og middelalderen. At trønderne på nytt samles på Frosta, er derfor i tråd med god gammel tradisjon. Selve Tinghaugen ligger i et område som heter Logtun og det er her start og innkomst for Frostatingløpet er lagt. Begrepet Frostating lever videre i dag gjennom navnet på lagmannsretten i Trondheim.

Resultater kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 147 Silje Nyborg Markabygda IL K21-34 30:10 2 153 Kristin Schive Hjelde Bratsberg IL K21-34 30:24 3 163 Veronica Vik Olsen Steinkjer Friidrettsklubb K35-39 31:09 4 115 Unni Karin Moksnes Trondheim K40-44 34:27 5 141 Maja Sunnset Solum Sokna IL K14-20 34:48 6 133 Helene Muren Buvik IL Løpegruppe K40-44 34:54 7 160 Ragnhild Rostad Trondheim K21-34 37:06 8 158 Leah Nilssen Rekkebo Frosta IL K13 37:36 9 146 Helga Johanne Gisetstad Ambassadør Trondheim Maraton/Muruvikingan Løpeklubb K21-34 38:12 10 135 Madeleine Mittet Trondheim K21-34 39:01 11 164 Kine Klæbo Trondheim K35-39 42:35 12 165 Trude Heggstad Ranheim K21-34 43:39 13 120 Liv Johanne Herstad Trondheim K55-59 45:00

Disse damene serverte pølser og kaffe.

Resultater menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 121 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb M21-34 23:38 2 117 Eirik Nordvik Namdal løpeklubb M40-44 25:36 3 126 Tom-Rune Hønnås Stjørdal M21-34 25:44 4 162 Roy Oskar Halvorsen Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 26:16 5 151 Knut Venseth Markabygda IL M50-54 26:39 6 124 Andrii Tishchenko Steinkjer Friidrettsklubb / Steinkjer FIK M35-39 27:16 7 132 Kjell Einar Skaret Markabygda IL M21-34 28:28 8 116 Johan Venseth Markabygda IL M55-59 28:31 9 111 Oddbjørn Fjæran Lånke IL M35-39 28:57 10 143 Arnstein Helgheim Tilseth Buvik IL M40-44 28:58 11 139 Odd Egil Brobakk Sokna il M45-49 29:12 12 103 Arnstein Buøy Børsa IL M21-34 29:26 13 138 John Ola Buøy Skaun IL M21-34 29:33 14 122 Jan Morten Rygg Frosta IL M40-44 29:34 15 150 Stian Rønning Lånke IL M14-20 29:35 16 142 Gisle Holberg Ronglan IL M21-34 29:38 17 159 Morten Langseth Markabygda IL M35-39 29:45 18 123 Hallvar Hallan Ronglan IL M21-34 29:49 19 155 Ivar Rødde Lånke IL M35-39 30:02 20 136 Casper Bergmann Henriksen Trondheim & Omegn Sportsklubb / Team Kondis/Festningen Parkrun M21-34 30:06 21 110 Martin Haabeth IL Aasguten M14-20 30:21 22 129 Veiko Saarestik Mosvik IL - Friidrett M40-44 30:29 23 156 Håkon Lundberg Spartan Workout M40-44 30:52 24 101 Morten Lorentzen Markabygda IL M21-34 31:28 25 125 Martins Jankovskis Steinkjer Friidrettsklubb M45-49 31:37 26 109 Rune Logstein Trøndelag Fylkeskommune Bedriftsidrett M45-49 31:48 27 161 Joakim Bjerknes Trøndelag Fylkeskommune BIL M21-34 31:49 28 134 Daniel Strand Bjerke Buvik IL M35-39 31:55 29 152 Kristian Kvalen Buvik IL Løpegruppa M35-39 32:02 30 148 Sven Lauritsen Levanger M50-54 32:08 31 114 Oddgeir Aakvik Aasguten IL M45-49 32:20 32 106 Noah Skogen Frosta IL M14-20 32:37 33 127 Jesper Berge Kant Støren Sportsklubb M14-20 32:40 34 137 Bjørn Rekkebo Frosta IL M40-44 33:29 35 157 Erlend Ulvik Frosta IL M40-44 33:31 36 105 Vegard Breiseth Levanger M40-44 33:36 37 149 Kjell Rune Logan-Halvorsrud Buvik IL Løpegruppa M50-54 34:10 38 166 Vidar Skjerve Verdal M60-64 34:23 39 112 Thomas Schulze Aasguten, IL, / Il Aasguten M21-34 34:32 40 104 Markus Botten Frosta IL M21-34 34:35 41 128 Espen Rekkebo Husås Frosta M40-44 34:41 42 167 Eilert Viken-Hagerup Frosta IL M40-44 35:08 43 145 Anders Schjølberg Vågå IL M21-34 35:44 44 144 Bjørn Nilssen Frosta IL M65-69 35:47 45 170 Lidvar Tuflått Orkdal IL M50-54 36:19 46 118 Tobias Langmo Singsås IL M14-20 36:32 47 102 Knut Øyås Buvik IL Løpegruppa M55-59 36:33 48 108 Jørn Ulvik Frosta M40-44 36:46 49 154 Roald Lilletvedt Ntnu bil M60-64 36:52 50 113 Jon Drogset Østeng Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 37:23 51 107 Even Almlid Aasguten M13 37:36 51 119 Luca Bollerud IL Aasguten Ski M13 37:36 53 130 Harald Alstad Trondheim & Omegn Sportsklubb M55-59 37:47 54 169 Sverre Fossum M50-54 43:52 55 140 Hagbart Vebostad Strindheim IL M80-84 47:26



Erlend Ulvik fra Frosta IL er en av dem som hviler ut etter løpet.

Her fra barneløpet.