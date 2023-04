Baksjøløpet har fått et nytt oppsving etter Koronaårene, og på dagens løp fikk man den største deltakelsen på 26. år med hele 774 startende hvorav 145 i konkurranseklassene på tid. Når Baksjøløpet arrangeres er det skikkelig folkefest på vesle Åbogen, som løpsdagen mangedobler innbyggertallet. Men, det er tross alt ikke mer enn en mil til Kongsvinger, så helt usentralt er det jo ikke.

Vi må vel tilbake til årene med haugevis av sagbruk i stasjonsbyen Åbogen (etter 1864) for å finne like mye folk samlet samtidig som det man nå opplever på den årlige Baksjøløpsdagen. I tillegg til de mange deltakerne er det omlag 100 frivillige som hjelper til med dette arrangementet til Åbogen IL, og det er like mye fest for dem.



Det nærmer seg start, og "sentrum" fylles opp av løpere og turgåere. (Foto: Olav Engen)



Det var bare 2-3 grader på morgenen, men innen løpet var i gang var det 7-8 grader og gløtt av sol. De raskeste løp stort sett i kortbukser - og ble møtt av veldig flotte løpsforhold også på grusveiene. Selv om det ble løpt fort var det ingen i nærheten av de sterke - snart mosegrodde - løyperekordene til Grete Kirkeberg (37:53 og Terje Næss (34:12)



Fem minutter til start. (Foto: Olav Engen)

Teten etter 300 meter med Espen Honganvik Holen​ noen meter foran de andre. (Foto: Olav Engen)



Marthe Hemma Aasum raskeste kvinne

Marthe Hemma Aasum fra Kongsvinger vant kvinneklassen halvannet minutt foran Elise Mobrenna fra Nes Ski med tiden 45:06. På tredjeplass fulgte junioren Ingeborg Rosager fra Granli IL.



De raskeste i kvinneklassen:

1 120 Marthe Hemma Aasum K18-34 Aktive 45:06 2 33 Elise Mobrenna Nes-Ski K18-34 Aktive 46:32 3 48 Ingeborg Rosager Granli IL K15-17 46:55 4 106 Sigrid Lindkjølen Eidskog Aktiv K45-49 47:17 5 39 Cathrine Andersen Skarnes K35-39 47:35 6 121 Tine Ingjer Blaker IL K18-34 Aktive 47:58 7 58 Julie Borge Granli IL K15-17 48:59 8 52 Serine Boisen Lilleseth Kjetting AS J-14 51:28 9 54 Emilie Ruud Lia Team Vinger K15-17 51:41 10 145 Signe Kvittum Tangen Konterud Transport K45-49 51:59



Eivind Duelien Vaaje raskest av alle

I herreklassen ble det tett kamp om seieren, men i mål var Ull/Kisaløperen Eivind Duelien Vaaje 4 sekunder foran fjorårsvinner Henrik Mobakk Nilsson fra SK Vidar. De løp på 37:49 og 37:53. Begge er opprinnelig lokale løpere fra Kongsvinger og Eidskog. På tredjeplass fulgte en annen Ull/Kisaløper, Espen Honganvik Holen på 38:55.



De raskeste i herreklassen:

1 78 Eivind Duelien Vaaje Ull/Kisa M18-34 Aktive 37:49 2 8 Henrik Mobakk Nilsson SK Vidar M18-34 Aktive 37:53 3 113 Espen Honganvik Holen Ulleensaker/Kisa IL M18-34 Aktive 38:55 4 35 Jarle Marvik Vikings M18-34 Aktive 39:04 5 80 Martin Jøndal Digranes Langfosstoppen M18-34 Aktive 39:24 6 19 Kristian Monsen Ull/Kisa M45-49 40:12 7 73 Joakim Ruud Lia M18-34 Aktive 40:30 8 119 Ole Jacob Ellevold Oppstad IL M15-17 40:38 9 76 Marius Taugbøl Bergen Løpeklubb M18-34 Aktive 41:16 10 62 Anders Delbekk Skotterud M40-44 41:33 11 88 Ole Morten Korsmo Sagli Grus M45-49 42:07 12 110 Per Henning Bjerva Ås IL M55-59 42:13 13 118 Henning Aasen Åslia Skilag M50-54 42:17 14 60 Per Vidar Fjeld Kongsvinger IL M55-59 42:26 15 32 Even Mobrenna Nord-Odal IL M18-34 Aktive 42:29 16 11 Henrik A Tangen Kongsvinger M18-34 Aktive 42:32 17 55 Kristian Lindteigen M18-34 Aktive 42:36 18 136 Fredrik Skårer M18-34 Aktive 42:44 19 79 Martin Holtet Kongsvinger Friidrett M15-17 43:01 20 2 Carl Simen Bakken Åbogen M35-39 43:02



ALLE RESULTATER

Samleside for Baksjøløpet 2002-2022 med link til reportasjer og resultater

Løpets hjemmeside



Flere bilder (Foto: Olav Engen:

Løperne strømmer på....



Enda flere løpere...



Enda flere løpere...



Noen av de mange gutta fra Eidskog fotball.

Trimmerne var i flertall... om lag 600 av dem!

Flere trimmere....

Enda flere trimmere. Legg merke til startnummeret til han lengst til venstre, der det står "har deltatt alle ganger". Han var en av 19 løpere som hadde deltatt alle de 40 første årene.



Trimmere på landeveien. Løperne i aktiv klasse hadde jo forsvunnet før fotografen - i gåklassen - hadde kommet hit.