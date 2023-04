Resultater øvrige klasser

Resultater elite

D 21E-WRE, 10 080 m:

1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.15.07,

2) Natalia Gemperle, Swiss Orienteering Team, 1.16.08,

3) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.17.19,

4) Lisa Risby, Ok Kåre, 1.19.12,

5) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.20.45,

6) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 1.21.44,

7) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.21.59,

8) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.22.02,

9) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 1.22.56,

10) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.22.59.

H 21E-WRE1, 14 060 m:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 1.22.32,

2) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 1.22.52,

3) Matthias Kyburz, Swiss Orienteering Team, 1.24.07,

4) Martin Regborn, Hagaby GoIF, 1.25.32,

5) Elias Jonsson, NTNUI, 1.25.42,

6) Albin Ridefelt, OK Linné, 1.26.03,

7) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 1.26.10,

8) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 1.26.25,

9) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 1.26.58,

10) Sander Arntzen, NTNUI, 1.27.29.