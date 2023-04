Den aller første utgaven av Captare 12-timers ble lørdag arrangert fra Sofiemyr stadion med 50 deltakere, 31 på 12-timersløpet og 19 på 6-timersløpet. Løperne så ut til å kose seg tross kjølig vær og en del regn de første 4 timene. En god miks av podcast-stemmen til speaker Marius Hauge, samt et noe a-typisk musikkutvalg til ultraløp å være (altså ingen Främling ref. Bislett-24) satte en bra ramme rundt tartanen på Sofiemyr



Like før start på 6- og 12-timersløpet på Sofiemyr stadion. (Arrangørfoto)



Positivt for Therese Falk

I 12 timersløpet var det ikke uventet Therese Falk som løp alene i tet mesteparten av tiden. Hun endte opp på 132,408 km noe som smakte bra for ultradronningen. Dette er det lengste Therese har løpt siden 2021 da hun har slitt med skade og ettervirkninger av long covid. Margrethe Løgavlen (2008) er den eneste norske kvinnen som har løpt lenger på et 12-timersløp, en distanse som ikke arrangeres så veldig ofte.

Vi var litt spent på hvilke tanker Therese gjør seg for tiden framover, ikke minst med tanke på 24-timersløp der hun for to år siden var best i verden.

- Jeg tar et steg av gangen, sier Therese til Kondis.no.

- Det har vært tøft siden NM i 24-timers på Bislett for halvannet år siden, så hvordan det blir framover vet jeg ikke. Akkurat nå er jeg glad for å ha fått vært med på et så godt arrangement som Captare-12-timers var. For bortsett fra været, som i perioder var ruskete, var det ingenting å klage på. Så jeg håper virkelig det blir arrangert igjen!

- Men klart, det er NM i 24-timers i Hell i år, og trøndere er utrolig bra folk. I tillegg til at jeg vant en hel goodiebag full av løpe-ernæring fra Fuel of Norway, og jeg liker ikke å kaste mat. Så da blir det nok noen løp framover også skal du se, sier Therese Falk.

Tone Solberg løp også jevnt og fint og endte opp på 117.892 km. Det var godt nok til andre plass foran dem svensk/norske 18-åringen Anna Simonsen Søndenå som endte opp på 3 plass med sine 113.224.

Topp 3 kvinner på 12-timers. (Arrangørfoto)



De beste kvinnene på 12-timers:

1. Therese Falk 37 1975 Hareid IL 132.408 2. Tone Solberg 34 1991 Trondheim & Omegn Sportsklubb 117.892 3. Anna Simonsson-Søndenå 30 2004 BFG Bergen Løpeklubb 113.224 4. Ninette Solveig Banoun 13 1964 Romerike Ultraløperklubb / Nordea IL 108.852 5. Cathrine Lorentzen 8 1977 Bamford 1869 107.570 6. Hilde Jensvold 17 1977 Grefsenperlen ultraløpeklubb 105.808

Simen Holvik i rute foran Badwater 135

Hos herrene fikk Simen Holvik bra konkurranse av svenske Johan Ingermarsson innledningsvis. Knut Jensvold og Harald Bjerke hang også lenge med i front, men også de måtte etter hvert slippe taket til Holvik og Ingermarsson. Da svensken kastet inn håndkleet 7 timer ut i løpet, ble Simen løpende alene i tet de siste 4,5 timene. Han endte til slutt opp med 138,357 km noe som gir en tredje plass i den norske adelskalenderen til Kondis. Dette var allikevel «bare» trening for Simen, som lader opp til Badwater 135 i juli.



- Veldig fornøyd med 1.plass og ny PB på Captare 12-timers, skriver Simen på sin fb-side.

Knut Jensvold løp inn sterke 132.838 km som var nok til andreplass foran Harald Bjerke som løp 129.387 km. Sistnevnte brukte for øvrig dette som treningsøkt til 24-timers NM på Hell i juni. Det blir spennende å se om Harald kan løpe seg inn på landslaget hvis alt stemmer.



Simen Holvik løp lengst av alle.. (Arrangørfoto)

Topp 3 menn på 12-timers. (Arrangørfoto)



De beste herrene på 12-timers:

1. Simen Holvik 7 1977 GTI Friidrett 138.357 2. Knut Jensvold 18 1977 Grefsenperlen ultraløpeklubb 132.838 3. Harald Bjerke 9 1974 Romerike ultraløperklubb 129.387 4. Frode Johansen 29 1969 BFG Bergen Løpeklubb 119.456 5. Joar Flynn Jensen 38 1965 Ski Il Friidrettsforbund 116.914 6. Joachim Nybakke 20 1979 Oppegård IL 109.415 7. Per Audun Heskestad 15 1955 FIL AKS 98.097

Kristine Rønningen og Bjørnar Melum vant 6-timersløpet

I 6-timersløpet var det jevnt mellom de tre sterkeste kvinnene, men det var til slutt Kristine Rønningen fra Nittedal IL som gikk av med seieren etter å ha tilbakelagt 62,088 km. Rett bak på andre plass kom Marianne Årdalen med 62,830 km. Siri Bergfald tok 3 plassen med 58,184 km.

I herreklassen var det også jevnt i toppen hvor Bjørnar Melum fra Pfjord Løpeklubb trakk det lengste strået med 67,400 km foran Nikolai Marken som løp 67,125 km. De hadde god margin ned til Tor Erik Olsen på 3 plass, han endte opp med 63.676 km.



Topp 3 kvinner på 6-timers. (Arrangørfoto)



Topp 3 mennpå 6-timers. (Arrangørfoto)





De raskeste på 6-timers:

Kvinne 1. Kristine Rønningen 101 1970 Nittedal IL 62.088 2. Marianne Årdalen 105 1973 Gjerpen 61.83 3. Siri Bergfald 102 1975 Romerike Ultraløperklubb 58.184 4. Line Stene 112 1975 54.173 Mann 1. Bjørnar Melum 117 1992 Åfjord løpeklubb 67.4 2. Nikolai Marken 109 1980 Romerike Ultraløperklubb 67.125 3. Tor Erik Olsen 118 1974 63.676 4. Thomas Stordalen 116 1977 Romerike Ultraløperklubb 62.442

Nytt løp neste år?

De som holdt ut aller lengst løpsdagen var nok allikevel funksjonærene som holdt det gående frem til midnatt med å rydde klar arenaen etter løpet. Så gjenstår det bare å se om dette ga mersmak nok til at det også blir et 12-timersløp på Sofiemyr Stadion i 2024.

Alle resultater

Captare 12-timers på facebook med flere bilder