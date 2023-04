Den aller beste prestasjonen var det antagelig Ina Halle Haugen som stod for da hun løp 5 km på 16:18. Dette er norsk årsbeste for kvinner på denne distansen. I fjor løp hun Rekordløpet Lier 7 sekunder raskere enn dette, og da ble det stående på tredjeplass i årsstatistikken. Hennes bror Per August Halle Haugen løp også fort, med tiden 16:39 så er dette årsbeste i aldersklassen M 14-15.

Ny årsbeste i aldersklassen ble det også på Tewelde Nahom fra Ull/Kisa som ble beste mann på 5 km. Tiden ble 15:18, han løper i M 16-17.

Det var flere gode tider eller også, på 10 km ble vinnertiden i herreklassen 31:42, besørget av Stian Christoffersen fra Runar.

Se de beste på hver distanse under her:



Det går alltid fort unna når Ina Halle Haugen stiller til start i et løp.

5 km, 10 beste kvinner:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Ina Halle Haugen 19 Runar IL K 20-22 16:18 16:18 2 Malin Høntorp 68 Oppegård IL K 16-17 18:59 18:59 3 Veslemøy Rønnevik 65 Sportsklubben Vidar K 23-39 19:17 19:17 4 Hedda Høntorp 69 Oppegård IL K 18-19 19:20 19:20 5 Anette Isabelle Jensen 51 Bamford1869 K 40-44 19:38 19:38 6 Line Sørensen-Ødegård 59 K 23-39 20:23 20:21 7 Caroline Marie Wiig 23 SK Vidar K 14-15 20:50 20:48 8 Inger Lise Biørn 52 Gui Sportsklubb K 23-39 21:01 20:58 9 Dorte Foss 66 Raufoss IL K 55-59 21:58 21:58 10 Henriette Paus 10 K 40-44 23:16 23:14

5 km, 10 beste menn:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Tewelde Nahom 48 Ullensaker/kisa il friidrett M 16-17 15:18 15:18 2 Simon Steinshamn 75 IL I BUL M 23-39 15:20 15:20 3 Simen Ellingsdalen 17 IL i BUL M 23-39 15:25 15:25 4 Axel Gutterød Dabe 33 Runar M 16-17 15:34 15:34 5 Øystein Mørk 73 Løpeglede M 45-49 16:10 16:10 6 Victor Synnestvedt 38 Åsen IL M 23-39 16:26 16:26 7 Amund Nybakke 44 Oppegård IL M 16-17 16:31 16:31 8 Per August Halle Haugen 20 Runar IL M 14-15 16:39 16:39 9 Tomas Langgård 29 MRC Oslo M 40-44 16:44 16:44



Stian Christoffersen vant 10 km på 31:42.

10 km, 10 beste menn:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Stian Christoffersen 328 Runar IL M 23-39 31:42 31:42 2 Tommy Armani 349 Trim Elite M 23-39 33:34 33:34 3 Martin Galleberg 338 Salomon M 23-39 33:54 33:54 4 Jens Bjertnæs 352 Frogner Runners M 23-39 34:39 34:39 5 Martin Wetlesen Vedeld 324 Ås IL M 23-39 34:56 34:56 6 Trym Gjedebo-Skarpeteig 327 Bøler IF Friidrett M 14-15 36:03 36:03 7 Thorkild Schrumpf 344 SK Vidar M 40-44 37:27 36:32 8 Harald Skarpeteig 326 Bøler IF Friidrett M 45-49 36:40 36:40 9 Lars Martin Falck 315 Romerike Ultraløperklubb M 23-39 37:12 37:11 10 Knut Platou 341 Orkla BIL M 23-39 37:13 37:12

10 km, 10 beste kvinner:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Karoline Nikolaisen 350 Trim Elite K 23-39 38:51 38:49 2 Elene Mauseth Tangen 348 Sk. Vidar K 23-39 40:00 39:57 3 Helene Groth 357 K 50-54 43:52 43:49 4 Cecilie Gjersum Hougen 332 CH trening K 23-39 45:38 45:36 5 Eline Fyksen Aas 345 K 45-49 46:03 46:00 6 Ingunn Monsen 309 SK Vidar K 60-64 48:33 48:29 7 Carina Lillestøl 351 K 23-39 48:37 48:34 8 Kine Sundberg 336 K 23-39 50:45 50:40 9 Tille Marie Breda 339 K 40-44 51:52 51:48 10 Molly Grøndal 319 K 23-39 52:56 52:51

Halvmaraton, 10 beste menn:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Terje Aas 4524 Bamford 1869 M 23-39 1:20:47 1:20:47 2 Jakub Gutkowski 4513 TM IRONTEAM M 23-39 1:23:01 1:23:01 3 Andreas Wang 4510 M 23-39 1:27:11 1:27:09 4 Håkon Brager-Larsen 4519 Bamford 1869 M 45-49 1:27:31 1:27:29 5 Håkon Kolåsæter 4508 M 23-39 1:27:50 1:27:48 6 Erik Axel Nielsen 4518 Bamford M 40-44 1:28:55 1:28:51 7 Aksel Indsetviken 4504 M 23-39 1:29:28 1:29:26 8 Nicholas Horgen 4530 Bamford 1869 M 23-39 1:30:21 1:30:18 9 Petter Bjørnevik Bjørklund 4514 Bamford1869 Nærsnes Løpeklubb M 23-39 1:31:33 1:31:30 10 Bjørn Torjus Hanssen 4532 MRC Oslo M 45-49 1:33:57 1:33:52

Halvmaraton, alle kvinner: