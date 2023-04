I fjor ble ikke Halden Byløp arrangert, men i år var arrangør Halden IL sterkt tilbake. I forkant av årets løp ble det gjort noen mindre endringer og forbedringer på den 5 km lange rundløypa som går i byens sentrum og har start og mål på Halden Stadion. Runden løpes to ganger for 10 km-deltakerne. Både 5- og 10 km-løypene ble tidligere i vår kontrollmålt av Kondis.

I tillegg ble det arrangert ungdomsløp (12-15 år) på 1500 m og barneløp på 800 m (8-11 år) og 400 m (0-7 år). Alle disse løpene gikk inne på friidrettsbanen.

Løyperekord på 5 km

Siden justeringen av løypene var til det bedre, og løypene dermed var minst så raske som før, så videreførte arrangøren løyperekordene på 5 og 10 km fra tidligere år. I herreklassene ble i år både rekorden for 5 og 10 km slått.

Hjemmefavoritt Trym Tønnesen, som løper for arrangørklubben Halden IL, var som ventet helt suveren på 5 km og løp i mål på 14:17. Den gamle løyperekorden tilhørte Ulrik Lolland og var på 15.09 fra 2018. Tønnesen kunne med dette innkassere 1000 kr for seieren og i tillegg 1500 kr for ny løyperekord.

På de to neste plassene bak Trym fulgte Mathias Hove Zimmer på 16:03 og Alf-Georg Joranger på 16:49.

I kvinneklassen på 5 km var det Hege Gathen, Fredrikstad IF som vant på 21:36. Deretter fulgte12-åringen Ella Solvang Fuglesteg, Fredrikstad IF på 22:51 og Caroline Bønøgård, Tistedal på 22:57.



5 km kvinner: Hege Gathen (midten) vant på 21:36 foran Ella Solvang Fuglesteg (til venstre) på 22:51 og Caroline Bønøgård (til høyre) 22:57. (Foto: Bjørn Johannessen)

Løyperekord på 10 km

Trym Tønnesen satte i år solid løyperekord på 5 km, men mistet samtidig sin gamle løyperekord på 10 km. Den var på 32.24 og ble satt i 2018. Ny løyperekordholder er Andreas Dahlø Wærnes, Rindal IL som i år vant på 31:57 - men han var ydmyk nok til å si at han etter all sannsynlighet hadde blitt slått av Trym Tønnesen dersom sistnevnte hadde valgt 10 km istedenfor 5 km.

Uansett, Wærnes fikk raskt luke til sine nærmeste konkurrenter og ble dermed løpende alene det meste av veien. På de neste plassene ble det et oppgjør mellom Martin Kjäll-Ohlsson, SK Vidar som kom på 2. plass med 33:31 og Mats Hellerud, Moss IL på 3. plass med 33:37. Victor Borge Svendsen, Gimle IF kom på 4. plass med 33:42.



10 km menn: Andreas Dahlø Wærnes (midten) vant på 31:57. Bak ham kom Martin Kjäll-Ohlsson (til venstre) på 2. plass med 33:31 og Mats Hellerud (til høyre) på 3. plass med 33:37. (Foto: Bjørn Johannessen)

Det var litt tilfeldig at den trønderske vinneren tok turen til Halden for å delta i Halden Byløp.

– Jeg er egentlig nedover på Østlandet på jobb, men hadde fri i dag. Istedenfor å ligge på brakka på Sollihøgda bestemte jeg meg for å dra hit til Halden for å løpe, fortalte Andreas Dahlø Wærnes som jobber for Skanska med et veiprosjekt for å bygge ny E16.

Han hadde aldri vært i Halden tidligere, men var godt fornøyd med både løpet og løypa.

– Jeg hadde ikke løyperekorden i tankene da jeg kom hit, men det var en kjempefin løype og flott med festningen som kulisser bak, sa Wærnes som har 30:58 som 10 km-pers fra Hytteplanmila i fjor.

Det ble en lønnsom tur til Halden for Wærnes som fikk 2000 kr for seieren og ytterligere 1500 kr for løyperekorden.

Hans neste konkurranse blir NM halvmaraton som arrangeres i Skien 21. mai. Tidligere i april i år løp han Berlin halvmaraton på 1.08.47.

Kvinneklassen på 10 km i Halden Byløp ble vunnet av Angelica Karlsen, Moss IL på 36:45. På de neste plassene kom Cicilia Idland, Halden Triathlonklubb på 40:47, for øvrig et meget sterkt løp 56-åringen, og Gina Granstedt, Sponvika på 44:02.



10 km kvinner: Angelica Karlsen (midten) vant på 36:45 foran Cicilia Idland (til venstre) på 40:47 og Gina Granstedt (til høyre) på 44:02. (Foto: Bjørn Johannessen)

1500 m for ungdom

For ungdom 12-15 år var det satt opp 1500 m på friidrettsbanen. Totalt 15 deltok (8 gutter og 7 jenter). Vinner i gutteklassen ble Herman Harstad Jacobsen, Fredrikstad IF på 5:26, mens Ingrid Mjølnerød, Halden IL vant jenteklassen på 7:02.



1500 m for ungdom: Det var 15 deltakere i ungdomsløpet. Til høyre, med startnummer 104 ser vi Herman Harstad Jacobsen som vant gutteklassen på 5:26, mens vi til venstre (startnummer 105) ser Ingrid Mjølnerød som vant jenteklassen på 7:02. (Foto: Bjørn Johannessen)

Over 400 deltakere

Det var 101 fullførende deltakere på 5 km (61 menn og 40 kvinner) og 84 som fullførte 10 km (68 menn og 16 kvinner). I ungdomsløpet var det 15 deltakere (7 gutter og 8 jenter). Dette gir totalt 200 deltakere. I tillegg kom barneløpet med 210 deltakere og altså 410 deltakere totalt. Vi må mange år tilbake i tid for å finne like mange deltakere. Mulig var det til og med rekord.

10 beste menn totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL/ Skanska Aktiv M23-34 31:57:00 2 Martin Kjäll-Ohlsson Sportsklubben Vidar M45-49 33:31:00 3 Mats Hellerud Moss IL M23-34 33:37:00 4 Victor Borge Svendsen Gimle IF M23-34 33:42:00 5 Magnar Wium Idd Sportsklubb M35-39 34:03:00 6 Håkon Urdal Rygge IL M40-44 34:17:00 7 Kenneth Horne-Olsen Moss IL M35-39 35:13:00 8 Joakim Vatne Yven M35-39 35:54:00 9 Bjørnar Degnes Gimle IF M23-34 36:22:00 10 Fredrik Kolverud Sportsklubben Vidar M45-49 36:28:00

10 beste kvinner totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Angelica Karlsen Moss IL K23-34 36:45:00 2 Cicilia Idland Halden Triathlonklubb K55-59 40:47:00 3 Gina Granstedt Sponvika K23-34 44:02:00 4 Ida Marie Brandt-Asare Sandefjord K35-39 46:19:00 5 Emilie Solberg Fredrikstad IF K23-34 46:55:00 6 Henriette Jelsnes Rakkestad K40-44 48:43:00 7 Therese Granfelt Halden K23-34 49:07:00 8 Hilde Strand Halden løpeklubb K50-54 51:12:00 9 Sandra Bredesen Halden K23-34 51:12:00 10 Kjersti Andreassen Aas Halden Løpeklubb K45-49 51:44:00

10 beste menn totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Trym Tønnesen Halden IL M23-34 14:17 2 Mathias Hove Zimmer EY BIL M23-34 16:03 3 Alf-Georg Joranger Fredrikstad IF M40-44 16:49 4 Lars-Erik Nordby Halden IL M23-34 17:02 5 Milan Frenay Halden løpeklubb M20-22 17:56 6 Petter Buckholm Stømstad M35-39 17:56 7 Rune Grandahl Halden M50-54 18:29 8 Gustav Dovland Finstadjordet M16-17 18:30 9 Johnny Stensrud Rygge IL M60-64 18:38 10 Dag Løkken Finess Halden M35-39 19:44

10 beste kvinner totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Hege Gathen Fredrikstad IF K55-59 21:36 2 Ella Solvang Fuglesteg Fredrikstad IF K12-13 22:51 3 Caroline Bønøgård Tistedal K20-22 22:57 4 Margaret Mcgrath Halden K55-59 23:01 5 Maren Engh Halden K23-34 23:23 6 Eva Fuhrerova Halden K23-34 23:32 7 Fairuz Syed Ahmad Fredrikstad IF K40-44 23:48 8 Anne Charlotte Lorentsen Tistedal K35-39 24:25 9 Emilie Hansen Tistedal K23-34 24:35 10 Mia Alette Sorensen Nivå K23-34 24:52

Ungdomsløp (12-15 år) gutter

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Herman Harstad Jacobsen Fredrikstad IF M14-15 05:26 2 Grunde Ekenes Tistedalen T&IF / Ttif M14-15 05:33 3 Oliver Stauning Joranger Fredrikstad IF M12-13 05:38 4 Martin Jean Årtun Moss IL M12-13 05:43 5 Alfred Levin Ohlgren HIL M12-13 06:33 6 Teodor Martinsen Halden IL / Halden Friidrett M12-13 07:15 7 William Rosenvinge Nylende IF M12-13 10:17

Ungdomsløp (12-15 år) jenter

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ingrid Mjølnerød Halden IL K14-15 07:02 2 Ida Andreassen Aas Halden Løpeklubb K12-13 07:04 3 Maria Ohlgrn HIL K14-15 07:12 4 Julia Svendsdatterorud Halden Tannhelsesenter as K12-13 07:26 5 Nora Skjelin Halden Tannhelsesenter As K12-13 07:27 6 Johanna Dahl Nielsen K12-13 07:47 7 Elise Ohlgren HIL K50-54 07:47 8 Hedda Starnd Halden IL K12-13 07:48



