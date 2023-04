Til høsten skal Kondis ha to løpeuker i Portugal med Springtime: 7.-14. oktober og 14.-21. oktober. I den første uka er det Kondis som har hovedansvaret for løpetreningene. Her vil det da være kun norske løpetrenere. Den andre uka er det Team Stockholm Marathon som har ansvaret for løpetreningene, men det er med to til tre norske løpetrenere denne uka også. Som vanlig vil det i tillegg til løpeøkter være tilbud om mye annen trening en kan være med på som yoga, pilates, dans og ulike former for styrketrening.

Mye å spare for de 15 første

Prisene på flyreiser har steget mye i det siste, men Springtime har klart å skaffe 15 seter hver av ukene til en lavere pris. Det gjør at de kan tilby 3000 kroner i rabatt til de 15 første som booker reise i den første uka, og 2000 kroner i rabatt til de 15 første som booker reise den siste uka. Rabatten trekkes fra manuelt etter at bookingen har kommet inn til dem. Om du ikke er blant de 15 første som melder deg på turen, vil du få beskjed om det fra Springtime før fakturaen sendes ut, og du vil få mulighet til å trekke deg om du da ikke ønsker å være med likevel.

Sosialt, nye vennskap og mye god trening

Disse turene til Portugal er sosiale og du får mulighet til å bli kjent med mange andre som også liker å trene og ha en aktiv ferie.Dette er en unik mulighet for oss mosjonister til å leve som toppidrettsutøvere i en hel uke og kun være opptatt av trening og god mat.

Turen egner seg godt for par, vennegrupper og deg som vil reise alene. Det er faktisk svært mange hvert år som reiser alene på disse turene.

I prisen er det inkludert halvpenson med frokost og middag. Midt på dagen pleier vi i Kondis å invitere til felles avgang for lunsj slik at alle skal ha noen å spise med om de ønsker det. Du betaler selv for det du vil spise.

Som en god norsk sommer

Treningsleiren er i Monte Gordo som ligger ved Algarvekysten kun 5 kilometer fra Spania. Temperaturene i oktober er som en god norsk sommer. Det er bare å glede seg.

Om du vil reise med oss 7.-14. oktober, booker du ved å trykke på denne lenken.

Om du vil reise med oss 14.-21. oktober, booker du ved å trykke på denne lenken.

Om du vil bestille for begge ukene eller du har spørsmål om reisen, kan du sende en e-post til Springtime og få et spesialtilbud.

Vi ser fram til å se dere i Portugal i oktober!

Her er noen bilder fra tidligere turer:



Fjelløkta: Hver torsdag formiddag reiser vi fra Monte Gordo ved kysten opp i fjellene til den lille landsbyen Odeleite hvor vi kan velge mellom å løpe 10 eller 15 kilometer eller gå 8 eller 10 kilometer. Det er også mulig å bli med og løpe hjem. Det er ledere for alle fartsgrupper slik at både de som løper fort og de som løper sakte og går i bakkene, skal ha kjentfolk med i sin gruppe. (Foto: Marianne Røhme)



Langtur: Det er mulighet både for lengre løpeturer og kortere intervalløkter. Her er det Kondistrener Sol Hagen som leder gruppa. (Foto: Marianne Røhme)



Gode vennskap: Det er lett å utvide vennegjengen sin på slike turer. (Foto: Marianne Røhme)



Flere vennskap: Her er det Berit Nilsen, Linda Katarin Veres, Vigdis Gabrielsen Sandø og Sol Hagen som vil forevige øyeblikket på film. (Foto: Marianne Røhme)



Dans: Det er mulig å være med på danseøkter på plattingen nede ved stranda. Alle som er med på Kondisukene får hver sin T-skjorte med løpetrykk på ryggen og sitt eget navn over venstre bryst. Da blir det forholdsvis lett å lære seg navnene på de en reiser sammen med. (Foto: Marianne Røhme)



Sirkeltrening: Om du har lyst på litt styrketrening, kan vi anbefale en økt med sirkeltrening nede på stranda. (Foto: Marianne Røhme)



Styrektrening: Eller du kan være med på styrketrening innendørs. (Foto: Marianne Røhme)



Yoga: Det arrangeres flere yogaøkter gjennom uka. Hver morgen kan du starte dagen med morgenyoga om du vil, og utpå dagen kan du velge deg en yogaøkt for løpere. (Foto: Marianne Røhme)



Morgenjogg: Om du ikke vil være med på morgenyoga, kan du slå deg med på morgenjogg isteden. Da får du mulighet til å løpe mot soloppgangen. En utrolig fin start på dagen. Vi løper 15 min langs stranda mot sola, snur og løper tilbake igjen. Deretter er det litt tøying, for de som ønsker det, og til slutt en deilig frokost. (Foto: Marianne Røhme)